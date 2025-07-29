Pessoal do cacau grita e diz que a indústria moageira manipula preço

ECONOMIA Na foto: Mulheres ganham independência e papéis de liderança no cultivo de cacau na Bahia Fonte: FAEB Foto: ASCOM SISTEMA FAEB/SENAR - Foto: ASCOM SISTEMA FAEB/SENAR

Para além do tarifaço de Donald Trump, os produtores de cacau ganharam uma dor de cabeça extra, a indústria, que, segundo eles, está manipulando os preços no mercado internacional.

É exatamente para ver de que forma eles vão gritar que a Associação Nacional dos Produtores de Cacau (ANPC) se reúne hoje em Ilhéus, sob a batuta da presidente Vanuza Barroso.

Ela pondera que a oscilação no preço do cacau, que na Bahia já deu a R$ 1 mil a saca, hoje está em R$ 590, ou US$ 12 mil a tonelada, hoje US$ 8.100, se deve a instabilidade climática e a pragas que atingem os cacauais na África, mas no Brasil há um ingrediente a mais.

– O cacau esteve a US$ 8.575 a tonelada e eles trabalharam na Bolsa de Nova Iorque com uma projeção futura de

US$ 7.808. Agora estão querendo trabalhar com uma projeção para março do ano que vem.

Chocolate –Diz Vanuza que disso resulta uma perda de R$ 89 por arroba, o que equivale a R$ 340 por saca. É por isso que o empenho é por desencadear uma ampla mobilização nacional exigindo mudanças na forma de definição do preço e impedindo que cotações futuras, de até oito meses antes da entrega do produto, prevaleçam.

– Isso beira o absurdo. O preço deveria estar atrelado ao mercado físico e não a instrumentos financeiros manipuláveis, como vem sendo.

Seja como for, hoje nos EUA o preço do chocolate já vem subindo, a barra que custava US$ 2,43 em 2021 hoje é US$ 3,45. E pode piorar.

Colbert Martins confessa: se sente jogado no canto em Feira

Ancorado por Bruno Reis em Salvador para fugir da obrigação de ir para a sala de aula na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Colbert Martins, ex-prefeito de Feira de Santana, se diz abandonado pelo prefeito Zé Ronaldo (UB).

Sem citar nomes, falou: ‘Me considero injustiçado por um governo que eu ajudei a ganhar. Não foi um trabalho individual. 1070 votos e a gente teria segundo turno e poderia não ter a eleição que tivemos’.

Para rememorar, Colbert era vice de Ronaldo que em 2018 foi disputar o governo e ele assumiu, em 2020 disputou a reeleição e ganhou, mas fez uma administração tão mal avaliada que Ronaldo só aceitou o apoio incubado dele ano passado.

Aliados de Ronaldo dizem que ele interpreta mal, pegou uma boa prefeitura e devolveu uma esculhambada. Mais: jamais seria prefeito se assim não fosse.

A civilidade em Itabuna

Os 115 anos de Itabuna foram comemorados domingo sem celeumas políticas, muito pelo contrário, a sensação foi inversa, prevaleceu a civilidade.

Jerônimo não foi, estava no oeste. Já ACM Neto foi acompanhado do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (UB), com o deputado federal Leur Lomanto (UB). Todos foram recebidos pelo prefeito Augusto Castro (PSD), que estava ao lado do deputado Paulo Magalhães (PSD). Valeu a civilidade.

Jerônimo bate o recorde em viagens ao interior: 392

No fim de semana no oeste, onde instalou o governo baiano por quatro dias, Jerônimo completou 392 cidades visitadas, um recorde, e promete até o fim do ano fechar as 417.

De presente, ganhou o apoio do prefeito de Mansidão, lá na divisa com o Piauí, Júvio Oliveira, o Dr. Júvio, que ano passado se elegeu pelo UB de ACM Neto derrotando Djalma Ramos (SD), o adversário principal, e Tiago Orenuso (PT).

– Vou fazer um compromisso com ele e confio no meu povo, Mansidão dará a ele a maior votação proporcional da Bahia.

Mansidão é um município de 14 mil habitantes e recebeu uma enxurrada de investimentos, de escolas a pontes. ACM Neto aguenta?

REGISTROS

Santa Izabel

O Hospital Santa Izabel faz 132 anos e marca a data amanhã (8h30), na sua capela, com celebração ecumênica conduzida pelo cônego Lázaro Muniz, com a pastora Camila Oliver, o espírita Fernando Santos, a yalorixá Márcia D’Ógun e o padre Romildo Pires.

Cinema em Conquista

Vitória da Conquista, a terra de Glauber Rocha, realiza entre 7 e 12 de setembro a 16ª edição da Mostra Cinema Conquista. Haverá uma homenagem aos 15 anos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

ABI convoca 1

Walter Pinheiro, presidente da Assembleia Geral da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), convocou novas eleições para o comando da entidade dia 10 de setembro. A votação será presencial ou via plataforma de videoconferência, através de link fornecido pela entidade.

ABI convoca 2

Fundada em 1930, há 95 anos, a ABI teve até hoje sete presidentes, Altamirando Requião, o primeiro, ficou um ano, Ranulpho Oliveira, o segundo, ficou 39 anos, Jorge Calmon dois anos, Afonso Maciel Neto 14 anos, Samuel Celestino, 25 , Walter Pinheiro, nove anos e o atual Ernesto Marques, 3 anos.