Seca em Irecê é a pior dos últimos 40 anos, segundo Ricardo Rodrigues

O ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) prometeu dar socorro, como acesso a créditos excepcionais e milho mais barato, para mais de 700 produtores dos 20 municípios da região de Irecê, vítima de uma seca desde janeiro. Mas, até agora, nada.

A queixa aí é do deputado Ricardo Rodrigues (PSD), ex-prefeito de Lapão, um dos municípios da região de Irecê castigados pela seca, segundo ele, das piores.

– É a pior seca dos últimos 40 anos. Desde janeiro não cai uma gota d’água. A esperança é chuva em novembro, mas é só esperança.

Ele cita que os produtores perderam duas vezes. Plantaram, no conjunto, 120 mil hectares em outubro do ano passado, não deu, choveu muito pouco. E, em janeiro deste ano, plantaram 60 mil, novamente nada.

INEMA – A ajuda de agora inclui, também, mais carros-pipa para atender as comunidades, e a limpeza de agua das. Na região, que é um dos maiores polos do agronegócio baiano ,o grosso da produção é de milho, feijão e cebola, mais pecuária, caprinos e ovinos.

Diz Ricardo que, na região, água já é um problema tradicional em Uibaí e Presidente Dutra, por exemplo, mais de quatro mil hectares esperaram 15 anos para a outorga, afim de cavar poços artesianos.

Quinze anos depois, o Instituto de Gestão das Águas (Ingá) viu o equívoco. Liberou, menos na área urbana de Lapão (cujo subsolo é cheio de cavernas).

Jabes desiste de candidatura a f ederal. E Neto é quem perde

Jabes Ribeiro (PP) foi, ontem, comunicar a ACM Neto que não mais vai disputar o mandato de deputado federal em 2026. Diz que o prefeito Valderico Júnior (UB) não o apoia como combinado e ele está fora.

Ano passado, Jabes abdicou da candidatura a prefeito para apoiar Valderico, mas com a condição de ser apoiado em 2026.

Valderico até refugou, mas acabou convencido por ACM Neto e aceitou.

Agora prefeito, desfila por todos os lugares na companhia do deputado Leur Lomanto(UB), escanteando Jabes, cujo apoio foi decisivo na apertada vitória que ele obteve contra a petista Adélia Pinheiro.

Se Jabes ficar mesmo fora do páreo, quem mais perde é ACM Neto, além do PP, agora federalizado com o UB. O jogo político está quente na terra de Gabriela.

É só chamar o Zé Ronaldo

O tititi que correu, ontem, dizendo que ACM Neto poderia desistir de disputar o governo inspirou piadas dos jornalistas feirenses. Um deles brincou: ‘Oxente!? E qual é o problema? É só chamar o Zé Ronaldo’. E gargalhou.

Em 2018, Neto prefeito de Salvador de última hora desistiu da disputa do governo e chamou Zé Ronaldo, prefeito de Feira, que renunciou ao mandato e foi. Em 2022 esperava ser vice e não foi. Agora se vinga.

Vaga de Honorato ainda espera Otto dizer quem vai

Abordado esta semana sobre a possibilidade de ser o indicado de Jerônimo para a vaga de Antonio Honorato no TCE, o secretário Afonso Florence (Casa Civil), que é deputado federal licenciado, descartou, pelo menos por enquanto.

– Pelo que eu sei quem vai indicar para essa vaga é o grupo do senador Otto Alencar. Nessa com certeza eu não estou.

Em novembro, no TCM, vai sobrar a vaga de José Alfredo, mas o sucessor dele será um auditor. E em agosto de 2026 a vaga de Chico Neto no TCE, o último representante da era carlista. Aí sim, será indicação direta de Jerônimo. E Florence vai querer?

– Adiante a gente avalia.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Zé Maria Alckmin

Contam que o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente após o golpe militar de 1964, escolheu como vice José Maria Alckmin, mineiro de Bocaiúva, várias vezes deputado federal, amigo de Juscelino Kubitschek a vida inteira, justamente para não mandar em nada, não assumir nem um minutinho.

Lá um dia, os dois estavam conversando, Castelo Branco pergunta:

– Ô Zé, me diga uma coisa. O que é que significa Alckmin?

E Zé Maria, sorridente:

– Homem honesto, homem sério, homem íntegro, homem corajoso.

Castelo Branco ouviu, riu, calou. Tempos depois, numa roda de conversas no Palácio da Alvorada, com Castelo Branco e Alckmin presentes, alguém faz a pergunta:

– Zé, me diga uma coisa. O que significa Alckmin?

E Castelo, tomando a frente da conversa:

– Homem mentiroso!

Gargalhada geral. E Zé Maria para um amigo:

– Até as discordâncias eu tenho que engolir.