O forró já é muito bom, mas com transparência ele fica bem ‘mió’ | A TARDE

O Ministério Público da Bahia vai entregar quinta próxima o Selo Transparência para municípios que informaram antecipadamente quanto vão gastar com o forró. Até o fim da tarde de sexta, 144 dos 280 que vão patrocinar festejos já haviam declarado a contratação de 1.460 atrações ao custo de R$ 180 milhões.

É um reconhecimento às boas intenções dos gestores, segundo o promotor Frank Ferrari, coordenador do Centro de Apoio Operacional as Promotorias de Proteção da Moralidade Administrativa (Caopam).

Com a ressalva de que mesmo depois da premiação, as prefeituras restantes podem mandar as informações, o projeto Painel da Transparência desencadeado ano passado pelo MP baiano pegou tão bem que cinco estados, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte já copiaram, em acordos de cooperação.

Desinfetante —No Painel, os prefeitos dizem quanto vai gastar e quanto custa cada atração. Frank afirma que a ideia bateu bem.

— A transparência é o melhor desinfetante no trato da coisa pública. Claro que são informações básicas, mas de saída já se presume a boa intenção do gestor..

Quem coordena o Painel da Transparência é a promotora Rita Tourinho. Ela vai na mesma linha e diz que o informe dos custos trata-se de uma grande inovação.

— Antes não se sabia de nada, o descontrole era total. O Painel desmancha a caixa preta. O próprio cidadão vai checar tudo, o gasto, quando custa cada atração.

O sucesso do projeto no São João é tanto, segundo Rita Tourinho, que o MP-Ba fez parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) para desenvolver tecnologia e no segundo semestre vai lançar algo similar para a educação, o que será outra revolução.

Zelito Miranda —Ainda no São João, pelo Painel da Transparência, é possivel saber por exemplo, se o mesmo artista tem mudança no preço do cachê de um município para outro. E também ter uma ideia mais precisa do mix de opções para a formação de suas grades.

Zelito Miranda, que nos deixou em agosto de 2022, o grande homenageado nos festejos juninos do ano passado e também deste ano, já preconiza entre amigos a necessidade da transparência no forró. E chegou a engatilhar versos para o forró Jogo limpo é ´mió, que dizia mais ou menos assim.

Se é forró ou forrobodó não importa/ Ninguém quer mesmo desatar esse nó/ E assim a sanfona virou meu xodó/ O fole com lisura ao invés de usura/ Sacolejo com doçura, xô amargura/ Forrozando sem eira, nem beira e sem dó/ Num jogo limpo tudo isso fica bem mió..

Que Zelito descanse em paz. O jogo limpo tá vindo.

Colaborou Marcos Vinicius

