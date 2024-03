No quebra pau de Lauro de Freitas a força das redes falou mais alto | A TARDE

Quebra pau em Câmaras de Vereadores não é raro e nem novo, vezes com bate-boca, noutras bate-boca com insultos, xingamentos, que também às vezes descambam para as vias de fato. Mas o que houve em Lauro de Freitas para dar tão intensa repercussão nacional, com direito de jornais da Globo até a sites do Amapá?

Com certeza, novos tempos. Ou melhor, o tempo em que todo mundo filma e grava tudo para disparar nas redes sociais. A própria gravação em Lauro foi de um celular.

Muito mais que isso, o vereador Gabriel Bandarra (UB) se nutre nas redes. Com o nome de Tenóbio ele sai batendo em prefeitos pela Bahia afora, sempre chamando-os de ‘sapequinha’ e insinuando corrupção. Com Moema Gramacho (PT), a prefeita de Lauro, de quem é adversário, já fez algumas e também já foi processado algumas vezes.

processos — Pelo que dizem pessoas que estavam próximas da cena em Lauro, o vereador Loxa Lopes (PP) discursava atacando o colega Tenóbio, que em determinado momento (a voz não gravou) chamou a presidente da Câmara, Naide Brito (PT), de ‘descarada’. Loxa partiu para cima dando um quase tapa: ‘Descarado é você’.

Como Tenóbio é das redes, e na gravação a voz dele não sai, ele recebeu centenas de postagens de solidariedade. Ou seja, no seu ninho, saiu ganhando. Fora daí, com certeza o caso vai parar na Justiça, de parte a parte.

Se dá como certo que a fala de Tenóbio, que não foi exposta, contra Naide vai dar processo. E também o tapa de Loxa contra ele.

Terreiro de Cachoeira é o novo Patrimônio Cultural do Brasil

Evangélica ligada à Igreja Universal, Eliana Gonzaga (Republicanos), prefeita de Cachoeira, entende que a opção religiosa dela não lhe concede o direito de ser a dona da verdade e por conta disso prega o ‘respeito pleno’ com as outras religiões.

Foi exatamente por entender assim que ontem, quando o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artísticos Nacional (Iphan) tombou o Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganju Didé, de Cachoeira, como Patrimônio Cultural Brasileiro, ela bradou:

— Sem dúvida, é um dia histórico para Cachoeira.

Ela estava em Brasília e agradeceu ao presidente do Iphan, Leandro Antonio Grass. E citou que mais uma vez o Recôncavo baiano aparece como baluarte da cultura de matriz africana. A deputada Lídice da Mata (PSB), que é de Cachoeira, estava lá. O terreiro tombado tem 108 anos.

Algo novo em Mundo Novo

Filha do médico Raimundo Souza Costa, o Raimundo Pú, três vezes prefeito de Mundo Novo, a enfermeira Ana Paula vai se filiar no PSD sob as bençãos do deputado Eduardo Alencar, irmão do senador Otto Alencar, de olho nas urnas de outubro.

Lá, o prefeito Adriano Silva (PSB) está completando o segundo mandato muito mal avaliado nas pesquisas, tão mal que até agora ninguém quis ser candidato dele.

Um cenário de indefinição, nem Moema nem a oposição

Apesar de faltar apenas sete meses para as eleições, Lauro de Freitas, o vizinho mais colado de Salvador, ainda está completamente indefinido sobre a disputa de 2024.

A prefeita Moema Gramacho (PT) só vai dizer quem terá seu apoio no fim de março. Está entre o vereador Antonio Rosalvo (PT, secretário de Governo, e o também secretário Ailton Florence, no momento, mais para o primeiro.

Também a oposição está indefinida. Além do empresário Teobaldo Costa (UB), que disputou as eleições de 2020, desponta a vereadora Débora Régis (PDT), todos gravitando em torno do deputado João Leão (PP), tentando forjar uma unidade que também não aconteceu.