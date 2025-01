Na Fonte Nova, um espetáculo de criatividade dos estudantes baianos

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

E lá um dia Ana Carolina de Jesus Souza, 17 anos, e o colega Josemário da Silva Carvalho, de 18, viram o colega Ícaro, de 17, deficiente visual, se bater numa lata de lixo. Botaram a cuca para funcionar: como fazer para ajudar a evitar tais incidentes?

Ana Josemário são estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional Bacia do Jacuípe Luiz Carlos Araújo, de Ipirá, o Cetep . No Encontro Estudantil realizado nos ultimos dois dias na Fonte Nova pela Secretaria de Educação do Estado, eles estavam entre as estrelas.

Com orientação do professor Cristiano Cintra, eles criaram a luva sensorial, uma luva com dispositivos eletrônicos que dispara um apito quando algo se aproxima em distâncias que vão de cinco centímetros a um metro. Vão disponibilizar para a indústria? Fala Josemário.

– Não porque ainda não está pronto. Queremos instalar uma câmara para que o cuidador veja por onde o portador anda.

Show total –No Encontro da Fonte Nova aí foi só um exemplo do vasto mix de projetos científicos e artísticos de 700 projetos desenvolvidos por cinco mil alunos de mais de 350 municípios baianos.

Tem também a bengala sensorial, para guiar deficientes visuais, sacolas com bioplástico de sisal, remédios a base de plantas nativas para várias doenças inclusive controlar a pressão.

A professora Rowenna Brito, secretária de educação do Estado, que pilotou o Encontro Estudantil, se diz satisfeita:

– Nesse encontro buscamos dar mais visibilidade, chamar a imprensa, mostrar isso.

Foi golaço na Fonte Nova.

Colaborou: Marcos Vinicius

Dois deputados novos na Alba

Adolfo Menezes (PSD) encerrou os trabalhos de 2024 ontem na Alba saudando os dois novos deputados que estarão na casa em janeiro.

Jusmari Oliveira, ainda secretária de Desenvolvimento Urbano, assume a vaga de Eures Ribeiro (PSD), que se elegeu prefeito de Bom Jesus da Lapa, e Paulo Câmara (PSDB) o lugar de Pablo Roberto (PSDB), o vice de Zé Ronaldo (UB) em Feira de Santana.

Targino quer indenização pela cassação do mandato de deputado

A decisão da Justiça Eleitoral de Feira de Santana que arquivou por falta de provas (com parecer do Ministério Público) o processo que resultou na cassação do deputado estadual Targino Machado, em outubro de 2020, ainda vai render.

Ele também teve que fechar duas clínicas porque a Prefeitura de Feira de Santana cassou os alvarás e ficou quatro anos também sem poder clinicar e agora diz que vai a Justiça buscar os ressarcimento dos prejuízos materiais, além dos danos morais.

– Vou brigar na Justiça, sim. Sem dúvida. Não sei se estarei vivo quando houver o desfecho do caso, mas não tem problema, fica de herança para os meus netos.

Targino lembra que na sentença do arquivamento foi o próprio Ministério Público Eleitoral quem pediu para arquivar o processo. Ele perdeu dois anos como deputado e quatro anos de prejuízos nas clínicas.

Indústria vai crescer mais devagar em 2024, diz Fieb

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), reuniu a imprensa para dizer a quantas o setor industrial andou este ano e o que se espera para 2025.

Em 2024 a indústria de transformação fecha com crescimento médio de 3%, e a estimativa para 2025 é de 2,2%, mais lento portanto.

Ele promete, todavia, botar gás na Feira da Indústria que vai acontecer de 27 a 29 de agosto no Centro de Convenções de Salvador, com um detalhe: só estará lá indústria baiana.

– Será uma oportunidade única para as empresas baianas, principalmente as pequenas, se conectarem com o mercado consumidor e o comércio. Vamos dar visibilidade aos produtos.