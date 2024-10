Rui admite que quer o Senado. E encurta mais o espaço de Geraldo

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Rui Costa, governador da Bahia de 2015 a 2022, hoje ministro da Casa Civil da Presidência da República, já anunciou: em 2026 quer disputar uma vaga no Senado. Traduzindo: ainda faltam dois anos para as tais eleições, mas a chapa governista já está enchardada.

A chapa tem quatro vagas, a de governador, a de vice e duas para o Senado. A primeira já está ocupada, é de Jerônimo, Jaques Wagner (PT) já disse que quer disputar a reeleição para o Senado e Rui Costa quer a outra. Sobra a de vice, hoje ocupada por Geraldo Jr. (MDB), E é aí que começa o parangolé.

Tem também na espreita o senador Angelo Coronel (PSD), que quer a reeleição, e correndo por fora Ronaldo Carletto, que empoderou o Avante tentando ocupar o espaço que era do PP com João Leão à frente. No contexto atual, todos sobrando.

Jogo atual —Entre governistas, há quem diga que Geraldinho já foi jogado na disputa em Salvador exatamente como teste para 2026, se tiver bom desempenho, se garante, se não estará descartado. É aí que entra a maldade. Alguns dizem que ele já entrou na parada jogado deliberadamente para ser descartado.

Em miúdos, na base governista é difícil achar quem acredite no bom desempenho dele. Se tiver uma chapa com Jerônimo, Wagner e Rui, a vice automaticamente vai para o grupo do senador Otto Alencar, o comandante do PSD, maior partido entre os governistas.

Historicamente, a chapa majoritária sempre teve dois aliados externos do PT. 2026, com três petistas, seria novidade.

Colaborou: Marcos Vinicius

Jerônimo em Jequié hoje

Jerônimo vai a Jequié hoje pela manhã entregar a reforma da UPA Eunice Jesus Leal Almeida. Também vai visitar o Hospital Prado Valadares, que está em obras de reforma e ampliação, além de dar o start para a recuperação da BA-026, em Maracás.

Ao lado, estará Alexandre Youssef (PSD), adversário do prefeito Zé Cocá (PP), prefeito, tido como favorito. Até agora, Jerônimou só não foi a Vitória da Conquista. Só passou.

DegustArt, boa comida com arte

Ser... Tão surreal, é o tema da 3ª edição do DegustArt, uma mistura de música, arte visual, poesia e gastronomia que o restaurante Casa de Farinha, no Santo Antonio Além do Carmo realiza hoje (a partir das 19h).

O evento vai promover a cultura sertaneja e também celebrar os 100 anos do surrealismo. Pelo menos 8 artistas de vários segmentos, das artes visuais à poesia, marcarão presença.

Leur Lomanto aplaude Nery

Foi de Leur Lomanto (UB), deputado federal baiano, a iniciativa de apresentar ontem na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma moção de pesar pela morte do jornalista Sebastião Nery.

Leur lembrou fatos contados por Nery sobre o seu avó, o ex-governador Lomanto Júnior, incluindo o encontro deste com Getúlio Vargas quando era prefeito de Jequié a 1ª vez e o presidente disse ser ele ‘um rapaz de futuro’.

Na disputa em Feira, é a renovação contra máquina

Em tempo de campanha municipal a coisa mais difícil é encontrar um deputado na Alba. Ontem, por exemplo, teve sessão que aprovou por unanimidade o projeto do governo que institui a Política de Consensualidade, que visa reduzir e prevenir litígios administrativos e judiciais. Presencialmente, só quatro deputados. Outro 40 entraram via on line.

Entre os presentes estava Robinson Almeida (PT), com a ressalva de que veio a Salvador receber uma homenagem na Câmara.

Ele está focado em Feira de Santana, ao lado de Zé Neto (PT) que enfrenta o ex-prefeito Zé Ronaldo.

— Lá, é a briga da renovação contra a máquina. E é jogo trincado, parada dura.