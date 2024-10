Políticos ligam antenas em alguns municípios. Campo Formoso é um

Cidade de Campo Formoso - Foto: Divulgação

Fim de campanha, só falta o carimbo das urnas. E entre os 417 municípios baianos, fora os grandes como Salvador, Feira, Camaçari e Conquista, alguns chamam a atenção, pela natureza da disputa ou pelos imbricamentos externos. Alguns exemplos:

Campo Formoso —O duelo entre o prefeito Elmo Nascimento (UB), irmão do deputado Elmar Nascimento (UB), e Denise Menezes (PSD), esposa do presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD). Ele é Boca Branca, e ela Boca Preta. Lá é polarização total.

Porto Seguro —O prefeito Jânio Natal (PL), que em 2022 apoiou Bolsonaro para presidente e João Roma para governador, duela com a deputada e ex-prefeita Cláudia Oliveira (PSD). Está mais para ela, mas é jogo trincado.

Barreiras —O prefeito Zito Barbosa (UB), que é bem avaliado, abençoou Otoniel Teixeira (UB), que enfrenta o ex-deputado Tito Cordeiro, o ex-bolsonarista que virou petista.

Ilhéus —Adélia Pinheiro (PT), ex-secretária da Educação, duela com Valderico Júnior (UB), e está na vantagem. Mas o principal calo dela é o prefeito Marão (PSD), governista que insiste na candidatura do ex-secretário Bento Lima (PSD), que não tem chance.

Lauro de Freitas —Entre as 30 maiores cidades da Bahia, é a única que o PT governa, com a prefeita Moema Gramacho, que apoia Antonio Rosalvo (PT), mas tem no calo a vereadora Débora Régis (UB), que lidera as pesquisas.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em Tanquinho, a pendenga só será resolvida depois das urnas

Lembra o caso lá de Tanquinho, vizinho de Feira, em que o candidato a vice Jorge Flamarion (PT) renunciou a 19 dias das eleições?

Só para lembrar, dita a lei que a chapa de prefeito e vice é única e trocas só até 20 dias antes das eleições, depois só em caso de morte.

Por aí, Zé Luis (PT), candidato à reeleição e franco favorito, também estaria inelegível, mas a Justiça deu a ele um prazo de sete dias para se defender, que expirou ontem, e daí vai pedir que o Ministério Público se manifeste. Em síntese, Zé Luis vai às urnas e depois a Justiça resolve.

Para os opositores, Fabiano Pereira (PP), o adversário principal, e Eliel Ferreira (PDT), que criou o caso na Justiça, resta o consolo um tanto enviesado no jogo político: torcer para que Zé Luis tenha mais de 50% dos votos. Simples: se adiante a inelegibilidade for confirmada, a eleição é anulada.

Saturnino e Cid, dois astros

A morte do jornalista Cid Moreira, ícone da televisão, por 27 anos apresentador do Jornal Nacional, acabou abafando a morte de outro ícone, este da decência na política.

É Saturnino Braga, primeiro prefeito do Rio após a redemocratização, dois mandatos de senador. Quem lembra o fato é o jornalista Valter Xéu:

— Cid merece aplausos pelo bom recado que deu, mas Saturnino também.

Barra do Mendes, onde o petista virou bolsonarista

Desde que o PT resolveu escancarar as portas para renovar, dizem que o vermelho do partido ganhou várias tonalidades. Hoje se tem os ‘petistas raiz’ e ‘neo-petistas’. Um desses é Simão França, o Dr. Simão. Até anteontem era candidato a prefeito em Barra do Mendes, região de Irecê, mas ontem postou vídeo renunciando à candidatura para apoiar Manoel Gabriel, o Dr. Neu (PP), um bolsonarista.

O ex-deputado Jacó, petista raiz, que faz política lá, se disse indignado.

— É uma vergonha essa atitude do candidato, que entrou no PT há pouco tempo, com apoio de algumas lideranças. Que sirva de lição para o nosso partido filtrar melhor quem convida. Os petistas estão revoltados.