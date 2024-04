Palmas para Salvador porque ela bem merece | A TARDE

A Semana Santa sempre acontece 40 dias após o Carnaval e como este ano a folia foi mais cedo, coincidiu o aniversário de Salvador cair justamente na Sexta Santa. Que isso seja sinal de bons fluidos.

A capital baiana, uma das joias da colonização portuguesa, vai ouvir o parabéns este ano ostentar um belo presente. Inaugurada em 29 de janeiro, a Casa das Histórias de Salvador agrega um valor vip ao vasto mix de atrações culturais, inovadora pela forma, única pelo conteúdo.

Mas o que se vê lá que não se vê na internet? A pergunta é para a arquiteta Nice Pita, também produtora da Casa das Histórias de Salvador.

— Quem vê não está de frente para patrimônio, para processos de texto, ele estará de frente para histórias da pessoa que é ialorixá, da pessoa que é indígena e da pessoa que é drag queer, que é pescador. Isso traz um repertório especial, que não se vê na propaganda turística.

Clarindo —Desde a inauguração, a Casa já recebeu 26.622 visitas. E para quem quer entender a época do Brasil Colônia, quando tudo girava pelo mar, e o que disso nos restou, é beleza.

Claro que a Casa das Histórias agrega muito, mas nem tudo são flores quando se trata de legado histórico. Clarindo Silva, ícone do Centro Histórico , diz que o coração do trecho é o Pelourinho, mas para ele funcionar bem, as artérias têm que estar bem oxigenadas. E estão?

— Nem tanto como gostaríamos. Temos alguns avanços, mas a Baixa dos Sapateiros está com a maioria das lojas fechadas, o prédio da antiga Escola de Belas Artes está em ruínas, mais de mil prédios precisam ser recuperados e habitados. Claro que essa boa energia que exala do baiano precisa ser otimizada. A Baixa dos Sapateiros não pode ficar como está. Esperamos que o olhar para lá seja o presente do ano que vem.

O prefeito Bruno Reis (UB) admite que o Centro Histórico merece atenção especial e uma das ideias é fazer um centro de convenções lá nas cercanias da Prefeitura de Salvador, mas ressalva que há avanços positivos e um deles é a Casa das Histórias.

— A Casa das Histórias era aquele casarão abandonado que virou um dos mais bonitos de Salvador. Um povo que não preserva o seu passado não tem como construir o seu presente e o seu futuro.

Colaborou: Marcos Vinicius