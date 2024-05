Na festa do Hospital Dom Pedro, rolou o tititi de Feira de Santana | A TARDE

Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, vive um caso único em 2024, como palco e cenário de um espetáculo singular na disputa política.

Estão duelando dois Zés, Zé Ronaldo (UB), quatro vezes prefeito elegendo os seus sucessores dando as cartas na política local há 24 anos, ganhou todas. Do outro lado o deputado federal Zé Neto (PT), cinco vezes derrotado, agora turbinado pelos apoios de Lula e Jerônimo.

É aí que entra o tchan do enredo. Um dos dois acaba a história este ano, ou Zé Ronaldo chega ao fim da carreira ou Zé Neto torna-se hexa campeão de derrotas. 2024 será fim de papo para um dos dois.

Viva o Dom Pedro —Ontem na Assembleia, na homenagem dos 165 anos da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, que pilota o Hospital Dom Pedro II, os atores do jogo feirense marcaram presença.

Ronaldo começou a carreira lá, no Dom Pedro. E Zé Neto ajudou muito com emendas. A homenagem foi puxada pelo deputado José de Arimatéia (Republicanos), aliado de Ronaldo. Também lá tem o deputado Pablo Roberto (PSDB), que pretende tornar-se a terceira via.

Mesmo na festa do Dom Pedro, um toque da disputa local. Zé Neto celebrava ter recebido o apoio do PSOL, via vereador Jhônatas Monteiro.

E Ronaldo, quer o apoio de Pablo Roberto, o ex-aliado que se evadiu?

— Claro, mas isso é uma decisão dele.

E Colbert Martins, o prefeito?

— Temos o respeito mútuo, mas estamos distantes no quesito da gestão pública.

Colaborou: Marcos Vinicius

Bahia British Club celebra os 150 anos com o cônsul inglês

O Bahia British Club, ou simplesmente Clube Inglês, completa 150 anos quinta-feira, mas vai celebrar a data com festa na sexta, que terá a presença do cônsul honorário da Inglaterra na Bahia, Milton José Deiró de Mello Neto.

O presidente Sylvio Garcez Júnior diz que o Clube Inglês, originalmente formado por ingleses que aqui tinham negócios, é talvez o mais antigo do Brasil, mas com certeza uma das mais tradicionais instituições que congrega a sociedade baiana.

A sua longa trajetória registra sócios que marcaram época lá, como Climério de Oliveira, Plínio Moscoso e Bernardo Martins Catarino, mas segundo o jornalista Florisvaldo Mattos, um dos velho frequentadores do pedaço, sem dúvida um dos momentos mais marcantes foi a visita da rainha Elisabeth II, da Inglaterra, em 1967. Ou seja, quando ela veio a Salvador, bateu o ponto lá.

Defensores se defendem

Defensores públicos da Bahia entraram em greve ontem fazendo um périplo por Salvador, inclusa a Câmara Municipal. Melissa Teixeira, ou Mel Teixeira, vice-presidente da Associação de Defensores e Defensoras da Bahia (Adep-BA), diz que há 12 anos o projeto que reformula a instituição está engavetado.

— Queremos principalmente mais defensores, para implementar projetos como o fomento à conciliação.

Mauriçola, o juazeirense atrás do Grammy Latino

Por Brigitte e por Bardot é a música-chefe com a qual Maurício Dias, o Mauriçola, busca concorrer ao Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Música Brasileira, indicado pela “Tratore”, maior distribuidora de música do Brasil, para se habilitar a uma indicação ao Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Música Brasileira.

Mauriçola lembra que o Grammy geral, o prêmio maior, só um brasileiro venceu, o também juazeirense e amigo João Gilberto, em 1963, com o álbum que tem Garota de Ipanema.

— Estou com 68 anos, passei a vida trabalhando para políticos, perdi tempo. Agora estou reencontrando os meus caminhos.

