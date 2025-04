Ruy Barbosa, onde Eridan venceu uma campanha que durou 9 meses

Eridan de Bonifácio (rosa) é eleita prefeita de Ruy Barbosa - Foto: Divulgação

Ruy Barbosa, na Chapada Diamantina, a terra do senador Otto Alencar (PSD), viveu uma situação singular na escolha do seu novo governante. Lá, a campanha começou em junho do ano passado e só terminou domingo, com a vitória de Eridan Dourado (MDB).

Explicando: o marido da vitoriosa, José Bonifácio Dourado, foi prefeito de 2009 a 2016. Com complicações na justiça, em 2020 ele candidatou a esposa Eridan, que perdeu, em 2024 resolveu ele mesmo ir, ganhou mas não levou. Teve a candidatura indeferida.

Foi aí que Bonifácio resolveu candidatar a mulher outra vez e dessa vez ganhou.

– Não foi fácil. Juntando as duas campanhas foram nove meses sem parar.

Otto derrotado – Ano passado, Bonifácio ganhou de goleada de Marivaldo Leite, 9999 a 7586, agora se ele foi forçado a botar outro candidato, o time de Otto Alencar também rifou o derrotado e botou no lugar o médico George Brito.

A disputa foi trincada. A uma semana da eleição, um acidente com uma van matou 11 pessoas, nove de uma mesma família. O detalhe é que a tal van foi cedida por Dr. George e os aliados dele dizem que o episódio foi determinante para o mau resultado nas urnas.

Os aliados de Eridan dizem que a diferença dela para Dr. George caiu se comparada com a do ano passado porque o PSD despejou ‘rios de dinheiro’ na cidade. Seja como for, o fato é que ano passado Bonifácio ganhou, mas só elegeu um dos 11 vereador, a própria Eridan. Ou seja, a briga vai continuar.

Raimundinho protesta contra assassinato em agência bancária

O deputado Raimundinho da Jr (PL), que nasceu em Ubaitaba, mas mora em Dias D’Ávila, se dizia ontem indignado com o assassinato de Sidnei de Souza Azevedo no interior de uma agência da Caixa Econômica lá, episódio ocorrido semana passada, com intensa repercussão nacional.

– É inconcebível uma coisa dessas. Como pode um agente de segurança num espaço com detector de metais e todo aparato, atirar num pai de família desarmado? Ele estava lá no banco desde as 9 da manhã e o episódio aconteceu às duas da tarde. Isso foi uma imoralidade.

Ele ressalta que episódio como esse nunca foi registrado em lugar algum do Brasil e espera que sirva de lição para as agências bancárias definirem procedimentos mais claros para os seus seguranças.

– O preço da lição é a vida de um pai de família, com filhos. E agora, como fica?

Vice só após Semana Santa

Parecia que estava tudo selado e sacramentado para acontecer hoje a eleição da deputada Fátima Nunes (PT) como vice-presidente da Alba. Até se diz que o deputado Júnior Muniz (PT) foi convencido a desistir, mas vai ficar para adiante.

É que a Alba entrou em recesso sacro. Ou melhor, um recesso oficioso, o da Semana Santa, que começa no domingo que vem e acaba no próximo. Pelo visto Fátima vai ter que rezar em dobro.

No Dia do Jornalista, as palmas para Wanda Chase

No Dia do Jornalista ontem as honras para a categoria ficaram com os louvores para a jornalista Wanda Chase, que morreu na semana passada. A família dela recebeu na Alba o título de Cidadã Baiana, após ela ter adiado a homenagem, iniciativa da deputada Fátima Nunes (PT).

Ao agradecer, Nair Chase, irmã dela, lembrou os últimos momentos da jornalista:

– Ela, de forma consciente, decidiu fazer a cirurgia do aneurisma. Antes de entrar na sala, falou dos seus antepassados de Barbados, no Caribe, de onde vem o sobrenome Chase, que significa ‘caçar’, mas segundo Wanda, era caçar boas informações, as coisas boas da vida. Ela nos disse que ia fazer a cirurgia para continuar os seus trabalhos.

REGISTROS

TCM na espreita 1

Servidores do TCM estão ma expectativa da Assembleia apreciar hoje o projeto que institui o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas dos Municípios, que segundo o Sindicontas, tem dois pontos polêmicos.

TCM na espreita 2

Os pontos polêmicos citados são os seguintes:

1 – O Art. 4º prevê isonomia salarial entre auditores e juízes de direito da entrância mais elevada, com subsídios nos mesmos moldes.

2 – O Art. 16º acrescenta o Art. 19-B que institui gratificação por tempo de serviço exclusivamente para ocupantes de cargos comissionados.

Fiol na mira

Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Alba, bota em votação hoje o envio de um ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres pedindo explicações sobre a paralisação da Fiol e Porto Sul. Ele diz que a Bahia não pode aceitar isso calada.

UVPB existe

Você sabia que na Bahia tem a União dos Vice-Prefeitos da Bahia (UVPB)? Pois tem e a sede fica numa sala na Alba. Na próxima quinta, haverá eleição da nova diretoria.