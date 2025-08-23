Neto lidera pesquisa da Quest, mas isso agora diz muito pouco

ACM Neto - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O que dizer da pesquisa da Quest desta sexta-feira, 22, divulgada mostrando ACM Neto com 41% e Jerônimo com 34?

A pergunta aí vem de Juan Maria Olavo, da Barra. Mas vale para o Estado todo.

Amigo, tem várias vertentes. Primeira, a eleitoral, nada diz. Estamos a pouco mais de 13 meses das eleições, e se você poderar que pesquisas erram até na boca da urna... Mas para sinalizar sobre o retrato do momento, ela fala, sim.

Ela está dizendo que ACM Neto é um candidato competitivo e que as intenções de voto na direita, o campo dele, incluem mais quatro pontos de João Roma (PL) e mais 1 de José Carlos Aleluia, a soma dá 46%, enquanto Jerônimo agrega a esquerda, já que, além dele, só tem Kleber Rosa (PSOL) com 2%.

Na espera –A mesma pesquisa Quest, no plano federal, mostra Lula liderando em todos os cenários, com a ressalva de que os índices de reprovação do governo também estão caindo. Isso quer dizer que até pouco tempo atrás ele vinha mal, mas está reagindo.

Tem a ver porque o cenário federal importa muito. Normalmente, tem influência decisiva cá. Em 2022, por exemplo, Jerônimo era um ilustre desconhecido e a um ano das eleições ninguém, nem o próprio, sonhava em vê-lo governador. Foi guinchado no embalo do Lula lá e hoje ele conta com isso, uma referência nacional forte que ACM Neto busca, mas não tem.

A vida é um ciclo, nascer, crescer, viver e morrer. A política obedece a mesma lógica. No caso, o ciclo do PT no poder está velho, mas ainda tem gás.

Na BR-324, o espelho do sufoco no trânsito de Feira de Santana

A chegada a Feira de Santana ontem por volta das 8 da manhã, via BR-324, ostentava um monumental engarrafamento, mais de 20 km. No caso em apreço, o trânsito normalmente já muito intenso ganhou o entrave com obras para tapar os buracos (literalmente) que a ViaBahia deixou.

Mas quem conhece o pedaço garante que apenas esse é o pretexto da vez. O trecho, que se conecta com a banda leste do Anel Rodoviário de2Feira, já é palco de sucessivos engarrafamentos, como atesta Jonas Mendes, que há mais de 20 anos trabalha num posto de gasolina próximo a Feira.

– Aqui na área acontecem muitos acidentes, dos graves, com mortes, aos pequenos, só estragos nos veículos. Mas tudo cai na estrada da mesma forma, algo tipo triscou, travou.

Jornalistas feirenses carimbam. Dizem que são várias intervenções urgentes.

Um exemplo no turismo

Hildécio Meirelles (UB), prefeito de Cairu, volta de São Paulo, onde estava no Salão de Turismo 2025, no Anhembi, feliz.

Ele apresentou o painel Turismo como agente transformador: o segredo por trás do sucesso de Morro de São Paulo - Bahia, no qual mostrou como o turismo se transformou no principal agente de desenvolvimento.

– No turismo ganha-se preservando a cultura e o meio ambiente, uma beleza.

João Leão, entre o vinho e as costelas quebradas

Deitado numa cama há mais de 15 dias, resultado de uma queda quando ia pisar no estribo do carro e que resultou em três costelas quebradas, o deputado federal João Leão (PP) diz que não sabe o que dói mais, se as costelas ou a ausência forçada a eventos de vinhos, sua paixão, pela Bahia afora, também Salvador.

– É muito ruim. A dor na costela é potente. E a saudade dos vinhos e seus produtores também.

Mas ele avisa: nos próximos dias, entre 4 e 6 de setembro, acontece o Barra AgroShow, em Barra, no oeste baiano, onde ele se criou e hoje aduba a implantação de vinícolas e expansão da produção de vinhos.

– Aí, a dor de não ir seria bem maior. Estarei lá.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Empate técnico

Walter Miranda Lomanto, o Vavá Lomanto, irmão de Lomanto Junior, vereador em Boa Nova, depois virou prefeito e também deputado estadual, lenda na região de Jequié.

Dele contam muitas histórias e estórias. Uma delas: dizem que lá um dia ele chamou a secretária de educação e passou um papel:

– Contrate essa professora aqui.

– Mas seu Vavá, o senhor baixou uma portaria proibindo contratações e por causa disso nós já recusamos muita gente.

– Minha filha, esse é um caso excepcional, o pai dela merece muito. Eu suspendo a portaria, você contrata, depois a portaria volta. É tão especial que vale a pena enfrentar a revolta.

Com visível má vontade, a secretária saiu, dia seguinte voltou:

– Seu Vavá, arranje outro lugar para ela porque como professora não dá. A mulher não sabe nem quem incendiou Roma!

– Ô, minha filha, dê um jeito de abafar esse caso do incêndio que eu pago o prejuízo, mas por favor, contrate a mulher.