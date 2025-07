Segundo Bacelar, o forró virou um negócio bilionário na Bahia

Forró virou um 'negoção', conforme disse o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar Shoppings investem em programação junina com shows, aulas de forró, exposições de produtos típicos para aquecer as vendas. Nesta quinta-feira, tem shows e aula de dança no Center Lapa e show da banda Cacau com Leite, no Arraiá do Coração do Shopping Piedade. Na foto:o público dançou e assistiu um lindo show da tradicional banda de forró cacau com leite no shopping center lapa. Foto:Denisse Salazar /AG. A TARDE Data: 01/06/2023 - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE (01/06/2023)

Carlos Pitta, o forrozeiro feirense, dizia que quem ama o forró não gasta bons fluídos à toa, porque quando junta sanfona, zabumba e triângulo, só sai coisa boa.

Pois além da cultura nordestina se reafirmar no mês de junho, o forró virou um 'negoção', conforme disse o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, em conversa com jornalistas ontem na Associação Bahia na de Imprensa (ABI).

Em junho, 1,8 milhão de pessoas visitaram os mais de 300 municípios que fizeram a esta, provocando uma receita da ordem de R$ 2,3 bilhões, com um detalhe, ainda não dá para fechar a conta.

– Apesar do encerramento oficial do mês de junho, agora em julho muitas cidades ainda realizam festas no embalo do forró em zonas turísticas do Estado. É uma demonstração da força e da importância que o São João tem para nosso estado.

DIVERSIDADE – Bacelar diz que o estado trabalhou de forma transversal, na contratação de artistas, segurança e saúde.

Ao ser indagado sobre a queixa de forrozeiros contra a invasão de outros gêneros, como sertanejo, na festa, ele disse que isso faz parte.

– A Bahia é a terra da diversidade, aqui temos uma identidade multicultural muito forte. No carnaval, por exemplo, trios de forró se apresentam e são muito bem recebidos pelo público, da mesma forma que no São João outros ritmos têm o seu espaço e o povo gosta. Se assim o é, viva São João!

Na disputa do PT feirense deu Zé Neto. O problema dele é 2026

Adriano Costa, abençoado pelo deputado federal Zé Neto, venceu a disputa no PT de Feira de Santana, derrotando Urânia Santa Bárbara, que já disse: segue ‘sem ressentimento e nem dor de cotovelo’, mas lá se diz que nem foi tanta vitória assim. Adriano é pouco conhecido em Feira, é ligado a Osni Ramos, secretário de Desenvolvimento Rural e deputa do licenciado, mas o pior é o cenário para 2026.

Em 2022, Zé Neto teve 62.915 votos, o equivalente a 20,12% dos total, mas ano que vem a concorrência dele é dentro do próprio PT. Deyvid Bacelar, presidente da FUP, é candidato a federal e tem Feira como a principal base. Além dele, tem Jorge Solla, o deputado federal que muito apostou lá na área da Saúde, pensando que Zé Neto ia vencer a eleição à prefeitura. Zé Neto perdeu, mas ele ficou.

Colbert, o amor por Leãozinho

Colbert Martins, ex-prefeito de Feira de Santana, virou mote de brincadeiras nas redes, ao aceitar ser auxiliar de Cacá Leão, secretário de Governo na prefeitura de Salvador. Dispararam a música O Leãozinho, de Caetano Veloso. É aquela: ‘Gosto muito de você, Leãozinho’, como se ele estivesse muito agradecido a Cacá Leão. Colbert, que era do MDB, procura um partido para 2026.

Atraso na legalização de jogos frustra Cipó

José Marques dos Reis, o Marquinhos, prefeito de Cipó, diz que o adiamento, mais uma vez, pelo Senado, da votação do projeto que legaliza os cassinos e o jogo do bicho no Brasil atrasa muito as expectativas do município, que tem no gatilho um projeto para retomar as atividades do antigo cassino, fechado no início dos anos 1950, quando os jogos foram proibidos no Brasil.



– Empresários aqui já estavam se organizando para construir hotéis e pousadas com a volta do cassino. Isso é muito ruim. A proibição de cassinos e do jogo do bicho se transforma numa das grandes demagogias do Brasil. Pode-se jogar tudo, menos esses dois.

REGISTROS

Prêmio Pedro Lino 1

Auditorias em políticas públicas: perspectivas interdisciplinares e inovação para o aperfeiçoamento da gestão pública é o tema da primeira edição do Prêmio Pedro Lino, que vai contemplar artigos que versam sobre o tema. O piloto do prêmio é o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Prêmio Pedro Lino 2

Aliás, o prêmio, que vai dar R$ 15 mil ao primeiro colocado, R$ 12 mil ao segundo e R$ 10 mil ao terceiro, foi criado pelo TCE para homenagear o conselheiro Pedro Lino, falecido em setembro do ano passado. As inscrições vão até o dia 21.

Osba no Solar

Quem for domingo ao histórico Solar Boa Vista, espaço no Engenho Velho de Brotas, vai ter bom tempero, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) se apresentará lá, em mais uma edição do projeto Osbano Solar, sob a regência do maestro Eduardo Salazar.

Artesãos na Casacor

A Casacor 2025 abre espaço para o artesanato da Bahia com a abertura de uma loja e galeria exclusivas, instaladas na Casa Nossa Senhora das Mercês, Centro de Salvador. O espaço tem a curadoria da arquiteta Ana Kalil. A iniciativa é da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).