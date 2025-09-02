Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > LEVI VASCONCELOS
COLUNA

Levi Vasconcelos

Por Por Levi Vasconcelos com colaboração de Marcos Vinicius

ACERVO DA COLUNA
Publicado terça-feira, 02 de setembro de 2025 às 16:48 h • Atualizada em 02/09/2025 às 17:23 | Autor:

No tiroteio da direita, até Michelle se trumbicou. Haverá sobreviventes?

Confira a coluna de Levi Vasconcelos desta terça-feira, 2

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil
Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil -

Se se fizer uma pesquisa entre bolsonaristas para saber o que eles esperam do julgamento de Bolsonaro e os outros sete implicados no mix de acusações que tem no topo a arquitetação de um golpe de Estado, com certeza a maioria crava: condenação.

Os bolsonaristas elegeram o STF como o inimigo número um. Mas um detalhe chama a atenção. Se são quase unânimes em atirar contra o ministro Alexandre de Moraes, entre si eles travam um fogo cruzado que também por aí pode se dizer, já perdeu.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Antes se dizia que o clã dos Bolsonaro pinçaria um deles, Eduardo, o deputado por São Paulo, ou Flávio, senador pelo Rio, ou Michelle. A tese já é inviável.

BEBIANO – Eduardo se arrebentou com o tarifaço e agora tenta algo surreal, ser deputado federal 100% online, Flávio naufraga junto e Michelle achou pela frente a jornalista e ex-deputada paranaense Joice Hasselman, que no fim de semana detonou ela. Disse que Bolsonaro tinha com ela um caso extraconjugal, depois ele se separou, os dois casaram.

A entrevista de Joice bombou. E Michelle evaporou. No tempero, entra Gustavo Bebiano. Bolsonarista de primeira hora, quando Bolsonaro ganhou virou ministro da Casa Civil, o que Rui Costa é hoje. Carlos, o outro filho que é vereador no Rio, detonou Bebiano, que após três meses de nomeado foi demitido e morreu em março de 2020. Mas pouco antes afirmou: "O Brasil ainda vai enxergar quem é Bolsonaro e seus filhos". Já enxergou.

Feijoada Franciscana garimpa ajuda para moradores de rua

Sob a batuta do Frei Lorrane Clementino, OFM, o Convento de São Francisco realizou ontem no Terreiro de Jesus a Feijoada Franciscana, um grande evento no qual diversas bandas se apresentaram sem nada cobrar.

Para fazer a feijoada propriamente dita,o frei contou com a participação de dezenas de voluntários. O dinheiro arrecadado vai todo para a Casa Franciscana Maria Lúcia, lá mesmo no Terreiro, a primeira para apoiar pessoas em situação de rua.

Átila Santana, radialista e um dos voluntários, diz que o trabalho é uma modesta contribuição dos católicos para os sem nada.

O Frei Lorrane explica:

– Lá vamos poder oferecer comida, banho, barbearia e outros benefícios para nossos irmãos vulneráveis. Cá pra nós, o centro histórico de Salvador tem alta concentração de gente que precisa.

Vitória perde com o tadala

Entre os meninos que entraram em campo com o Vitória domingo no Barradão, um deles chamou a atenção. Todos carregam o nome atrás, mas este em particular cravou lá: Tadala de 20.

Na torcida, resmungos, especialmente pelo uso de crianças envolvendo questões de adultos. Se alguém quis sugerir que após o 8 a 0 o Vitória estava precisando de tal remédio, foi ideia de mau gosto. Ou gol contra.

Na festa de A TARDE FM, Gadú brada ‘sem anistia’

No Festival A TARDE FM, realizado no fim de semana, apresentaram-se Margareth Menezes (ministra da Cultura), Sandra Sá, Edson Gomes, BaianaSystem e Maria Gadú, esta última botando um tempero político na festa. Quase no encerramento da apresentação, Maria Gadú puxou o coro:

– Sem anistia!

E a plateia acompanhou:

– Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia!

Lógico que ela fazia uma clara alusão aos crimes imputados por Alexandre de Moraes a Bolsonaro e cia. Se depender do grande público presente, fica evidente que uma condenação de Bolsonaro vai ter nova festa.

REGISTROS

Sílvia Zarif

A desembargadora SílviaZarif está aposentada desde ontem. O TJ-Ba foi fundado em 1906, o primeiro do Brasil, e ela foi a primeira mulher a presidir a corte (2008-2010). Foi sucedida por outra mulher, Telma Brito (2010-2012), depois veio Maria do Socorro Santiago. Cynthia Resende, a atual presidente, é a quarta.

Sêo Adelson

Itapebi, no extremo sul, vizinho de Eunápolis e Itagimirim, já na vizinhança de Minas, celebrou sábado os 101 anos de vida de Sêo Adelson. Nascido em Estância, Sergipe, ele chegou em 1935 e está lá até hoje, com cinco filhos, 31 netos, 80 bisnetos e três tetranetos.

Comendadores

O pastor e sargento do Corpo de Bombeiros Raian Santana de Jesus Sátiro recebeu, nesta segunda-feira, 1, na Alba, a Comenda 2 Julho, iniciativa da deputada Kátia Oliveira (UB).Já na quinta, 4, às 15h, quem receberá é a pesquisadora Anna Luísa Bezerra Santos, iniciativa do deputado Antonio Henrique Jr (PP).

Agrocalmon

Miguel Calmon, na região de Jacobina, realiza neste fim de semana (6 e 7), a primeira Agrocalmon - Feira de Animais e Agricultura Familiar. Sampaio Filho (PP), o prefeito, diz que ‘Miguel Calmon entra numa nova era’.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags

Bolsonaro coluna levi vasconcelos Michelle Bolsonaro
Ver todas

Assine a newsletter e receba conteúdos da coluna O Carrasco

Quarta, 03 de Janeiro Quinta, 11 de Janeiro Quarta, 17 de Janeiro Terça, 23 de Janeiro Terça, 30 de Janeiro