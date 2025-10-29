Preservar a Pupileira é questão de respeito com os negros, diz Maíra

Maíra Azevedo, Tia Má - Foto: Divulgação

Diz Maíra Azevedo, jornalista e escritora, uma das vozes na luta contra o racismo, que a preservação da Pupileira, após a descoberta de que era um cemitério onde estão mais de 100 mil negros, índios e pobres em geral, é uma grande contribuição para preservar a memória.

– Nós não temos documentos que digam de onde vieram os nossos negros. E por coincidência, a Pupileira fica no Campo da Pólvora, quase em frente ao Fórum Ruy Barbosa. E foi Ruy Barbosa quem queimou grande parte desses documentos.

Ela conta que as pesquisas realizadas por Samuel Vida, professor da Faculdade de Direito da Ufba e um dos baluartes da luta antirracista, e por Silvana Olivieri, doutoranda em urbanismo, têm significado especial para a história da negritude no Brasil.

– São pessoas qualificadas, sabem bem o que fazem.

Casa de lamentos –Diz Maíra que o ideal seria a Pupileira virar uma Casa de Lamentos, que aqui não tem.

– A grande vantagem dessa pesquisa é que tem a participação do Ministério Público, do Ipac e do Iphan, sem dúvida um conjunto bastante respeitável. Melhor é que isso está acontecendo justamente no finzinho de outubro de 2025, às vésperas de começar novembro, o mês da Consciência Negra.

A Pupileira, antes chamada de Asilo dos Expostos, hoje é Cerimonial Rainha Leonor, é administrada pela Faculdade Santa Casa de Salvador. O velho cemitério, hoje, é estacionamento, que o MP pede para fechar.

De Itacaré até a chapa do PT, o tititi que restou da Amurc

Jerônimo e Rui Costa foram a Itacaré no último fim de semana participar do encontro da Amurc, a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano, com mais de 50 prefeitos lá.

Rui falou para eles que o jogo é consorciar mesmo, e citou o exemplo do lixo, os municípios pequenos sozinhos não têm dinheiro para fazer o devido processamento, ‘então têm que se juntar’.

Mas o melhor da festa é que Rui Costa reafirmou a disposição de disputar o Senado, enquanto Jerônimo carimbava a ideia.

– É um bom candidato.

Lá, o pessoal lembrou que, em 2018, os senadores com direito a reeleição eram Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB). Pinheiro caiu fora da política e Lídice sobrou para Jaques Wagner e Angelo Coronel. Agora, como vai se resolver sabe-se lá, mas a sobra da vez é Coronel.

Rosemberg pede cautela

Abordado, ontem, sobre a chamada chapa puro sangue, com Jerônimo, Jaques Wagner e Rui Costa, o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, disse que o grupo deve agir com prudência, sem subestimar a oposição.

– O PSD, o PT, o Avante, o PSB, o PCdoB e os diversos partidos da base estão dialogando e, no momento certo, vão escolher o melhor. Precisamos definir a melhor composição, independente de partido.

Sérgio Carneiro surpreende Feira ao pedir demissão

Secretário da Mobilidade em Feira de Santana, Sérgio Carneiro, ex-deputado federal quatro vezes, filho do ex-governador João Durval Carneiro, surpreendeu o mundo político ao pedir demissão. E desencadeou enorme tititi sobre os motivos, entre eles a lista de pessoas com HIV, recentemente divulgada, ou o de que estaria entrando no PV para se candidatar a deputado. Ele nega.

– Não sou candidato a nada. Se alguém quiser ser deputado federal tem que ter, por baixo,

R$ 15 milhões. Onde é que eu vou arranjar isso?

Sérgio diz que pediu demissão desde sexta-feira, o prefeito Zé Ronaldo (UB) só divulgou agora.

– Achei que já dei o que tinha que dar. Agora vamos esperar a poeira baixar e a vida seguir.

REGISTROS



Simonetti comendador

Beto Simonetti, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), receberá, sexta, a Comenda 2 de Julho da Alba, fechando com chave de ouro o outubro de 2025. A presidente da OAB-BA, Daniela Borges, estará lá. E a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), também. A iniciativa é do deputado Tiago Correia (PSDB).

Raul Jungmann

Mas, o mix de homenagens na Alba está gordo. Amanhã (10h), Raul Jungmann, pernambucano de Recife e ministro do Desenvolvimento Agrário de Fernando Henrique Cardoso, vai receber o título de Cidadão Baiano, autoria do deputado Júnior Muniz (PT).

Carballal lá

Na mesma hora, Henrique Carballal, piloto da CBPM, receberá a Comenda 2 de Julho, proposta do deputado Roberto Carlos (PV).

No Ilhéus Hotel

Relíquia nos áureos tempos do cacau, ainda sobrevivendo na era do turismo de sol e praia, o Ilhéus Hotel foi palco de um episódio singular no fim de semana: um transformador explodiu e derrubou parte da parede. Por sorte, não houve vítimas, mas nem por isso deixa de ser absurdo.

