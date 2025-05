PSD com Kassab é centro-direita lá, mas vira cá com Otto Alencar

Senador Otto Alencar - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Se o PSD, o partido que o senador Otto Alencar comanda na Bahia e é o principal aliado de Jerônimo, é tido como de centro-direita lá, cá muda para a centro-esquerda?

É mais ou menos isso. O próprio senador Otto Alencar evoca a figura de Amaral Peixoto, ex-governador do Rio, ex-senador, que durante muito tempo, nos velhos tempos, deu as cartas no partido.

– Ele dizia que o PSD é formado pela esquerda da direita e a direita da esquerda.

Otto cita que Ratinho Júnior, governador do Paraná, um dos mais bem avaliados do País, apoiou Bolsonaro. Já Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ficou com Lula.

– E aqui, se Lula for candidato, como tudo indica e ele próprio tem dito, ficaremos com ele. E não tem nada demais. O PSD hoje tem três ministérios.

Puro-sangue –Otto diz que é Lula lá e Jerônimo cá. E, embora o partido cogite a possibilidade de lançar candidato próprio, ele diz que é muito cedo para tratar do assunto.

– Ainda é muito cedo, os atores da peleja de 2026 só serão definidos em 2026.

Na Bahia, com essa ideia do PT fazer uma chapa puro-sangue, com Jerônimo na cabeça, Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado, o senador Angelo Coronel, candidato a reeleição, sobraria?

– A mesma coisa. Agora está tudo ainda sem diagnóstico. É normal que Jerônimo e Wagner queiram a reeleição, Coronel também.

Em síntese, Otto é grande aliado do PT e vai continuar. Resta saber como.

ANTT abre audiências sobre a nova concessão das BRs 324 e 116

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) fará, amanhã, em Salvador (14h), no Hotel Mercure (Pituba), a 1ª de quatro audiências públicas para discutir nova licitação de concessão das BRs 324 e 116.

O fim do contrato com a ViaBahia será dia 15 próximo. O governo vai pagar uma indenização de R$ 681 milhões e, semana passada, o ministro Renan Filho (Transportes) anunciou que pagou a 1ª parcela no último dia 28. A segunda audiência pública será terça, em Feira de Santana (no CDL), e a terceira, na quinta, em Vitória da Conquista (Sincomércio), além do dia 16, em Brasília. Presidente da Comissão de Infraestrutura da Alba e um dos arautos pela saída da ViaBahia, Eduardo Salles pede cautela:

– Vamos discutir com cuidado. Trata-se de um contrato para os próximos 50 anos e não podemos correr o risco de contratar uma nova ViaBahia.

Mulheres são a maioria entre pescadores baianos

A atualização do Painel Unificado das Atividades Pesqueiras na Bahia, divulgado esta semana pelo Ministério da Aquicultura e Pesca, mostra que, em 288 dos 417 municípios baianos, há 147.161 pescadores registrados, e a grande maioria é de mulheres. O ranking dos dez maiores é liderado por Sento Sé, às margens da barragem de Sobradinho, com 7.915 pescadores, 4.286 mulheres e 3.629 homens. Salvador é o segundo, com 6.679, 4.605 mulheres e 2.374 homens. Só Xique-Xique, o terceiro, e Casa Nova, o nono, têm mais homens. O deputado federal Raimundo Costa (Pode), que é presidente da Federação Baiana da Pesca, diz que é assim mesmo.

– Nas reuniões que participo, a maioria é sempre mulher. E grande parte mães solteiras.

Baixo sul com lições de Timbó

Pilotado por Manoel Ribeiro (Avante), prefeito de Igrapiúna, o Consórcio Intermunicipal do Mosaico das Apas do Baixo Sul (Ciapra) está conhecendo ações em Timbó (SC), referência nacional em tratamento de resíduos sólidos, para ver o que tem de bom lá para aplicar cá.

“Estamos trabalhando para fazer aqui a mesma coisa que Timbó faz. E, pelo que vimos, estamos no caminho certo”, diz ele.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Na porta errada

Ursicino Queiroz, médico formado pela Ufba, marcou época em Santo Antônio de Jesus, pilotando o grupo Jacu contra o Beija-Flor, do colega Renato Machado.

Foi prefeito (entre 1977 e 1983), também foi deputado federal duas vezes, secretário de Saúde do estado e morreu em 2007, aos 70 anos, como conselheiro do TCE.

Mas era um tremendo brincalhão. E eis que um dia, ele prefeito, foi ao povoado de Varzedo, então chamado Santo Antônio (se emancipou em 1988), quando lhe apresentaram a um senhor, negro, já barba branca.

– Dr. Ursicino, esse aqui é o Moringa, o homem que sabe tudo de medicina da floresta. Ele indica plantas como remédio para tudo, tudo...

E Ursicino:

– Olha, eu sou médico, mas tenho grande respeito pelos conhecimentos dos índios e dos negros. Vou até lhe pedir uma ajuda. Você tem uma planta para fazer velho funcionar?

E Moringa, apontando a Igreja de Nossa Senhora da Conceira, a padroeira:

– Amigo, aqui eu tenho remédios. Milagre é lá.