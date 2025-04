Seca começa a bater forte no sertão; região de Irecê está pior

Povoado da Dona Maria, em Olindina: a seca verde - Foto: Adilton Venegeroles | AG. A TARDE

Os deputados estaduais, que circulam pelos quatro cantos da Bahia, são unânimes em afirmar: a luz amarela acendeu no sertão, com os primeiros sinais da seca.

O deputado Pedro Tavares (UB), por exemplo, visitou no fim de semana 14 municípios da região de Irecê e diz ter voltado de lá estarrecido com o cenário. "Em todos eles a situação é preocupante. Já não tem água e nem comida suficiente para manter os rebanhos e o pessoal da agricultura (cebola e cenoura, principalmente), quase todos dependentes da irrigação, também já se queixa da água pouca."

Ele diz que pediu ao governo a criação do Comitê de Enfrentamento da Seca: "É preciso haver ações emergenciais. A coisa é feia".

Seca verde - A deputada Fátima Nunes (PT), que tem suas principais bases no nordeste baiano a partir de Cícero Dantas, diz que lá na região a situação também está muito preocupante. "Deu aquela chuvinha que fez o verde emergir na caatinga, mas não encheu rios, açudes e nem barragens. É a chamada seca verde."

Seja como for, Pedro Tavares diz que há mais de 14 anos visita regularmente a região de Irecê e nunca viu algo similar. Embora a seca no sertão seja cíclica, o medo é que as mudanças climáticas agravem o problema.

No sertão espera-se chuva até o fim de março, o que às vezes falha e dá a seca total. Se as alterações climáticas se agregarem, a situação ruim fica pior.

Na Alba, a eleição da vice foi adiada de novo. Ficou para hoje

A eleição da deputada Fátima Nunes (PT) como vice-presidente da Assembleia na vaga de Ivana Bastos (PSD), que assumiu a presidência, seria ontem e acabou adiada para hoje, após duas semanas de espera.

Ironicamente, o adiamento foi forçado por causa do encerramento do Mês da Mulher. Ontem, Ivana, a presidente, decidiu colocar em votação somente projetos de mulheres.

Foram aprovados seis projetos. Um deles, da própria Ivana, cria um política estadual de assistência aos filhos de mulheres apenas. Outro, de Olívia Santana (PCdoB), coíbe o assédio sexual na própria Alba. E outro, de Fabíola Mansur (PSB), institui o 11 de fevereiro como Dia das Meninas e Mulheres na Ciência.

Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, não gostou. Ele diz que o adiamento só alimenta o tititi, como o de que o deputado Júnior Muniz (PT) quer o lugar de Fátima.

Conquista quer acelerar projeto

Uma caravana de vereadores de Vitória da Conquista liderada pelo presidente Ivan Cordeiro (PL) esteve ontem com a presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD).

Motivo: reforçar o pedido feito na semana passada pela prefeita Sheila Lemos (UB) para votar o projeto que cria a Região Metropolitana de Vitória da Conquista.

O projeto, do deputado Vítor Azevedo (PL), está em tramitação. Conquista quer rapidez.

Quinho, a acusação que está quase uma ópera-bufa

O processo em que Quinho de Belo Campo, o ainda presidente da UPB, é acusado de ter transferido votos de Belo Campo para eleger Leia de Quinho (PSD), a mulher dele, vereadora em Vitória da Conquista, tem tudo para se transformar numa ópera-bufa.

Leia teve 4.272 votos, a segunda mais votada, mas embora o processo corra em segredo de Justiça, sabe-se que pelo apurado até agora, apenas 80 eleitores de Belo Campo, a 49 km, se transferiram para Conquista.

Quinho nada fala, apenas se diz tranquilo, com a ressalva de que em 2026 vai disputar uma vaga na Assembleia e em 2028 é candidato a prefeito. De Conquista, claro.

REGISTROS

Disputa no PT 1

Já que Eden Valadares, presidente estadual do PT, já anunciou que não será candidato à reeleição, embora legalmente nada impeça, por defender ‘a renovação, sempre’, o partido entrou em ebulição para ver quem ocupa o posto.

Disputa no PT 2

A eleição ainda vai ser em julho, mas pelo menos quatro nomes já se lançaram: Sandro Magalhães, Gutierres Barbosa, Ellen Coutinho e Liu do MST. Gutierres esteve em Rio do Pires e saiu de lá com apoio fechado. Outros nomes, como o do deputado Robinson Almeida, também são citados.

Luto em Paulo Afonso

O médico Francisco Xavier do Carmo Filho, 78 anos, parou Paulo Afonso no fim de semana. Ele morreu de parada cardiorespiratória no Hospital Nair Alves de Souza (HNAS), sofrida quando fazia um parto. Confirmada a morte, o corpo deixou o hospital sob aplausos.

Farol de Itapuã

O Farol de Itapuã vai completar 152 anos no dia 7 de setembro. O Porto das Baleias de Itapuã, uma ong, já está organizando a festa. O Malê Debalê será um dos grandes homenageados na edição deste ano, na Praça Paraíso.