Raimundinho da JR quer punir Eduardo por calúnia e difamação | A TARDE

Vamos botar pocando, até as últimas consequências. Ele foi muito irresponsável, colocando em dúvida a reputação de todos os deputados e a do próprio governador.

A palavra aí é do deputado estadual Raimundinho da JR (PL), que através do advogado Vivaldo Amaral entrou com uma queixa crime contra o prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos (sem partido).

Em 16 de março, numa entrevista, ao falar sobre o seu futuro politico, Eduardo disse:

‘Me ofereceram a chance de sair deputado pelo estado. Eu falei: “Deputado na Bahia não faz nada”. Me Mostra um projeto da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Me mostra que eu dou um prêmio. Nada, faz nada. São todos comprados pelo governador’.

Problemas —Eduardo Vasconcelos, que está em vias de completar 78 anos e em dezembro conclui o seu quarto mandato como prefeito de Brumado, em 2014 foi candidato a vice-governador na chapa de Lídice da Mata, do PSB, partido que ele também integrava.

A partir daí começou a colecionar uma sucessão de episódios que indicam um melancólico final de carreira. Em 2018, mesmo sendo do PSB, apoiou Bolsonaro. Foi ‘convidado’ a se retirar do partido. Depois disse que 14 dos 15 vereadores eram ‘corruptos’.

A queixa crime contra ele pode causar grandes transtornos: calúnia (6 meses a dois anos de prisão), difamação (três meses a um ano) e injúria (um a seis meses), com o detalhe: como o assunto foi repercutido nas redes, pode piorar.

Colaborou: Marcos Vinicius

E Vítor Bonfim vaí presidir o Conselho de Ética. ‘Tô tranquilo’

Enfim, o Conselho de Ética da Assembleia foi instalado. E a presidência será do deputado Vítor Bonfim (PV), que vai ter o primeiro abacaxi a descascar um caso inédito, o de Binho Galinha (Patriotas) que está sendo investigado pela polícia e Ministério Público.

— Tudo tranquilo, fui eleito por unanimidade. A análise do caso de Binho só será feita quando a presidência da Casa mandar para cá.

O caso de Binho é inédito porque é o primeiro que vem de fora pra dentro, ou seja, o primeiro em que a motivação é externa, fora dos meandros do legislativo.

O Conselho tem autoridade para estabelecer punições como repreensões escritas ou mesmo suspensão, mas se o entendimento for pela cassação, tem que ir a plenário.

Hoje, os deputado acham que ‘Binho está complicado’, mas todos ressalvam: oficialmente nada se sabe.

Jerônimo de novo na Alba

Jerônimo vai hoje na Alba (11h) entregar em mãos ao presidente Adolfo Menezes (PSD) o projeto que equipara os salários de professores indígenas aos não indígenas.

Não é habitual governador fazer isso. Mas o próprio Jerônimo já o fez em março quando foi levar o programa Bahia pela Paz e agora repete a história.

Quando estudante, na UESC, em Itabuna, muitas vezes ele foi trajado de índio.

Roberto Carlos aniversaria pedindo apoio de presente

Pré-candidato a prefeito de Juazeiro, o deputado estadual Roberto Carlos (PV) completa hoje 58 anos, mas vai fazer a festa em casa convidando todos os que, como ele, pretendem enfrentar a prefeita Suzana Ramos (PSDB), um total de 13, incluindo ele, a maioria de aliados do governo.

— Todos estão convidados. E vou pedir a eles, de presente, apoio a minha candidatura.

Em Juazeiro, o líder nas pesquisas é o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT), que tem problemas na Justiça desde 2013, em 2018 obteve autorização para disputar o mandato de deputado federal, se elegeu, mas não tomou posse, impedido pela própria justiça. Ele diz que está livre, mas os outros não acreditam.