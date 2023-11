Nilo Coelho, o final de uma vida pública que passou pelo governo | A TARDE

Aos 80 anos, Nilo Coelho, o último grande ator político da segunda metade do século passado ainda no palco, saiu de cena. Ele saculejou o sudoeste baiano ontem ao anunciar a renúncia ao quarto mandato de prefeito de Guanambi, sua terra.

Nilo já vinha demonstrando estar com problemas de saúde. O filho, o empresário Gercino Coelho, disse que a decisão, em família, foi tomada após uma criteriosa avaliação do cenário.

— Fomos a São Paulo, passamos pelos médicos e concluímos que esse era o melhor caminho. Minha mãe (D. Solange) está bem e vida que segue. Questão de idade.

Com Waldir —Nilo Coelho emergiu para o cenário estadual em 1986, quando era prefeito de Guanambi, no sudoeste baiano, quando topou ser candidato a vice governador com Waldir Pires na cabeça da chapa.

Waldir teve uma vitória acachapante, e em 1989 renunciou para se candidatar a vice-presidente de Ulysses Guimarães e perdeu, mas Nilo herdou o governo, no qual ficou por quase dois anos.

E lá um dia ele comentou sobre isso, referindo-se ao fato de estar abrindo e recuperando estradas por todo o sudoeste, seu terreiro.

— Se é sorte ou destino eu não sei. Sei que a vida me deu essa oportunidade e acho de muito bom senso olhar o meu chão.

Na nota que ele distribuiu na despedida, disse: ‘Quero deixar claro que se trata de um novo capítulo nesta história de amor. Pretendo buscar novas formas de contribuir para o bem-estar e progresso de minha terra’.

Pimenta na briga feirense

Tem ingrediente novo na briga pela Prefeitura de Feira de Santana. Pedro Américo, secretário da Agricultura ligado ao deputado Pablo Roberto (PSDB), pediu demissão quarta. Isso foi entendido como rompimento dele e o prefeito Colbert Martins (MDB), que ano passado o apoiou.

Pablo é candidato a prefeito e se houver um 2º turno entre Zé Ronaldo (UB) e Zé Neto (PT), líderes das pesquisas, o apoio dele será o fiel da balança.

Davidson se mira na China

Davidson Magalhães, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, acaba de voltar de Beijing, na China, onde integrou a comitiva baiana que participou de um seminário para países de língua portuguesa que discute formas de apoiar pequenas e micro empresas no pós-pandemia.

— Esse seminário ocorreu num bom momento. Vivemos um contexto mundial marcado pela instabilidade econômica, política, social e ambiental.

Zezéu Ribeiro, a lembrança

Se vivo fosse, Zezéu Ribeiro, vereador em Salvador, três vezes deputado federal, secretário do Planejamento no 1º governo de Jaques Wagner e conselheiro do TCE, estaria completando 74 anos dia 21 próximo.

A data será lembrada na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, em Brasília, cuja sala leva o nome dele. A iniciativa é do deputado Joseildo Ramos (PT):

— Zezéu merece, e muito.