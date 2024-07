Santo Antônio, entre o melhor do forró e a má fama da violência

- Foto: Luciano Almeida/AscomSAJ

Genival Deolino (PSDB), prefeito de Santo Antônio de Jesus, se disse surpreso com a colocação do município como o mais violento do Brasil, conforme o Atlas da Segurança.

—Vamos saber do Ipea de onde saiu esses números. A informação que temos da PM é que entre 2022 e 2023 o número de homicídios caiu 69,3%. Tivemos 23 homicídios ano passado, bem menos que o número divulgado pelo Ipea (97).

Ele diz também na cidade, o maior enclave comercial da banda sul do Recôncavo baiano, não é essa a sensação que se tem, muito pelo contrário. Mas ressalva que a cidade tem um hospital regional que atende a 32 municípios da região.

— Talvez estejam jogando para cá a responsabilidade dos crimes que cometem por aí.

Imigrantes —A fala de Genival é endossada por grande parte do empresariado. Eles dizem que depois que a polícia apertou o cerco em Salvador muitos dos ligados ao crime organizado atravessaram a Baía de Todos os Santos e correram para a banda sul do Recôncavo.

Ao que dizem, Já inomodaram bastante em Maragogipe, o que motivou intensa ação da PM, e também hoje criam enorme furdunço em todo o Vale do Jiquiriçá.

Nos dias atuais, Santo Antônio está em festa, realizando o que chama de ‘maior São João da Bahia’, na real, iniciado com a festa do padroeiro, Santo Antônio. E a notícia caiu justamente num momento de alegria.

Jequié, que ano passado foi o primeiro, conforme o Ipea, e agora é o segundo, tem uma queixa similar.

Colaborou: Marcos Vinicius

Defensores estão confiantes de que agora o projeto deles vai

Desde dezembro retirado de pauta, e de lá para cá vivendo o entra e sai, o projeto que reformula a Defensoria Pública da Bahia, há 11 anos sem reajuste, e amplia o quadro, hoje com 432 defensores (o ideal é ter 800), ficou para ser votado quarta da semana que vem. Será que vai?

Tereza Almeida, presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos da Bahia (ADEP) se diz confiante, após conversas com o líder da bancada do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT).

— Mas temos que nos manter mobilizados, pois essa pauta é de suma importância para a dignidade da nossa carreira.

O São João é segunda, terça ressaca e a ideia é votar quarta, depois da festa. E é bem provável que tenha quórum. O governo tem interesse de aprovar, também, o projeto que dá isenção de ICMS para a empresa aérea Air France.

Alice, Daniel e Adolfo no RGS

Levantamento do jornal Valor Econômico mostra que 482 deputados federais de fora do Rio Grande do Sul mandaram para lá emendas parlamentares para ajudar na tragédia. Entre eles, estão Alice Portugal (PCdoB), Daniel Almeida (PCdoB) e Adolfo Viana (PSDB)

Entre os 78 senadores (fora os três de lá) só seis, nenhum baiano. No conjunto, os congressistas totalizaram R$ 37 milhões. Se a colaboração fosse maior seria melhor.

Isaquias vai a Paris atrás do recorde de medalhas

Honra e glória de Ubaitaba, sua terra, o canoísta Isaquias Queiroz, que aprendeu o esporte nas águas do Rio de Contas, vai para os Jogos Olímpicos de Paris com um desafio: superar a marca coletiva de maior número de medalhas em uma mesma edição. Ele tem cinco medalhas, a mesma marca da ginasta Rebeca Andrade, também na ativa, e de Robert Scheidt e Torben Grael, velejadores já aposentados.

Rebeca tem condições de subir ao pódio cinco vezes e Isaquias quatro, o que seria um recorde. Ele disse ao site Ubaitaba Urgente que está no jogo.

— Ela é uma atleta muito qualificada e é a única que pode me superar. Mas vou focar na execução do meu trabalho. É o que importa.