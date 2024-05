No bojo de 2024, as relações entre ACM e PDT jamais serão as mesmas | A TARDE

Um fato já é certo como sem dúvida. Após as querelas de 2024 as relações entre o PDT, que hoje tem Ana Paula, a vice-prefeita de Bruno Reis (UB), jamais serão as mesmas daqui por diante. E isso quem deixa claro é o deputado federal Félix Mendonça Jr, presidente estadual do partido.

— Nas conversas para 2026 ele (ACM Neto) não é prioridade. Ele está canibalizando os aliados.

Félix diz que conversa com Bruno, com Neto nunca sobre nada. E no tabuleiro está Ana Paula, a vice de Bruno, que é do PDT. Mas aí há uma ressalva: ela é mais Bruno, de quem é amiga de longas datas, do que Neto.

O que tem a ver? Tudo. Se em 2026 Neto não disputar o governo botaria Bruno e no caso, ele teria que ter um vice plenamente confiável.

Caso Débora —No pacote das divergências está a vereadora Débora Régis, hoje líder nas pesquisas para prefeito em Lauro de Freitas. Ela trocou o PDT´pelo UB de ACM Neto, mas não foi um processo tranquilo e pacífico.

Ela chegou a ser ameaçada de ver desengavetado o processo em que teve o mandato de vereadora cassado por ter declarado gastos na campanha de 2020 de R$ 40 mil quando o teto era R$ 25 mil.

Pergunta a Félix: e mas preliminares houve alguma conversa com Neto?

— Nenhuma. O avó dele não faria uma coisa dessas, não sem conversar.

Em síntese, juntando o PDT, Zé Ronaldo e Marcelo Nilo, Neto está com um time de inimigos cordiais.

Colaborou: Marcos Vinicius

E o Corredor do Petróleo vê a esperança voltar com a Petrobras

O anúncio feito pela Petrobras de retomada da exploração de petróleo e gás na Bahia e no Amazonas injeta uma injeção de otimismo no chamado Corredor do Petróleo, o trecho que vai de São Sebastião do Passé até o Litoral Norte, passando por Araçás.

Quem diz isso é Deyvid Bacelar, coordenador da secção baiana da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

— O investimento é de R$ 1,7 bilhão, só aqui na Bahia, onde o foco é petróleo (na Amazônia é gas). Vão ser gerados mais de mil empregos diretos. Isso quer dizer dinheiro correndo em restaurantes, supermercados e afins.

Hoje, a área que Deyvid chama de Corredor do Petróleo tem os chamados poços maduros, mas segundo ele é no mesmo espaço, mas com outra expectativa, a começar pelas novas tecnologias que permitem a exploração noutras bases.

Damares vem caçar mulher

Mulher, tome partido, é o nome da campanha que a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) vem ajudar a turbinar hoje em Salvador para o Republicanos, partido dirigido na Bahia pelo deputado federal Márcio Marinho.

À tarde a participação no encontro será geral, também com homens, mas pela manhã é só com mulheres. Mais de 500 de todos os cantos da Bahia estão sendo aguardadas em caravanas.

E eis que a BTS virou a capital da Amazônia Azul

Eduardo Athayde, coordenador dã Comissão de Economia do Mar da Associação Comercial da Bahia, diz que o II Congresso de Direito e Sustentabilidade tendo como foco a economia do mar, a ser realizado dia 17 no Hotel da Bahia, é suma importância para discutirmos o o futuro sobre o trato a ser dado ao mar.

— A causa tem amplo apoio, inclusos os almirantes Ilkes Barbosa e Guimarães Carvalho, ex-comandantes da Marinha. O Guimarães botou o nome do mar de Amazônia Azul e nós nomeamos a Baia de Todos os Santos a Capital da Amazônia Azul.

Nos 1.100 km da costa baiana nomeada pelo Atlântico, com 36 municípios, fora a BTS, a movimentação é de R$ 80 bilhões por ano.

