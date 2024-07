Prisão do ‘Monstro do Sertão’, o que semeou terror, sacode Alagoas

Antes e depois de "Toinho da Barra" - Foto: Reprodução

A prisão em Maracás de Antonio José dos Santos, 65 anos, antes o Toinho da Barra, agora, o revival de ‘O Monstro do Sertão’, como ele é conhecido em São José da Tapera, Pão de Açucar e vizinhanças, em Alagoas, sacudiu os sertanejos alagoanos.

Jornalistas de Alagoas dizem que o dito cujo ganhou a merecida fama macabra por dois crimes chocantes. O primeiro, em 1984, numa churrascaria, matou o pré-candidato a prefeito Welington Freitas e os amigos Givaldo Ferreira e o advogado João Alves.

O caso teve repercussão retumbante. E por justos motivos. Para além do imbricamento político, com o prefeito Elísio Maia acusado de ser o mandante, Wellington morreu com 158 perfurações de chumbo de espingarda calibre 12 e metralhadora.

Em Conquista —Toinho da Barra também matou em 2002 a pauladas Luiz Antonio Monteiro Torres, e por isso foi condenado a 22 anos de prisão. Foi daí que ele forjou documentos falsos e passou a viver na Bahia, após uma cirurgia plástica, antes, sempre mudando de endereço e cidade, nos últimos cinco anos, em Vitória da Conquista.

Toinho vivia de vender carvão no oeste da Bahia (muitas fazendas lá geram energia com carvão), tinha fazendas Planalto, Maracás e Cândido Sales. Os que com ele conviviam dizem tratar-se de figura aparentemente tranquila.

‘Só agora sabemos que tratava-se de um Satanás pregando quaresma’, disse um deles. E cá pra nós, a história é tão escrabosa que até parece obra de ficção.

Colaborou: Marcos Vinicius

Mineradora do ouro simula nova evacuação em Jacobina

A Jacobina Mineração Pan American Silver, começou esta semana nova série de reuniões comunitárias para preparar o Simulado de Barragens, que acontecerá em Jacobina dia 19 julho, com apoio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

A pretensão é deixar a comunidade treinada para a eventualidade do rompimento de uma barragem rejeitos, embora a empresa garanta que por lá está tudo sob controle.

A JMC, que a Pan American Silver comprou da Yamana Gold, no primeiro trimestre bateu recorde em produção. Coletou 49.662 onças de onças de ouro (7,9 gramas cada,, que custa em torno de R$ 12 mil).

Ela prospecta 1.500 metros por dia em túneis debaixo da Serra do Ouro. Há mais de 40 anos em atividade, lidera a indústria da mineração na Bahia. Realizou o primeiro simulado em 2019 e o segundo em 2022. Em ambas, a evidência: o povo precisa treinar mesmo.

Júnior, o Agir e o caderninho

O deputado Júnior Muniz (PT) levou na brincadeira o fato de Jerônimo ter dito que bota ‘no caderninho’ amigos que não são tão leiais assim, ao ser abordado sobre o fato do Agir, partido presidido pela filha dele, Tarsila Muniz, cogitar de apoiar Bruno Reis.

— Eu estou no caderninho do amor, da amizade.

Um deputado governista disse que acha melhor ele levar o caderninho a sério.

A PF na casa do prefeito, uma bomba em Santa Luz

Imagine a Polícia Federal batendo na porta de um prefeito candidato a reeleição a três meses da eleição? Foi exatamente isso que aconteceu ontem em Santa Luz, na casa do prefeito Arismário Barbosa (Avante), acusado de fraude no transporte escolar. Ou seja, em 2022 numa licitação entre nove concorrentes a empresa vencedora ganhou a que cobrou mais caro e que só tinha 5 veículos para cumprir 89 rotas. O caso tem 12 implicados, mas Arismário, que vai enfrentar a ex-prefeita Quitéria de Júnior (PSD), a quem ele derrotou em 2022, foi vítima dupla, do crime e da política.

A tarde ele soltou nota dizendo-se surpreendido, que colaborou e nada de irregular foi encontrado. Cola? Eis a questão.