Quinho de Belo festeja vitória na Marcha a Brasília. Ele se deu bem | A TARDE

Quinho de Belo Campo, o prefeito de Belo Campo, na região de Vitória da Conquista, e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), já é prefeito reeleito, mas está se despedindo do mandato por cima.

Na homenagem que o PSD, o partido dele, fez ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sentou-se no palco e na mesa do jantar ao lado do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e do governador Tarcízio Freitas. E ontem, pousou ao lado de Lula.

Os prefeitos estão na Marcha a Brasília 2024, com 150 dos 417 mandatários baianos presentes. A grande pedida: manutenção da desoneração da folha de pagamentos. Também discursando no Senado, Quinho mandou o recado:

— Haddad precisa entender que o desenvolvimento passa exclusivamente pelos municípios, a base de tudo.

Vitória —No encontro com Lula ontem a vitória. O governo vai manter a folha desonerada até o ano que vem, para depois reonerar de forma gradativa, mas pegando mais leve com os municípios.

Quinho diz que a maioria dos prefeitos baianos, 232 dos 417, estão encerrando seus mandatos este ano, mas não perdem de vista uma obrigação.

— Deixar os municípios financeiramente saudáveis e com boas perspectivas.

No encontro, Lula começou tomando vaia e acabou aplaudido. Pediu aos prefeitos serenidade na campanha eleitoral. E começar pelo momento seria muito bom.

Colaborou: Marcos Vinicius

Segundo Walter Xéu, a morte do presidente do Irã é suspeita

O jornalista baiano Walter Xéu, que nutre estreitas ligações com países como Siria, Irã e Cuba, todos inimigos dos EUA, conta que após ter conversado com alguns amigos iranianos ficou na dúvida: será que o presidente Ebrahim Raisi e o ministro das Relações Exteriores Hossein Amir-Abdollahian morreram mesmo num acidente?

Ele cita a entrevista de Michael Maloof, ex-analista de política de segurança do secretário de Defesa dos EUA: ‘Haviam três helicópteros voando em fila e um de repente cai. Se foi por conta da neblina, como os outros passaram bem?’.

Cita também que o helicóptero sobrevoava a fronteira com o Azerbaijão, aliado de Israel. E as comemorações pela morte de Ebrahim?

— Ah, se acontecesse aqui algo similar com Bolsonaro ou Lula, sempre haveria gente comemorando.

Embaixador do Canadá cá

Emmanuel Kamaraniskis, embaixador do Canadá no Brasil, fará uma visita oficial a Salvador na semana que vem, para conversar com os baianos sobre as expectativas canadenses aqui.

A duas semanas deputados baianos liderados por Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, o procuraram para se queixar da Via Bahia, concessionária das BRs 324 e 116, que tem link canadense.

A vida de Judélio Carmo, o prefeito de Alagoinhas

“Judélio Carmo, o Semeador de Utopia”, é o livro de Tom Torres e Luiz Eudes sobre a vida do jornalista Judélio de Souza Carmo, ou Judélio Carmo, que fez grande parte de sua trajetória em A TARDE.

Judélio foi prefeito de Alagoinhas duas vezes. Na segunda, entre 1983 e 1988, plantou as bases para a industrialização de Alagoinhas, uma utopia que deu certo. Mas na primeira gestão (1973-1976), pouco antes de assumir o mandato o vereador Celso Dantas foi assassinato num crime em que o então prefeito Murilo Cavalcanti foi acusado de ser o mandante. Certa vez abordado sobre o assunto, ele foi rápido e caceteiro.

— Na nossa primeira gestão a minha grande obra foi conseguir sair vivo.

