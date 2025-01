Prefeitos em despedida, alguns dos que acertaram mais

Júlio Pinheiro, o que revolucionou Amargosa - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Bom prefeito é aquele que não tem rabo de palha, paga as contas em dia e tem alguma obra, física ou social. Por aí, tudo na vida é como um jogo, ganha quem acerta mais. Da safra de prefeitos que se despede, que já foram reeleitos em 2020, alguns colecionam índices de acertos bem ‘acima da média’.

Um desses é Júlio Pinheiro (PT), de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá. A cidade já é uma referência no São João, ele turbinou a ideia. Mas se se pergunta a ele qual o maior acerto e desacerto da administração, a resposta é na ponta:

– Acho que acertei em cheio quando profissionalizei a gestão, para fazer mais com dinheiro pouco. A única coisa de que me arrependo é não ter começado isso mais cedo.

EM GANDU –Outro que sai bem é Leonardo Cardoso (Avante), de Gandu, o Leo de Neco, este com uma experiência tão bem sucedida que virou dinastia. O pai, Manoel Cardoso, o Neco, foi prefeito de 2005 a 2008, em 2016 candidatou o filho, o Leo, que se reelegeu em 2020 e agora pega a irmã de criação e bota no lugar.

O nome dela, o oficial, é Daiana Santos Santana, mas o do povão é Dai de Leo de Neco. Em miúdos, tinha Neco, que fez Leo de Neco, que agora faz Dai de Leo de Neco.

EM GANDU –Outro que sai bem é Joyuson Vieira (PSDB), de Utinga. Ele ganhou o Selo de Ouro do MEC pelo programa Compromisso Nacional. É o grande orgulho dele.

– Focamos em educação e saúde, a promoção do ser humano. O Selo é o reconhecimento.

Já Thiancle Araújo (PSD), de Castro Alves, fez obras em todos os segmentos, de pavimentação a melhorias na saúde e educação, mas ele também fez o Santuário de Santa Dulce, o que turbinou o turismo religioso.

No pós-eleição, a grande maioria deles está apostando nas eleições, todos querendo ser deputados em 2026, com o detalhe, alguns já também pensando em 2028, como Quinho de Belo Campo (PSD), prefeito de Belo Campo e presidente da UPB, outro bem avaliado.

Ele admite que é candidato a deputado e está de olho na Prefeitura de Vitória da Conquista.

– Claro que vou. Sinto que o cenário é favorável.

Que o Ano Novo deles seja tão feliz como o velho.

Colaborou: Marcos Vinicius