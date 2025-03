O petróleo que nasceu em Lobato vai renascer quinta em Alagoinhas

- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A exploração de petróleo, que no Brasil nasceu em 21 de janeiro de 1939, em Lobato, no subúrbio de Salvador, até parecia que tinha se exaurido na Bahia, com os chamados campos maduros, postos em quinto plano, mas a Petrobras decidiu virar o jogo.

Depois de amanhã, 13 de março de 2025, no Hotel Absolon, em Alagoinhas, um momento histórico, com o Seminário do Petróleo na Bahia, que terá dois anúncios impactantes.

1 – A Petrobras vai retomar os campos maduros com o pro jeto de investir R$ 2 bilhões para botar a produção baiana de 13 mil barris por dia para 30 mil. Está levando 26 sondas, 3 de perfuração e 23 de produção.

2 – A Stanley Oil vai assinar o protocolo de intenções para instalar uma refinaria em Alagoinhas para processar 3 mil barris por dia, um investimento de R$ 500 milhões que vai gerar 500 empregos diretos.

Segundo tempo –Vão estar no encontros os prefeitos dos nove municípios baianos envolvidos na produção petrolífera, a direção da Petrobras, representantes da FIEB e do governo estadual.

Diz o deputado Radiovaldo Costa (PT), sindicalista historicamente ligado às questões do petróleo e um dos articuladores do seminário, que não há dúvida de que é um tempo novo na área petrolífera.

– Isso retoma os investimentos numa área que estava sendo descartada. No conjunto, são 1.500 novos empregos.

Segundo as projeções dos especialistas a era do petróleo ainda dura 50 anos. A Bahia entra na ponga.

Colaborou: Marcos Vinicius

A disputa fica pela 1ª vice

Já que está carimbado e selado que Ivana Bastos (PSD) assume a presidência da Alba sem nova eleição, a briga agora é para saber quem vai ficar na vaga da 1ª vice, que é dela.

A bancada do PT se reúne hoje pela manhã para definir um nome, provavelmente o da deputada Fátima Nunes. Mas o deputado Marquinhos Viana (PV), 2º vice, acha que se Ivana como vice subiu para presidência é natural que ele como 2º vice vá para a 1ª.

A Alba expõe a arte que vem com os frutos do mar

A Assembleia abre a sua série de exposições em 2025 com a amostra A Arte do Mar na Amazônia Azul, da artista plástica Ana Laura, trabalho que agrega conchas, búzios e crustáceos em geral em quadros que vão de imagens sacras até o Elevador Lacerda.

– Tudo vem da Baía de Todos os Santos.

Ana Laura tem 35 anos de estrada, mantém um ateliê no Santo Antonio Além do Carmo, em Salvador, onde exibe um acervo de 60 peças. Ela era amiga de D. Regina de Mello Simões Leitão, filha de Ernesto Simões Filho e comandante de A TARDE até quando faleceu, em 2012, a quem deu um quadro.

– 13 anos depois que eu dei o presente ela me pediu para repor uma concha que caiu. E eu a atendi com muito prazer.

Um dia de festa para Ivana. Ela reagiu: ‘Só agora caiu a ficha’

Passado o Carnaval, ontem foi o primeiro dia em que a Assembleia Legislativa da Bahia retomou a rotina, com um detalhe: com o afastamento do deputado Adolfo Menezes (PSD) da presidência definitivamente selado, deputados se reuniram no entorno da colega Ivana Bastos (PSD) para reverencia-la como nova presidente da Casa.

O encontro na sala da presidência, completamente lotada, teve buquê de lírios rosas, buffet, brindes e orações. Fala Ivana:

– É muita emoção e a palavra que define é gratidão, especialmente à bancada feminina. Só agora caiu a ficha de que realmente sou a presidente.

O encontro foi organizado pela bancada feminina, sob a regência da deputada Fabíola Mansur (PSB). Segundo ela, o fato de uma mulher ser presidente não é pouca coisa na Alba:

– É a 1ª vez em 190 anos.