PEC da reeleição passa na Alba. E vai valer para Adolfo? Eis a questão | A TARDE

Por uma folgadíssima maioria de 57 a 2 no primeiro turno e 56 a 2 no segundo, a Assembleia aprovou ontem a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reinstitui a reeleição para a presidência da Casa. Eis a questão: e agora, o presidente Adolfo Menezes (PSD) está apto a disputa a reeleição?

Aí, o placar já não é o mesmo. A bancada do PT, com oito deputados, de início ameaçou não comparecer a votação, se reuniu no final da manhã ontem e escalou Robinson Almeida. Ele disse que o entendimento da bancada é o mesmo do STF.

— O STF entendeu que podem postular a reeleição os que se elegeram até 7 de janeiro de 2022. Adolfo se elegeu 30 dias depois, no nosso entendimento, está fora.

Controvérsias —Já o líder da oposição, Alan Sanches (PUB), ressalvou que ao votar a favor não quer dizer que estava fazendo compromisso antecipado, com o detalhe:

— Mas não vamos tirar o direito do presidente Adolfo se reeleger, se ele quiser.

O próprio disse que o caso ainda é em aberto. Embora o STF tenha proibido reeleição no Senado e na Câmara, muitas Câmaras de Vereadores reelegem sucessivamente os seus presidentes.

— O presidente da Câmara de São Paulo (Milton Leite, do UB), por exemplo, já está no quinto mandato.

Quem votou contra a PEC ostensivamente foi Hilton Coelho, do PSOL. Disse ele que a PEC significava a volta do que era antes. E a ironia veio do próprio Adolfo:

— Eu lhe entendo, deputado. O senhor volta contra tudo.

Pancadinha vai que vai

Após um festivo lançamento como pré-candidato a prefeito de Itabuna anteontem, o deputado Pancadinha (SD) se diz otimista, mas faz uma ressalva:

— É uma disputa polarizada. A gente está um pouquinho na frente, mas a briga ainda vai começar.

No lançamento dele, estava o presidente nacional do Solidariedade, o ex-deputado Paulinho da Força. Mostra que a sigla muito aposta nele.

Colbert vai para o PDT

Após passar quase todo o mandato em rota de colizão com a direção estadual do MDB, partido pelo qual se reelegeu em 2020, Colbert Martins, o prefeito de Feira de Santana decidiu novo rumo partidário: vai para o PDT.

Em Feira, lembram que o ex-prefeito Tarcízio Pimenta rompeu com o ex-prefeito Zé Ronaldo e também mudou para o PDT, em junho de 2011.

Tarcízio politicamente apagou. E Colbert, como será?

Fabrício diz que tudo bem

Rifado da disputa pela vaga no TCM contra o agora ex-deputado Paulo Rangel, o deputado Fabrício Falcão (PCdoB) diz que do ponto de vista dele não ficou nenhuma sequela no episódio.

— A vida é feita de perdas e ganhos, tudo vai se ajustar. Para mim, passou. Vou cumprir o mandato de deputado e buscar a reeleição.

Ele ressalva que não tem mais interesse em voltar a disputar vaga ano que vem.

Time da ponte alinha as sondagens com a Marinha

Representantes da Concessionária da Ponte Salvador-Itaparica e da Capitania dos Portos se alinharam ontem sobre os procedimentos para a realização das sondagens da ponte no fundo da Baía de Todos os Santos.

O projeto apresentado pela Concessionária prevê sondagens em águas rasas, até 10 metros, e em profundidade, caso em que serão usadas balsas de duas a três mil toneladas com área de convés de dois mil metros quadrados.

A estrutura terá ampla sinalização para os navegantes da Baía de Todos os Santos, pescadores, lanchas de passeio e afins.

A sondagem em terra começou em 31 de janeiro, a do mar está no gatilho. E a ponte andando.