No começo de 2026, a ponte vem. E em ano eleitoral, dança no tiroteio

A ponte Salvador-Itaparica, um marco divisor - Foto: Divulgação | Consórcio Ponte Salvador-Itaparica

Cláudio Vilas Boas, o piloto do consórcio chinês que toca a ponte Salvador-Itaparica, diz que entre fevereiro e março os canteiros da ponte, em São Joaquim, Salvador, cercanias de Bom Despacho, na ilha, e São Roque do Paraguaçu, Maragogipe, começarão a ser montados.

Em abril, mais que isso, começa a plataforma marítima que vai servir de base para fincar os pilares. Mas o próprio Cláudio lamenta:

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

– Que pena 2026 seja um ano eleitoral...

Justo por ser ano eleitoral, obviamente a ponte fica no meio do tiroteio político, com a banda governista festejando o salto adiante que a Bahia vai dar na sua configuração sócio-econômica, e a oposição tentando botar gosto ruim, vezes até fantasiando, como citar, com ares de escândalo, gastos de R$ 500 milhões já realizados numa obra de R$ 10 bi.

Impacto – Na real, a ponte botou o pé na estrada e vai indo. E carece de muitas discussões, mas para ajustar o impacto que ela vai causar.

Nos mostruários estatísticos da economia vê-se que 74% do PIB baiano. Quando se atravessa a Baía de Todos-os -Santos e pisa-se na Ilha de Itaparica, o percentual do PIB dá uma desabada gigantesca, cai para 0,4%. Óbvio que com a ponte a banda forte vai impactar fortemente a fraca.

É justo por isso que o melhor para a Bahia seria o debate sensatamente sério, tudo o que sempre faltou em embates eleitorais, em que o jogo fica na base do “da cabeça para baixo é tudo canela”. Uma pena, mas é assim que a banda toca.

Deputados pedem a liberação de emendas para encarar a seca

Deputados que integram a Comissão de Agricultura da Alba vão realizar audiência pública focada exclusivamente na seca, em caráter de urgência. Segundo Luciano Araújo (SD), a presença dos secretários Pablo Barroso (Agricultura) e Osni Cardoso (Desenvolvimento Rural) é fundamental.

– Estamos sendo muito cobrados no interior. Quando chegamos lá, a maior preocupação é a seca. Temos emendas destinadas a equipamentos que são essenciais neste momento e precisamos de uma resposta.

Por causa da seca, que atinge principalmente as regiões de Irecê e do sisal, segundo os deputados, vários municípios já decretaram estado de calamidade.

Manuel Rocha (UB) reforça o apelo de Luciano dizendo que limpeza de aguadas e máquinas para a abertura de poços artesianos dariam uma boa ajuda.

PRD suspende Binho Galinha

Preso e agora sem o apoio da Assembleia, que atestou a legalidade da prisão, o deputado Binho Galinha sofreu novo revés.

O deputado Marcinho Oliveira, que é quem dá as cartas no pequenino Partido da Renovação Democrática (PRD), ao qual Binho se filiou após eleger-se pelo Patriota, anunciou a suspensão da filiação do deputado prisioneiro até que tudo fique juridicamente esclarecido. É queda e coice.

Overclean liga pisca alerta entre políticos. Vem mais?

A abordagem da PF ao deputado federal Dal Barreto (UB) na 6ª fase da Operação Overclean criou furdunço no mundo político.

Até agora, ela chegou mais perto dos deputados federais aliados de ACM Neto, o que levou alguns a dizer que ela tem sido ‘seletiva, só pega adversários do governo’.

Ontem, o deputado Robinson Almeida (PT) disse estranhar ‘o silêncio de ACM Neto’. Na resposta, Leandro de Jesus (PL) disse que ‘quem mais entende de bandidagem e roubalheira é o PT’.

A tal Operação é executada pela PF sob a inspiração da CGU e da Receita Federal e entre os políticos se diz que ela ainda vai muito mais longe.

REGISTROS

Em Camamuzinho 1

Camamuzinho, um bucólico e pacato povoado de Ibirapitanga, onde o cacau é a base da vida, viu na noite de anteontem algo que nunca se viu lá. A polícia chegou, o tiroteio aumentou, no final, menos mal: nenhum morto ou ferido.

Em Camamuzinho 2

J.M., morador de Camamuzinho, dono de uma pequena propriedade rural, disse que foi algo parecido com o céu virar um inferno:

– Em princípio pensou-se que eram bombas de São João fora de época. Quando vimos que eram tiros, o jeito foi correr para debaixo da cama.

Péricles Faria

Paulista de Santo André que adotou a Bahia, o cantor Péricles Faria, ex-vocalista do grupo Exaltasamba, vai receber hoje na Alba (15h) o título de Cidadão Baiano. O autor da proposta é o deputado Luciano Simões Filho (UB).

Piu de Santo

Piu de Santo (PP), prefeito de Iramaia, é mais um que apoiou ACM Neto em 2022 e agora mudou para Jerônimo. Na explicação, com Jerônimo ao lado, ele disse que obedeceu ao grupo político em 2022. ‘Mas daqui pra frente o senhor pode contar com nosso voto’.

*Colaborou Marcos Vinicius