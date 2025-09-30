Na medicina veterinária cursos proliferam, alguns clandestinos

Ato solene foi proposto pelo deputado José de Arimateia - Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

A nata da medicina veterinária se reuniu, ontem, na Assembleia, para celebrar o Dia do Médico Veterinário, quando foram expostos dois lados, o positivo e o negativo.

O positivo: no segmento tudo caminha bem, com a Bahia produzindo carnes (bovinos, caprinos, ovinos e aves) sob absoluto controle.

O negativo: a proliferação de cursos em larga escala, alguns deles em EAD (educação a distância), outros simplesmente clandestinos.

Paulo Emílio Torres, presidente da Academia Baiana de Medicina Veterinária, é enfático quando diz:

– A Bahia não exporta uma grama de carne sem que a produção tenha segurança absoluta.

Abusos – Lúcio Leopoldo Aragão, presidente do Conselho de Medicina Veterinária da Bahia, afirma que o trabalho é abrangente.

– Já que não podemos ir de fazenda em fazenda, fiscalizamos no transporte ou no destino. O momento é bom. Mas temos 32 cursos de medicina veterinária na Bahia.

São 800 novos profissionais por ano. Estão preparados?

Ana Elizia Almeida, presidente do Conselho Nacional de Medicina Veterinária, que é baiana, ressalva que o setor requer uma fiscalização mais criteriosa.

– Dá para imaginar formar um médico veterinário à distância? É um absurdo, sem falar nos cursos clandestinos.

O deputado José de Arimatéia (Republicanos), autor da homenagem, completa: “O segmento é muito importante. Temos que ouvi-lo”.

ACB e Fieb pedem gás mais barato para comércio e indústria

Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), e Vladson Menezes, superintendente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), estiveram, ontem, com a presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD), e o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT).

A pedida foi objetiva: que os créditos tributários obtidos pela Bahiagás em disputas relacionadas ao PIS e ao Cofins sejam utilizados para reduzir os custos do gás para o comércio e a indústria.

Dizem eles que isso é fundamental para tornar o setor produtivo mais competitivo. Isabela afirma que é mais do que justo.

– O incentivo é uma forma de garantir empregos, preservar a competividade e dar condições mais justas para quem gera renda.

Na Alba, tramita um projeto do governo sobre o caso, mas sem especificar beneficiários.

Segurança em novo formato

Jerônimo mandou para a Assembleia mais dois projetos em regime de urgência. Um inclui na composição do Conselho Estadual de Transição Energética representantes da Seplan, Inema e Fapesb.

Já o outro cria 13 novas funções na estrutura da SSP, entre elas diretor, coordenador e assessor técnico. O governo garante que aumenta despesas, mas tudo foi devidamente estudado, sem risco para as contas públicas.

Vereadores de Conquista unidos com política no axé

Três dos 23 vereadores de Vitória daConquista, Ivan Cordeiro (PL), o presidente da Câmara, Nelson de Vivi (PSDB) e Ricardo Gordo (PSB), estavam, ontem, na Assembleia, cada um com uma agenda, mas nestes tempos de muitas mudanças, bateu a pergunta:

– Vieram ver Jerônimo?

Ricardo Gordo interveio:

– Eu tô tentando puxar eles.

Ivan, que é ligado ao deputado Vitor Azevedo, eleito pelo PL e já de malas prontas para se filiar a um partido da base de Jerônimo, tem sido alvo de intensas conversas de bastidores nos últimos tempos, diz que fica leal a Vítor, mas não pensa em apoiar Jerônimo. Ou seja, fica como está.

