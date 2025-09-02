No tiroteio da direita, até Michelle se trumbicou. Haverá sobreviventes?
Se se fizer uma pesquisa entre bolsonaristas para saber o que eles esperam do julgamento de Bolsonaro e os outros sete implicados no mix de acusações que tem no topo a arquitetação de um golpe de Estado, com certeza a maioria crava: condenação.
Os bolsonaristas elegeram o STF como o inimigo número um. Mas um detalhe chama a atenção. Se são quase unânimes em atirar contra o ministro Alexandre de Moraes, entre si eles travam um fogo cruzado que também por aí pode se dizer, já perdeu.
Antes se dizia que o clã dos Bolsonaro pinçaria um deles, Eduardo, o deputado por São Paulo, ou Flávio, senador pelo Rio, ou Michelle. A tese já é inviável.
BEBIANO – Eduardo se arrebentou com o tarifaço e agora tenta algo surreal, ser deputado federal 100% online, Flávio naufraga junto e Michelle achou pela frente a jornalista e ex-deputada paranaense Joice Hasselman, que no fim de semana detonou ela. Disse que Bolsonaro tinha com ela um caso extraconjugal, depois ele se separou, os dois casaram.
A entrevista de Joice bombou. E Michelle evaporou. No tempero, entra Gustavo Bebiano. Bolsonarista de primeira hora, quando Bolsonaro ganhou virou ministro da Casa Civil, o que Rui Costa é hoje. Carlos, o outro filho que é vereador no Rio, detonou Bebiano, que após três meses de nomeado foi demitido e morreu em março de 2020. Mas pouco antes afirmou: "O Brasil ainda vai enxergar quem é Bolsonaro e seus filhos". Já enxergou.
Feijoada Franciscana garimpa ajuda para moradores de rua
Sob a batuta do Frei Lorrane Clementino, OFM, o Convento de São Francisco realizou ontem no Terreiro de Jesus a Feijoada Franciscana, um grande evento no qual diversas bandas se apresentaram sem nada cobrar.
Para fazer a feijoada propriamente dita,o frei contou com a participação de dezenas de voluntários. O dinheiro arrecadado vai todo para a Casa Franciscana Maria Lúcia, lá mesmo no Terreiro, a primeira para apoiar pessoas em situação de rua.
Átila Santana, radialista e um dos voluntários, diz que o trabalho é uma modesta contribuição dos católicos para os sem nada.
O Frei Lorrane explica:
– Lá vamos poder oferecer comida, banho, barbearia e outros benefícios para nossos irmãos vulneráveis. Cá pra nós, o centro histórico de Salvador tem alta concentração de gente que precisa.
Vitória perde com o tadala
Entre os meninos que entraram em campo com o Vitória domingo no Barradão, um deles chamou a atenção. Todos carregam o nome atrás, mas este em particular cravou lá: Tadala de 20.
Na torcida, resmungos, especialmente pelo uso de crianças envolvendo questões de adultos. Se alguém quis sugerir que após o 8 a 0 o Vitória estava precisando de tal remédio, foi ideia de mau gosto. Ou gol contra.
Na festa de A TARDE FM, Gadú brada ‘sem anistia’
No Festival A TARDE FM, realizado no fim de semana, apresentaram-se Margareth Menezes (ministra da Cultura), Sandra Sá, Edson Gomes, BaianaSystem e Maria Gadú, esta última botando um tempero político na festa. Quase no encerramento da apresentação, Maria Gadú puxou o coro:
– Sem anistia!
E a plateia acompanhou:
– Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia!
Lógico que ela fazia uma clara alusão aos crimes imputados por Alexandre de Moraes a Bolsonaro e cia. Se depender do grande público presente, fica evidente que uma condenação de Bolsonaro vai ter nova festa.
REGISTROS
Sílvia Zarif
A desembargadora SílviaZarif está aposentada desde ontem. O TJ-Ba foi fundado em 1906, o primeiro do Brasil, e ela foi a primeira mulher a presidir a corte (2008-2010). Foi sucedida por outra mulher, Telma Brito (2010-2012), depois veio Maria do Socorro Santiago. Cynthia Resende, a atual presidente, é a quarta.
Sêo Adelson
Itapebi, no extremo sul, vizinho de Eunápolis e Itagimirim, já na vizinhança de Minas, celebrou sábado os 101 anos de vida de Sêo Adelson. Nascido em Estância, Sergipe, ele chegou em 1935 e está lá até hoje, com cinco filhos, 31 netos, 80 bisnetos e três tetranetos.
Comendadores
O pastor e sargento do Corpo de Bombeiros Raian Santana de Jesus Sátiro recebeu, nesta segunda-feira, 1, na Alba, a Comenda 2 Julho, iniciativa da deputada Kátia Oliveira (UB).Já na quinta, 4, às 15h, quem receberá é a pesquisadora Anna Luísa Bezerra Santos, iniciativa do deputado Antonio Henrique Jr (PP).
Agrocalmon
Miguel Calmon, na região de Jacobina, realiza neste fim de semana (6 e 7), a primeira Agrocalmon - Feira de Animais e Agricultura Familiar. Sampaio Filho (PP), o prefeito, diz que ‘Miguel Calmon entra numa nova era’.
COLABOROU: MARCOS VINICIUS
