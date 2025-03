O ovo e o café caíram na folia? Os preços pelo menos pularam alto

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Já há algum tempo, não de agora, o preço do cacau disparou. Agora, do ano passado para cá, o café também subiu muito. E às vésperas da folia, o ovo de galinha entrou na dança, com preços nunca vistos.

No mix de causas sempre está presentes um argumento: problemas climáticos. É isso mesmo? Com a palavra Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura da Bahia (Faeb).

– É cada qual no seu cada qual. O cacau enfrenta condições sanitárias adversas na África, onde estão os maiores produtores mundiais, associados a outros problemas. O café é climático, em Minas, maior produtor, choveu pouco, e também tem o crescente consumo, como na China. Dizem até que se um chinês tomar uma xícara por dia, consome toda a produção mundial. E com o ovo há também um pouco de especulação, estamos na pré-Páscoa.

Novo tempo –Mas Humberto lembra que as mudanças climáticas são um fato. E também que mundo afora as exigências do mercado são cada vez mais rigorosas.

– Eles querem saber como, em que condições, as coisas estão sendo feitas.

Diz também que o Brasil, com o desenvolvimento de tecnologias para as energias renováveis, dá um grande passo no rumo do ajuste. E ressalva:

– Agora, convém lembrar que as questões ambientais são problemas de todos e não apenas de um segmento. Temos que observar os níveis de esgotamento sanitário, o lixo e por aí.

Em suma, ovo e café são apenas gotas no mix da coisa.

Colaborou: Marcos Vinicius

No STF, o caso da Alba está dando o previsto, Adolfo perde

O dia fechou ontem no STF com o julgamento do caso do afastamento do deputado Adolfo Menezes (PSD) da presidência da Alba por ter sido eleito três vezes no placar de três a zero contra o deputado, num conjunto de cinco votantes.

O ministro Dias Tóffoli acompanhou o voto de Gilmar Mendes, Edson Fachin também. Faltam votar os ministros Nunes Marques e André Mendonça. A votação deve terminar hoje até meia noite.

Adolfo já disse que quer que o caso seja julgado também pelo plenário do STF, mas houve outro ingrediente contra, a opinião oficial da subprocuradora Maria Caetana Cintra. Em nome da PGR, ela também é contra.

Se a coisa continuar assim, Adolfo fica impedido de assumir a presidência pela 3ª vez consecutiva. Agora, a expectativa se dá através de outra questão: a deputada Ivana Bastos (PSD) fica na presidência ou terá nova eleição?

Carlos Pitta cai na folia de Salvador, com feirenses

Carlos Pitta, autor da belíssima (com Edmundo Carôso) “Cometa Mambembe”, amante do forró, do axé, do frevo ‘e da música em geral’, como o próprio dizia, nos deixou no início do ano, mas vai cair na folia de Salvador este ano.

Telma Miranda, uma amiga, pilota segunda (17h) no Pelourinho o Frevo Elétrico – Tributo a Carlos Pitta, com a participação de outra amiga, a cantora Laurinha Arantes.

Pitta era de Feira de Santana e lá promoveu por mais de uma década a Praça do Frevo Elétrico, já que, segundo o próprio, o São João era um ritmo mais contido e o carnaval loucura geral.

– Nosso jogo aí é misturar os dois, sabendo dosar e também sabendo misturar tudo.

Coelba na mira de cabo a rabo

Definitivamente a Coelba entrou na mira dos deputados baianos, especialmente agora, em pontos turísticos, no período da alta estação. Diz o deputado Radiovaldo Costa (PT), que é de Alagoinhas, que no Litoral Norte a queixa é geral.

Marcone Amaral (PSD), que é de Itajuípe, afirma que em Olivença, Ilhéus, a queixa também é generalizada. A Coelba diz que tem projeto para acabar com isso.