Nas andanças por aí, Jerônimo e Elmar dão um tic de civilidade

Elmar Nascimento - Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Sento Sé foi palco no fim de semana de um episódio emblemático. Jerônimo, o governador, e o deputado federal Elmar Nascimento (UB) apertaram as mãos solidários com a candidatura de Giselda Carvalho (PT).

Em 2022, a prefeita Ana Passos (PSD), esposa do ex-prefeito Juvenilson Passos, que apoia Giselda, deu folgada vitória a Lula (16.270 votos – 73,32%, contra 5.064 – 22,82%). Jerônimo também ganhou folgado (13.426 – 62,4%, contra 7.209 – 33,31% de ACM Neto), mas o deputado estadual mais votado foi Júnior Nascimento (UB), primo e aliado de Elmar.

Em tese, foi o que pesou, mas foi um pouco além. Elmar, que em março já se encontrou com Rui Costa e disse que ‘aprendeu a gostar dele’, aproveita o ensejo para pavimentar em terras baianas a sua trajetória rumo à presidência da Câmara dos Deputados. E disse lá: ‘Se eu for eleito presidente da Câmara, Jerônimo terá um parceiro pela Bahia’.

opções opostas —Elmar já avisou a alto e bom som que é aliado de ACM Neto, e não liderado. Pois o aliado dele trilha caminho oposto, catando toda brecha que acha para bater em Jerônimo.

E claro que Jerônimo também age com tranquilidade com relação a Elmar, mas contra no terreiro político local. No fim de semana, por exemplo, foi a Campo Formoso apoiar Denise Menezes (PSD), esposa do presidente da Alba, Adolfo Menezes, que vai enfrentar Elmo Nascimento (UB), irmão de Elmar.

Elmar nem tchum. Mira é a Câmara. E Neto que se cuide.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em Juazeiro, Isaac vai mal

Quando se pensava que Isaac Carvalho, o pré-candidato do PT de Juazeiro, botou o pé na estrada para se livrar da inelegibilidade ao fazer um acordo com o MP, o caldo entornou.

Lá se diz que a Trust Company Bank S/A, que ele ofereceu para garantir uma fiança de R$ 2,5 milhões em 25 parcelas, a primeira em 60 dias, é toda complicada na justiça, já totalizando 143 processos. O consenso: não vai dar pra ele.

Osvaldinho, a 3ª via: Camaçari

Confirmado domingo como candidato a prefeito pelo MDB em Camaçari, o radialista Osvaldinho Marcolino se diz confiante em chegar na frente de Flávio Matos (UB), apoiado pelo prefeito Antonio Elinaldo, e Luiz Caetano (PT) que vem liderando as pesquisas.

— Os dois são figuras conhecidas e carimbadas. Eu entro nessa história como a verdadeira renovação. Vou ser a 3ª via que deu certo.

Diego, há mais de 10 anos na cola de Chávez e Maduro

No embalo das eleições na Venezuela, o deputado Diego Castro (PL), 31 anos, bolsonarista, foi às redes sociais lembrar que já presidiu a organização internacional Latinoamérica Unidad, cujo objetivo é unir a direita na América Latina e oferecer ajuda humanitária “às vítimas da opressão chavista na Venezuela”. E desde 2013 cobre eleições, duas presidenciais e duas legislativas. “Nesse tempo perdi muitos amigos, vítimas do genocídio bolivariano”.

Ontem, em Piatã, orla de Salvador, abordamos dois ‘venezuelanos’, desses que ficam fazendo malabarismos nas sinaleiras, para falar da eleição lá.

— No, no, no... Yo, Ruan, soy chileno. E ello, Lorenzo, és argentino.

Pelo visto, na vizinhança é complicação geral.