Prefeitos festejam a PEC que livra municípios de sequestros judiciais

O intenso alarido que os prefeitos baianos fizeram esta semana para celebrar a aprovação, no Senado da PEC 66/2023, a ser promulgada terça da semana que vem, é mais que justificável, segundo Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB).

– É simplesmente algo memorável. A quase totalidade das prefeituras viviam encalacradas em dívidas objetivamente impagáveis, mas o dinheiro era sequestrado pela Justiça em muitos casos e o prefeito que se dane.

Uma prefeita, por exemplo, contou que a Câmara de Vereadores queixou-se que ela não passou o duodécimo. ‘Como não? Senão chegou lá, o dinheiro tá aí’. Foi verificar, não tava. Para onde foi? Sequestrado pela justiça para pagar precatórios.

EM RIACHÃO – Diz Wilson que a grande maioria dos municípios estava acuada com os tais dos precatórios. Agora com a PEC, os prefeitos terão 300 meses (25 anos), para pagar. Com o detalhe: a parcela não pode ultrapassar 1% da receita.

José Carlos Soares, o Carlinhos (UB), prefeito de Riachão do Jacuípe, conta que herdou dos antecessores dívidas de mais de R$300 milhões e passou grande parte do mandato acuado.

– O povo cobrando de mim e eu sem ter a quem cobrar. O dinheiro evaporava. Prefeitos comentam que os tais dos precatórios viraram uma indústria. E agora eles sentem que podem respirar mais aliviados. Fala Wilson:

– É por isso que comemoramos. Foi uma luta, demorou, mas o povo ganhou.

De Euclides Fernandes, sobre Cocá com Jerônimo: ‘Que venha!’

Adversário do prefeito Zé Cocá (PP) na política de Jequié, o deputado estadual Euclides Fernandes (PT) diz estar absolutamente tranquilo com a possibilidade dele apoiar Jerônimo em 2026.

– Que venha. Eu fui vereador em Jequié por oito mandatos e estou no quinto de deputado estadual. Sempre pautei minha conduta para o bem de Jequié. E se agora Cocá vai ajudar nisso, que ele venha.

Pouco antes do São João, em visita de Jerônimo a Jequié, Zé Cocá declarou apoio a Jerônimo quando disse ao próprio: ‘O senhor me conquistou quando disse que não queria falar de política, mas de trabalho’.

Jerônimo nasceu em Aiquara, que é na região de Jequié, e ele e família sempre tiveram fortes ligações coma cidade. Cocá fez uma série de pedidos, entre eles um novo aeroporto lá.

Marrom está se aposentando

O jornalista Osmar Martins, o Marrom, apelido que ele ganhou da cantora Alcione, de quem se tornou amigo, anunciou nas redes que está se aposentando, mas a despedida é apoteótica:

– Estou indo para a Europa, cobrir a Lavage de La Madeleine, na França. Quando eu voltar, vou estudar as propostas que recebi. Que bom que sou amado. Diz que não vai sair da ativa, mas vai diminuir o ritmo.

Nos 75 anos da refinaria vai ter grito pela retomada

Os 75 anos da Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco do Conde, vão ser celebrados em sessão especial na Alba sexta da semana que vem, mas o deputado Radiovaldo Costa (PT) diz que o evento será um grito pela retomada. A Landulpho Alves foi vendida em 2021 ao Fundo Mubadala Capitais, de Abu Dhabi, pertencente à família real dos Emirados Árabes, por pouco mais de R$ 1,6 bilhão; segundo a CGU, valor abaixo do mercado.

– Vamos trazer trabalhadores antigos, que viram a Landulpho no começo. Hoje o povo baiano sofre com o preço dos combustíveis, entre os mais caros do país. Queremos que ela volte para o controle da Petrobras.

REGISTROS

Prêmio Sebrae

O Sebrae realiza terça (18h30) no auditório da Fieb o 2º Encontro Baiano de Comunicadores, que reunirá expoentes do mercado para falar de Comunicação com propósito. Na ocasião, faz a entrega do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Bactéria na tilápia

Pesquisa da Universidade Estadual do Sul da Bahia constatou bactérias perigosas como Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus vendidas na feira livre de Itapetinga. Pesquisadores diz em que o risco é grande. O fato gerou a pergunta: é só lá?

Pastor Joel

Após 19 anos pilotando a Igreja Assembleia de Deus em Valença, o Pastor Joel Leal assumiu segunda a presidência da igreja em Simões Filho, substituindo o pastor José Rodrigues. Lá estavam, além do pastor Valdomiro Pereira, presidente da Convenção Estadual, os deputados estaduais Samuel Júnior (Republicanos) e Kátia Oliveira (UB), e o prefeito Del (UB).

Cecília Petrina

Falecida domingo, aos 79 anos, a advogada e professora Cecília Petrina, ex-prefeita de Itiúba, foi lembrada na Alba pela deputada Fátima Nunes (PT). ‘Pense numa pessoa do bem e constante. É ela’.

