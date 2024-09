Na partilha do Fundo Eleitoral, o jogo vezes não é igual para todos

- Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

Se Sílvio Humberto (PSB), vereador em Salvador e candidato a reeleição, recebeu mesmo R$ 110 mil do partido para a campanha como foi noticiado, é um abençoado, como diz grande parte dos candidatos (de todos os lados), esperneando com o dinheiro curto.

Um deles disse que recebe, por exemplo, R$ 400 por semana. Já recebeu três parcelas e até a eleição mais três. Outro, melhor aquinhoado, recebe R$ 1 mil por semana. A chiada espouca nos quatro cantos da Bahia. E quanto menor o município, menor o dinheiro.

O Fundo Eleitoral, que em 2018 foi de R$ 1,7 bilhão, pulou para R$ 2 bilhões em 2020 e para R$ 4,9 bilhões em 2022, o mesmo valor deste ano, com uma diferença: antes a partilha era para 28.457 candidatos, agora são 446.840 nos 5.560 municípios brasileiros.

Milhão e vintém —Em 2022 foi repartido para 13 candidatos a presidente, 224 a governador, 243 a senador, 10.630 a deputado federal e 17.347 estaduais, um total de 28.457. Agora são 15.521 candidatos a prefeito e 431.319 candidatos a vereador, a mesma grana para 16 vezes mais gente que em 2022.

Num papo ontem na Assembleia alguns se queixavam do povo ‘muito pidão cada vez pedindo mais’. Alguém retrucou: ‘Mas os candidatos também pedem, não’.

Perguntaram a opinião de um deputado presente:

— Eu prefiro discutir a tabela de preços. Nos dois casos, como diz o senador Otto Alencar, tem gente que é vintém, mas pensa que é milhão.

Colaborou: Marcos Vinicius

Maragogipe, a ‘disputa VV’

Quem também soltou foguetes com uma decisão do TRE foi Vera da Saúde (PSD), ex-prefeita que enfrenta o prefeito Valnício Almeida (PP).

Com duas contas rejeitadas pela Câmara, ela foi impugnada na 1ª instância, mas o TRE entendeu que não há impedimento para ela seguir.

Lá, corre por fora querendo virar a 3ª via Luciano das Cavalgadas (PDT), mas o que se diz é que este ano é a ‘disputa VV’, ou Valnício e Vera.

Dr. Ravan fica livre em Maraú

Ó médico Irasvan Barcelos, o Dr. Ravan (PSD), passou a semana sob inferno astral com a impugnação da candidatura dele a prefeito de Maraú, mas o TRE devolveu a alegria, ao dar carta branca para ele seguir.

Dr. Ravan, que já foi prefeito de Ibirapitanga, enfrenta em Maraú o prefeito Manassés (PSD), que tenta a reeleição. Lá, um dos grandes destinos turísticos baianos com a Península de Maraú, a disputa é trincada.

9 de Novembro muda de lado

Tradicional ponto de manifestações de petistas, a praça 9 de Novembro, no Centro de Vitória da Conquista, ontem ganhou atores do lado oposto. Partidários da prefeita Sheila Lemos (UB) foram lá protestar contra a decisão do TRE que impugnou a candidatura dela.

Ironicamente, quem pediu a impugnação de Sheila foi a coligação do PT, que tem como candidato o deputado Valdenor Pereira.

Alunos de Feira simulam reunião da ONU pela 2ª vez

Alunos do Colégio Santo Antônio, em Feira de Santana, realizarão, sexta e sábado, uma simulação acadêmica de reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU) com a Americas Model United Nations (Amun).

Helena Bernardes, diretora geral da simulação, diz que já é a segunda edição do evento, a primeira ano passado, com sucesso.

— O objetivo é mostrar e desenvolver

os jovens diante de situações que precisam de posicionamento e decisões ágeis. É muito bom para desenvolver competências em jornadas pessoais e coletivas. Estamos trabalhando muito.

Este ano, a pauta vai focar ‘a dívida histórica entre os países neo-colonialistas e suas ex-colônias’.