No embalo do 2 de Julho, Lula tenta dar o chega pra lá no baixo astral

Presidente participou do ato pelo quarto ano consecutivo - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Jerônimo levou vaias e Bruno Reis também. E os dois haveriam de dizer: e no 2 de Julho, quem não leva? Claro, o início do desfile, quando sai da Lapinha e pega a Soledade, é sempre assim. Mas por incrível que pareça, Lula virou exceção ontem. Presente no desfile pela quarta vez consecutiva, até parecia que estava num oásis em meio ao turbilhão em que vive. E até anunciou uma boa nova, o projeto que transforma o 2 de Julho oficialmente na data da Consolidação da Independência. Logo cedo, em entrevista a Ricardo Ismael, ele admitiu que já recorreu à Justiça contra a decisão da Câmara que derrubou o decreto do IOF, argumentando que houve uma invasão de competência.

– Se eu não entrar com um recurso no STF contra isso, eu não governo mais esse país. É cada macaco no seu galho.

PIOR MOMENTO – A declaração embute uma confissão, a de que ele jogou a toalha na pretensão de construir uma maioria no Congresso. E vai para a reeleição ano que vem nesse clima, o que politicamente parece ser pior.

No terceiro mandato como presidente da República, fato único na história do Brasil, ele venceu uma eleição polarizada, desbancou Bolsonaro, mas politicamente o país fragmentou-se, pior com a Câmara dos Deputados empoderada pelas emendas que deixam a maioria esnobando o governo.



O cenário lá fora é desolador, cá consolador. Nos pés do caboclo, ao invés de chorar, ele sorriu. Menos mal.

O Alto do Cabrito pede mais respeito pela trajetória de glória

Moradores do Alto do Cabrito, no Subúrbio, bem de cara com o Porto das Sardinhas, dizem que na festa do 2 de Julho há uma injustiça com o bairro: a Tocha da Independência parte do Recôncavo e chega a Salvador no dia 1º de julho passando por bairros históricos como Pirajá, mas esquece de lá.

Caíque Rosado, cantor, compositor e estudante de jornalismo, morador da área, diz que o Alto do Cabrito é citado no Hino da Independência da Bahia, teve expressiva participação nas lutas da independência, mas está esquecido.

– O hino valoriza explicitamente o Alto do Cabrito, palco de importantes batalhas na expulsão dos portugueses. Levar a tocha por onde a luta aconteceu reforça a memória e o orgulho do nosso povo.

Ele diz que de agora por diante vai desencadear a luta por onde andar e também nas redes, para a história botar o Cabrito no seu lugar.



Pedindo a volta do aeroporto

Integrando o time dos que formaram o cordão no entorno da carroça que levava a cabocla ontem, o cordeiro Antônio Alves foi abordado sobre o projeto de Lula que nacionaliza o 2 de Julho como data da consolidação da independência.

– O presidente deve aproveitar o embalo e solicitar que o nosso aeroporto também volte a se chamar 2 de Julho. Desde 1998, há 27 anos, o aeroporto chama-se Luís Eduardo Magalhães.

Os Encourados de Pedrão voltam, mas sem cavalos

Após 12 anos afastados do desfile do 2 de Julho, depois de muita discussão sobre o sofrimento dos cavalos que carregavam os vaqueiros, os Encourados de Pedrão voltaram. Como sempre, puxavam a caravana, mas agora a pé, o que não incomodou tanto Josafá Santos, o Fafá, um dos 38 do grupo lá.



– O que importa é marcar presença e dizer ao povo que os vaqueiros, nossos ancestrais, também contribuíram com a independência da Bahia. Os Encourados foram arregimentados em Pedrão pelo Frei Brayner e ficaram assim até 2012, quando defensores dos animais barraram a presença deles puxando as carroças na Lavagem do Bonfim. Os Encourados entraram de lambuja.

REGISTROS

Júlio lá 1

A nomeação de Júlio Pinheiro, ex-prefeito de Amargosa (dois mandatos consecutivos pelo PT) para a Secretaria de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais bateu bem politicamente em Amargosa para os aliados dele.



Júlio lá 2

Júlio é candidato a deputado estadual e dentro de Amargosa já enfrenta o deputado federal Dal (UB), peso pesado em grana, e a 50 km de distância, em Milagres, tem também o ex-prefeito Cézar de Adério (PP), outro peso pesado, com quem nunca se bicou. E assim o PT demarca território.



Saúde do trabalhador

Saúde da trabalhadora e do trabalhador como direito humano é o tema da 5ª Conferência Estadual de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador, realizada pelo Conselho Estadual de Saúde de hoje até sexta no Fiesta Bahia Hotel. A concorrência lá é grande.

Jabes em cena

Aos 73 anos, Jabes Ribeiro, até agora o único a ser prefeito de Ilhéus por quatro mandatos, anunciou que em 2026 será candidato a deputado federal pelo PP. Ano passado, ele ensaiou uma candidatura a prefeito,mas desistiu para apoiar o prefeito Valderico Júnior (UB).



COLABOROU: MARCOS VINICIUS*