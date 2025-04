PT em ebulição na Bahia, com uma chuva de candidatos à presidência

Oscar Olí - Foto: Divulgação

Depois que Éden Valadares, o presidente do PT na Bahia, anunciou no início de março a decisão de não disputar a reeleição, por defender a renovação, os petistas baianos entraram em ebulição. Pelo menos seis nomes já botaram o pé na estrada, mas pode ter mais.

A eleição ainda vai acontecer em julho, mas quem quiser se candidatar tem até o dia 28 deste mês para se registrar. Diz o deputado Robinson Almeida que isso é normal, cada um botar um nome para na hora H sentar para conversar em melhor condição.

Assim o é que estão no páreo Manoel Porfírio, vereador em Itabuna, Edízio Nunes, da corrente Avante, Ellen Coutinho, também da Avante, Gutierres Barbosa, Liu do MST e Tagner Cerqueira, vereador em Camaçari.

Segundo tempo – E vai ficar nisso? Provavelmente, não. Everaldo Anunciação, agora vice-presidente nacional do PT, carimbou como verdadeira a lista acima posta, mas não revelou que ele também pode entrar no páreo.

Segundo o deputado Radiovaldo Costa, dia 26 a CNB (Construindo um Novo Brasil), a corrente que ele integra, por acaso a mesma de Lula, vai se reunir para definir um nome. Adivinhe quem é o mais cotado? Ele mesmo, Everaldo.

Seja como for, o PT continua fazendo a diferença no cenário político. Se na maioria dos 29 partidos registrados no Brasil há um cacique, entre os petistas há a pulverização com as tendências. Claro que o PT tem seus caciques, mas não se metem nisso, pelo menos, de saída.

Jerônimo fica quatro dias em Jequié com as bênçãos de Zé Cocá

Jerônimo embarca hoje para Jequié e fica lá até domingo. Vai dar um pulinho em mais duas cidades da região, sempre cumprindo agenda oficial, entregando ou autorizando obras, mas na questão principal, o lado político, estará sob as bênçãos do prefeito Zé Cocá (PP).

Cocá está no time dos prefeitos bem avaliados, reeleito ano passado com 91,7% dos votos. Em 2022, rompeu com Rui Costa e apoiou ACM Neto, mas embora tenha dito que só fala de política em 2026, o aliado dele, deputado Hassan (PP), que é governista, diz que “se Jerônimo atender aos pleitos de Jequié, facilita o entendimento”.

O certo é que a presença dele lá com o prefeito dá muito o que falar. Jerônimo vai dormir na casa das irmãs, mas no tititi o povo pergunta: será que ele vai dormir na casa de Cocá?

E Júnior Muniz fica mal no PT

Seja lá qual for o desfecho do caso em que o deputado Júnior Muniz se lançou candidato a vice-presidente da Alba, mesmo o partido dele, o PT, tendo se definido, em conjunto, pela deputada Fátima Nunes, ele sai da história muito mal.

Petistas arrebitam os lábios quando se fala do assunto, por eles chamado de ‘molecagem’. Júnior entrou no PT com as bençãos de Luiz Caetano, hoje prefeito de Camaçari.

Oscar Oli mostra sua arte na Alba com ‘Alma Tropical’

Piloto de um ateliê em Piatã, onde conserva um acervo de mais de 80 obras, Oscar Oli, 71 anos, pós-doutor em educação, arte e história da cultura, mestre em artes visuais e também jornalista, é a bola da vez adornando o saguão de entrada da Alba esta semana.

– A arte me escolheu. Eu nasci gostando de pintar o sete e depois passei a gostar de pintar telas. Estudei em colégio que muito valoriza a arte. Aos 10 anos já dizia que queria ser artista plástico e aos 15 comecei a pintar a óleo.

Na Alba, ele levou 14 trabalhos com a produção de Edneia Andrade, que batizou a exposição com o nome de Alma Tropical.

É um show com telas em madeira e metal.

REGISTROS

MST, Abaeté e Exército

A Alba tem agenda cheia hoje. A Frente Parlamentar Ambientalista faz um ato em defesa da Lagoa do Abaeté (9h); o MST, puxado pelo deputado Marcelino Galo (PT), faz sessão para lembrar os 29 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás, quando 21 pessoas foram assassinadas; e outra sessão (10h), proposta pelo deputado Samuel Júnior (Republicanos) celebra os 377 do Exército.

Temperatura recorde

O Instituto Nacional de Meteorologia apontou que segunda última Ibotirama bateu o recorde nacional do ano em altas temperaturas. Registrou 37,1, à frente de locais tradicionalmente quentes, como Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte (36,1), e Barra, na Bahia (36).

Luis Guilherme

O jornalista Luis Guilherme Pontes Tavares, o Guiga, é a bola da vez hoje (10h) na Biblioteca da Alba. Vai bater um papo com alunos da Escola do Legislativo, que inclui literatura, jornalismo e trabalho.

Esperando a Flibarg

Barreiras, a capital do oeste baiano, realiza dias 24 e 25 próximos a Feira Literária Intercultural da Bacia do Rio Grande, a Flibarg, no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha. É a cultura pululando no oeste.