Pedra do Cavalo vive dia de terror, enquanto em Brasília, politicagem

Operação na Barragem de Pedra do Cavalo - Foto: Alberto Maraux | SSP-BA

Que o crime organizado há tempos espalha terror em Cachoeira, São Félix, Muritiba e Maragogipe, quatro cidades que formam o maior núcleo histórico na banda sul do Recôncavo, é coisa sacramentada, e a polícia sabe. Mas ontem foi o dia em que a história lá ganhou um capítulo de terror.

Na BR-101, na altura da Barragem de Pedra do Cavalo, o trânsito travou. Em Cachoeira e São Félix, o medo pairava no ar. Em Muritiba, onde a prefeita Rosilvanda Reis, a Rose (PSD), mandou o povo se trancar em casa, explodiu. Como resumiu um morador lá:

– Antes, nós dizíamos que já vimos o medo de perto. Hoje (ontem), pudemos dizer que ele invadiu casas e os nossos corações. Muito triste.

Lei Antifacção – Enquanto o terror se espalha pelos quatro cantos do Brasil (literalmente), em Brasília o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que é secretário da Segurança Pública licenciado de São Paulo, mostrava o tamanho do descaso com que os políticos têm tratado a situação.

O governo mandou para o Congresso o PL 5.582/2025, chamado de Lei Antifacção, depois rebatizado como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. E Derrite, o relator, simplesmente propôs que a Polícia Federal, antes de deflagrar uma operação num estado dissesse qual é o caso e quem seriam os investigados.

Só faltou pedir que a PF mandasse aviso prévio para os bandidos. Tudo se resolveu para excluir o absurdo, mas isso mostra o quanto estamos distantes de voltar a dormir em paz.

Ivana, Marcinho, Fabíola e Tiago, os melhores na Alba

A deputada Ivana Bastos (PSD), primeira mulher a presidir a Alba – 32 votos –, juntamente com os colegas Marcinho Oliveira (PRD) – 27 votos –, Fabíola Mansur (PSB) e Tiago Corrêa (PSDB) – ambos com 22 votos – foram eleitos, ontem, os Destaques do Ano pelos jornalistas que cobrem a Casa.

Já os deputados também votaram para escolher os jornalistas que se destacaram no ano. Levi Vasconcelos (impresso, jornal A TARDE) – com 28 votos –, Pablo Reis (televisão, SBT) – 22 votos –, Carine Andrade (sites, Política Livre) – 19 votos –, e Evilásio Jr. (rádio, CBN) – 11 –, são os eleitos.

Jornalistas que diziam estar redobrando os cuidados para evitar influências indevidas no processo disseram que “correu tudo bem, com ressalvas”.

Os jornalistas dizem que, na banda dos parlamentares, ganharam os favoritos.

Contrariando os médicos

Mesmo contra as recomendações médicas, a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, fez questão de comparecer, ontem, na sessão para a escolha dos Destaques do Ano.

Ela própria disse que recebeu mais de 20 ligações dos médicos pedindo para não ir.

– Mesmo assim, eu vim. Ainda estou em repouso, mas seguimos firmes para construir uma Alba melhor. Esta gestão, esta equipe, sem exceção, fará parte de um novo tempo.

Rosangela, a história de Valença desde longas datas

Formada em Letras, autora de três livros de poesia, a professora Rosangela Queiroz, que marcou sua trajetória como professora da rede pública, e também fundadora do Colégio Paulo Freire, lança, hoje (19h), no Teatro Municipal de Valença, o livro ’Valença da Bahia: Origens e Raízes’.

A obra, tida como das mais importantes da história de Valença, segundo a própria, combina pesquisa histórica e análise antropológica. Ela escarafunchou obras como ‘Cultura do Litoral Sul da Bahia’, de Antonio Risério, e ‘Valença - Memória de uma Cidade’, de Araken Vaz Galvão, para focar na contribuição indígena e africana, após o fim da escravidão, a herança afrodescendente, na formação da cultura regional.

REGISTROS

Wilson Cardoso

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, receberá, sexta (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba. A iniciativa é do deputado Penalva (PDT). Espera-se grande número de prefeitos lá.

Natal pet

O deputado José de Arimatéia (Republicanos), presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Bem Estar Animal, lançou, ontem, a campanha Natal Solidário Pet. Arimatéia está no sexto mandato de deputado estadual. E realiza a tal campanha há quase 20 anos na Alba.

Ajuda solidária

E já que o papo é solidariedade, a Comissão Voluntária de Servidores da Alba, que realiza há mais de 20 anos a Campanha da Solidariedade, abriu processo de seleção para as instituições filantrópicas que desejam ser beneficiadas pelo projeto. A ideia é oferecer apoio financeiro contínuo.

Botuporã em festa

A passagem do presidente da França, Emmanuel Macron, pela Bahia, semana passada, ainda é celebrada em Botuporã. Ele prometeu investir R$ 1 milhão num projeto de reciclagem de lixo lá. Segundo o prefeito, Professor Edmilson (PT), isso é geração de emprego.