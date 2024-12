Operação Overclan deixa o mundo político na cautela. Até onde vai?

- Foto: Polícia Federal/Divulgação

Ainda na campanha eleitoral deste ano, e também logo depois, o deputado Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, estrilou: ‘A compra de votos está aberta em Campo Formoso’. Em setembro, vaticinou: ‘Só vai ficar nas eleições municipais marginais’.

Em Campo Formoso, D. Denise Menezes (PSD), esposa de Adolfo, perdeu a eleição para o prefeito Elmo Nascimento (UB), irmão do deputado federal Elmar Nascimento (UB), que tinha contratos milionários com a Alpha Pavimentações e Serviços de Construção e a Larclean Saúde Ambiental, alvos da Operação Overclan, deflagrada pela PF ontem. Mas ao ser abordado sobre o assunto foi cauteloso.

– Antes eu falei num sentido generalizado, nada específico. No caso aí, eu primeiro vou ler o processo direitinho para depois falar.

Mesma pegada –Diego Castro (PL) e Manuel Rocha (PL) foram na mesma pegada. Ainda é cedo, tudo o que se sabe é pela imprensa, e o melhor é se inteirar dos fatos adequadamente para depois falar (ou calar).

A Operação Overplan prendeu 17 pessoas e cumpriu 43 mandados de busca e apreensão. É uma capilaridade muito grande. E muito daí vem a cautela. Afinal, ainda não se sabe a exata dimensão do quem é quem do caso e o receio de alguns é acabar atirando no pé.

O fato objetivo é que no tititi os comentários são intensos, especialmente sobre a dimensão do caso, com alguns dizendo que pega de A a Z. Aguardemos os próximos capítulos.

Colaborou: Marcos Vinicius

Félix emplaca o Recacau

O deputado federal Félix Mendonça Jr (PDT) aprovou ontem na Comissão de Agricultura da Câmara projeto que institui regime tributário especial para estimular a implantação de indústrias de beneficiamento do cacau, o Recacau.

O tal projeto prevê a suspensão de tributos federais em máquinas, equipamentos e materiais de construção. O texto agora vai para a CCJ. Se for até o fim, o cacau agradece.

Carluce Souto, dos palcos para a estreia na literatura

Carluce Couto, atriz, formada em direito, mas doutoranda em Artes Cênicas pela UFBA, estreia uma nova etapa da sua trajetória. Vai lançar amanhã (18h) na Livraria LDM do Shopping Paseo Itaigara, em Salvador, o romance Aos que morrem em silêncio. No tempero, tem também um bate papo com o curador Heider Assis.

No livro, Bebel e as demais personagens vão se revelando entre o Carnaval de Salvador e um sebo de São Paulo, resultando na obra que ela chama de ‘chuva de pedrinhas’.

– O livro tem seis capítulos, fala de traumas de família, de saudades, da finitude da vida, de crença, de solidão, de amizades e de amores e de violências. É boa pedida.

Na votação da lista do MP no TJ-Ba, até que houve surpresas

O resultado da votação do pleno do TJ-Ba para a escolha de um novo desembargador oriundo do Ministério Público até que apresentou surpresas se comparada com a outra lista sêxtupla também do MP eleita em setembro e votada no TJ no início de novembro.

Os nomes das duas são os mesmos, mas na primeira lista Adriani Pazzelli ficou em primeiro com 36 votos, Ricardo Dourado em segundo com 33, Nivaldo Aquino com 31, mais Regina Maria Carrilho com 27, Paulo Gomes com 23 e Márcia Regina Virgens com 17.

Ontem deu Paulo Gomes 36, Nivaldo Aquino 30, Adriani Pazzelli 28 e mais Maria Carrilho 23, Márcia Regina Virgens 22 e Ricardo Dourado 21. Em miúdos, Paulo Gomes, que na outra lista foi o penúltimo, agora foi o primeiro. Ricardo Dourado, que na outra foi segundo, agora foi o último. Agora, Jerônimo tem duas listas com quatro nomes para escolher dois.