Na Fenagro, a gurizada esbanja alegria, com brinquedos e animais

Criança na Fenagro ao lado do boi - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Uma pausa no tititi da política para falar da alegria da gurizada entre brinquedos e animais na Fenagro, perguntando a Pietro Marani, 6 anos, que estava no Parque de Exposições de Salvador levado pela mãe, D. Maria de Fátima, moradora de Itapuã:

Você gostou de ter dado algumas voltas montado no boi?

– Adolei.

– Quer mais?

– Telo.

D. Fátima, a mãe dele, diz que é de Feira de Santana e passou boa parte da vida lá frequentando as exposições no Parque João Martins da Silva, levada pelo pai, e agora bota Pietro na mesma pegada.

Família lá – É quase a mesma pegada de D. Tatiane Carvalho, servidora pública, que estava no Parque com a filha Bianca e os três netos, Ian (5 anos), João (3 anos) e Gabriela (6).

– Vir aqui é uma tradição familiar. Meu marido sempre trabalhou cuidando dos animais e nos trazia.

Ela conta que acompanhar os netos é sua maior alegria, até porque tem um efeito terapêutico.

– Tudo aqui é uma novidade para eles.

Touro mecânico – Gabriela conta que os animais são ‘grandes e bonitos’, mas admite que se dependesse dela, a escolha seria sempre o parque infantil.

– Gostei muito mais do touro mecânico.

Já Danielle Lima, estudante de veterinária da Ufba, no 5º semestre, estava no Parque com colegas e diz que para ela é mais lição do que diversão.

– É a primeira vez que venho como estudante. Aqui, a gente vê na prática o que aprende na teoria.

No Dia do Samba, palmas para Edil Pacheco, 80 anos

Filhos de Gandhi/Badauê/Ilê Aiyê/Malê de Balê Otum Obá/Tem mistério/Que bate no coração.

Aí estão os versos iniciais de ‘Ijexá’, a belíssima música de Edil Pacheco eternizada na MPB por Clara Nunes. Ele completou 80 anos em 1º de junho e, por conta disso, é o grande homenageado no Dia do Samba no Pelô hoje.

– Sinto-me muito honrado, é como se fosse um prêmio. Penso que é um reconhecimento de que o nosso trabalho valeu a pena, um sinal de que esse branquelo deixou um bom caldo na cultura dos negões.

Edil é de Maragojipe e sempre foi amigo de Nelson Rufino, outro arauto da cultura negra, que é de Salvador e hoje também está no Pelô.

REGISTROS

Força total 1

O time do governo entrou em campo e botou gás para minguar o bloqueio da oposição. Ontem, a sessão teve 54 presentes, quórum farto para aprovar os empréstimos. O líder governista Rosemberg Pinto (PT) foi um dos ausentes. Está hospitalizado por causa do acidente que sofreu semana passada em Teolândia.

Força total 2

Aliás, tudo o que o governo quis aprovou sem delongas. Ficou visível que as defecções de Cafu Barreto (PSD) e Nelson Leal (PP) em nada alteraram o cenário.

Unale no clima 1

Presente, domingo, na abertura da Fenagro, ao lado de Jerônimo, a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia, embarca para Bento Gonçalves (RS) hoje. Vai participar da 28ª Conferência Nacional da Unale, o maior encontro parlamentar da América Latina, até sexta.

Unale no clima 2

Em 2025, o tema principal é Humanidade Conectada: Os Legislativos Estaduais no Tempo da Inteligência Artificial e das Emergências Climáticas. Diz Ivana que o foco é que os parlamentos estaduais absorvam novas tecnologias no contexto da importância da preservação do meio ambiente.

*Colaborou Marcos Vinicius