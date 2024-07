O horário eleitoral no rádio e na TV ainda pesa? Sidônio diz que sim

Sidônio Palmeira - Foto: Divulgação

Com as coligações que vão as urnas de outubro quase configuradas, a distribuição do tempo de rádio e tevê em Salvador no horário eleitoral, dez minutos por vez, dá Bruno Reis ( 3 e 53. (UB) com 5 minutos e 53 segundos, Geraldo Júnior (MDB), Kleber Rosa (PSOL) 27 segundos e Eslane Peixoto (UP) e Victor Marinho (PSTU) 12 segundos.

É mais uma vantagem para Bruno. Pergunta a Sidônio Palmeira, o marqueteiro baiano de Lula na última campanha eleitoral: e nestes tempos de sociedade em rede o horário eleitoral no rádio e na televisão ainda influencia?

— Claro que sim. Fizemos uma pesquisa e ela nos mostra que 32% dos eleitores preferem as redes e o zap, e 36% ficam com a tevê e o rádio. Os mais jovens preferem as redes, os mais velhos os meios tradicionais, sendo que no interior o rádio é mais forte.

Esquerda e direita —Sidônio ressalva que o ressurgimento da direita no cenário político está diretamente ligado às redes sociais.

Na avaliação das pesquisas, as redes são bom palco para a circulação do ódio, como atacar, denegrir, difamar. E também é um paraíso para as fakes, as mentiras da era digital.

Todavia, ele lembra que na produção midiática das campanhas eleitorais as formas de tratar os conteúdos são distintas.

— Elaborar conteúdos para a televisão e o rádio é uma coisa, para as redes sociais, outra. São coisas distintas.

Seja como for, embora a chamada sociedade em rede pareça uma terra sem lei, é o rumo do futuro

Colaborou: Marcos Vinicius

Paulo Cezar se diz ‘espantado’ por ter sido condenado pelo TCM

Condenado pelo TCM a devolver pouco mais de R$ 17 milhões aos cofres públicos, acusado de ter feito contratações ‘viciadas’ para o transporte escolar com recursos do Fundeb, Paulo Cézar (UB), ex-prefeito de Alagoinhas e pré-candidato este ano, se disse ‘espantado’ com a condenação.

Ele diz em nota a nós enviada, que não teve “o direito de defesa devidamente respeitado’. E também fala que ‘não e razoável o tratamento distinto que recebeu em relação ao atual gestor do município em um mesmo caso’.

Paulo Cezar diz também ser desproporcional a devolução do valor que foi pago ‘por um serviço corretamente prestado’O caminho a seguir, ressalva o próprio, é fazer tudo para ‘corrigir essa injustiça’.

Como politicamente ele diz estar ‘perto do céu, em brancas nuvens’, com certeza o TCM botou um inferninho no caminho.

Geracina no aplauso a Lucas

Fundadora do PT, ex-vereadora em Salvador, professora aposentada com doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de Montpellier, na França, Geracina Aguiar ontem largou a tragejtória de lado para entrar nas redes aplaudindo Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, pela vitória contra o Fluminense.

— Ele é de Piritiba, filho do goleiro Geraldo, aprendeu a lição de casa. Vencer o Flu lá não é pra qualquer um.

Conselho de Ética da Alba até hoje só rendeu barulho

A decisão dos deputados Diego Castro e Leandro de Jesus, ambos do PL e bolsonaristas, de levar a deputada Olívia Santana (PCdoB) e o colega Marcelino Galo (PT) ao Conselho de Ética por conta da confusão nas discussões da PEC do Aborto, bate na Alba como ‘vitamina de tititi’. Ou seja, vai dar em nada. Olívia disse que os bolsonaristas estavam ‘defendendo estupradores’. Leandro e Diego reagiram aos brados e este levou um empurrão de Marcelino.

Na história do Conselho, nos anos 90 a deputada Maria José Rocha (PCdoB) foi acusada de emitir 20 mil telegramas com dinheiro público. Em 2020 o agora federal Capitão Alden (PL) foi acionado por ter dito que tinha ‘deputado recebendo mesada da Prefeitura de Salvador’. Ambos deram em nada.