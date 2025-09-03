PP e UB deixam o governo com Ciro e Rueda levando bordoadas

- Foto: Divulgação/União Brasil

Deu no que ACM Neto queria, o União Brasil fora do governo e o PP também. Compreende-se. Ele nada tem a ganhar com o jogo que vinha sendo jogado, uma legenda meio lá, meio cá, simplesmente porque na Bahia, o maior estado do Brasil administrado pelo PT, é alijado, embora o partido dele tivesse três ministérios.

Ora, o toma lá, dá cá é do jogo político. Toma lá tuas obras, dá cá meus votos. E por conta das circunstâncias, Neto só tem o dá cá. Por isso ele foi um arauto do rompimento, enquanto outros segmentos, como Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, preferia ‘esperar um pouco mais’.

E agora, os dois, UB e PP, conseguem viver sem as tetas federais? Pelo Brasil afora, sabe-se lá. A aposta dos dois partidos é 2026, quando sonham em derrubar o PT do poder com uma candidatura de direita, projeto até agora conturbado por Bolsonaro, tarifaço e julgamento.

FOGO AMIGO – Além disso, há sinais de que a vida dos dois partidos não será tão tranquila.

O deputado federal Luciano Bivar (PE), que em 2018 topou fundir o PSL que ele fundou e mandou por 20 anos (de 1998 a 2018) com o PFL, resultando no UB, fez um péssimo negócio. Perdeu o comando para o conterrâneo e colega Antonio Rueda e hoje o chama abertamente de corrupto, dizendo que ele recebeu propina para ceder o partido em alguns estados.

Já Ciro Nogueira, o presidente do PP, senador do Piauí, é acusado de ter recebido uma mala de dinheiro do PCC. Ele pede que a polícia investigue, mas o estrago está feito.

Governo amplia Bahia Invest e loteria pode voltar com todo gás

No pacote de projetos que a Alba aprovou ontem, um chama a atenção em particular: é o do governo que amplia o campo de atuação da Bahia Invest, agora transformada numa agência de desenvolvimento de negócios apta a atrair investimentos e a firmar parcerias com o setor privado.

Mas o que mais chama a atenção é que o tal projeto prevê a exploração, de forma direta, de loterias, por concessão ou em parcerias, abrindo as portas para a Loteria do Estado da Bahia, a velha e conhecida Loteba.

Rosemberg Pinto (PT), o líder do governo na Alba, vislumbra bom cenário.

– O projeto facilita a atração de investidores, incluindo suporte aos municípios no atendimento a eles.

Hilton Coelho (PSOL), único voto contra, diz que o projeto ‘na verdade é uma abertura para fundos privados’.

Anel de Feira começa a andar

O DNIT prometeu, em meados de agosto, que dentro de 15 dias as obras da banda leste do Anel Rodoviário de Feira de Santana começariam a andar, e está cumprindo.

Já se vê na área intensa movimentação para a instalação dos canteiros, e também os ocupantes de áreas que estão na rota da duplicação da rodovia já foram notificados. Os defensores da obra dizem que já dá um bom alento, tipo “agora vai”.

Lixão que suja o Pratigi vai acabar, garante Régis

A praia do Pratigi, em Ituberá, palco do Universo Paralelo, que se apresenta como festival cultural alternativo, é uma belíssima paisagem que tem no caminho o povoado de Jatimane, em Nilo Peçanha, o primeiro quilombo tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O acesso ganhou asfalto novo, os 20 km da BA-250 ainda nem inaugurados, mas no caminho tem uma pereba:

Um enorme lixão de Ituberá e também de Nilo suja a entrada do paraíso, logo no início da rodovia, prejudicando o visual.

O prefeito Régis Aragão (PP) garante que o lixão está com os dias contados. Já está tudo organizado para que o lixo seja devidamente tratado. Resta esperar.

REGISTROS

Ana da UFSB

A professora Angélica da Luz, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), será agraciada nesta sexta-feira (10h) com a Comenda 2 de Julho. A iniciativa é da deputada Ludmila Fiscina (PV).

Patentes verdes

“Patentes verdes e o papel da universidade pública no setor de inovação sustentável” é o tema que Rodrigo Moraes Ferreira, Viviane Gomes Almeida e Aprígio Teles Mascarenhas Neto vão abordar hoje (19h), na sala 406 PAF V do Campus Universitário de Ondina. A discussão faz parte do Congresso UFBA 2025, que debate os desafios da emergência climática.

Em Santa Luzia

Famosa pelo ecoturismo, Santa Luzia, vizinha de Canavieiras, no sul da Bahia, antiga povoado de Arriba Saia, realiza nesta sexta-feira a 1ª Festa do Produtor Rural. O prefeito Antonio Guilherme (PSD) afirma que o evento é mais um atrativo para o mix turístico local.

Novela portuguesa

Itacaré, joia turística da região cacaueira, celebra o sucesso da novela “Cacau e a Fazenda”, toda filmada e ambientada na cidade. Produzida pela TVI, emissora portuguesa, a produção já está disponível em 90 países, incluindo Israel.