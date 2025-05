Segundo Eduardo Salles, a ANTT comete um crime contra a Bahia

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - Foto: Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

A ViaBahia vai cobrar pedágio nas BRs-324, a Salvador-Feira, e 116, a que conecta Feira de Santana e Vitória da Conquista, até quinta da semana que vem, daqui a oito dias. É quando o contrato de concessão acaba. Nem bem saiu, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já tem no gatilho o esboço de nova concessão, ainda pior, segundo os deputados baianos.

A indignação subiu terça última, quando a ANTT realizou em Salvador uma audiência pública para discutir as bases da nova concessão. Algo totalmente fora de tom, segundo o deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia.

– É um crime contra a Bahia. Estão querendo quadruplicar o valor do pedágio, aumentar as praças de pedágio de 2 para 4 na BR-324 e de 7 para 14 na BR-116. E na audiência não tinha ninguém, nenhum prefeito, nenhum representante do governo, nada. E o contrato aumenta de 25 para 30 anos. Pode isso?

Em Brasília –A insatisfação de Eduardo é generalizada na Alba. Os deputados estaduais não têm ingerência oficial no caso, já que se trata de uma questão federal, mas nem por isso abdicam do direito de gritar.

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia, pediu audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e aguarda resposta. Será a hora de bradar, diz Eduardo.

– Sobre as obras que a ViaBahia deixou de fazer e precisam ser feitas, nada se falou. E ainda tira do contrato as BAs 526 (da Base Naval de Aratu a BR-324) e 528 (ligação da Baía de Aratu com o aeroporto de Salvador).

Diz Robinson que a ViaBahia foi mal e que pode ser pior

O deputado Robinson Almeida, que é do PT mas sempre foi um crítico de ponta da ViaBahia, também engrossa a tese dos que condenam a forma como a ANTT está conduzindo a transição das concessões das BRs 324 e 116.

– Imagine você que a ViaBahia fatura hoje R$ 500 milhões por ano. A empresa que vem, segundo os critérios da ANTT, vai faturar R$ 2 bilhões ou mais.

Ele diz também que as audiências realizadas segunda em Salvador, terça em Feira de Santana e hoje em Conquista foram muito mal divulgadas para o tamanho da importância do assunto.

– Publicaram apenas no Diário Oficial. Isso numa situação em que se prevê intervenções em 28 municípios.

E depois de tudo a ViaBahia ainda leva uma indenização de R$ 680 milhões, o que é um absurdo.

Ping Pong, o herói que saiu do acidente da lancha

Se perguntar em Valença quem é Ronivon Santos Seara ninguém sabe, mas quem quiser saber quem é Roni Ping Pong, ou simplesmente Ping Pong, todo mundo sabe. Ele é empresário de mídia eletrônicas e se já era querido, virou herói. Recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara por ter salvado duas mulheres na batida de lanchas em 7 de abril, que matou uma pessoa e feriu 7.

– Pensei que tinha batido num banco de areia, vi que foi outra lancha. Duas mulheres estavam ao meu lado. Botei o salva vidas nelas e vibrei porque a lancha virou, carreguei as duas para o casco.

E como você se sente sendo herói?

– Herói coisa nenhuma. Eu dou é muito graças a Deus por estar vivo.

Deputados do PP na espera

Dos seis deputados eleitos pelo PP em 2026, nenhum fica no partido após a federação com o UB. Um, Felipe Duarte, já decidiu, vai para o Avante. Outro, Nelson Leal, está a caminho.

Já Hassan, Antonio Henrique, Eduardo Sales e Niltinho, já decidiram que vão caminhar juntos. Para onde, Eduardo disse que é cedo, ainda têm até março do próximo ano.

– Vou sair, mas triste. O PP é meu partido a vida inteira.

REGISTROS

Três livros

De uma só penada, o setor cultural da Alba lança dia 20 (16h30) três livros, por acaso de três jornalistas. Museu do Chico, de Chico Ribeiro Neto, O andarilho da Cidade da Bahia, de Tasso Franco, e Personagens de Ipiaú, de José Américo.

Macaé na aldeia 1

A ministra Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania) vai estar no mutirão de atendimentos da Aldeia Multiétinica Pawy Crody Kariri-Xocó em Entre Rios, no Litoral Norte baiano, segunda, dia 13.

Macaé na aldeia 2

O evento marca o lançamento da campanha nacional da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), que tem como tema Justiça Climática é Justiça Social: Defensoria Pública por um Brasil mais sustentável, justo e igualitário.

Uruçuca sem banco

Magnólia Barreto (UB), a prefeita de Uruçuca, está diante de um desafio, instalar uma nova agência bancária na cidade, que ficou sem banco em 2021, quando o Bradesco fechou no embalo da pandemia e o Banco do Brasil foi no mesmo pique. Curioso: o município já foi um dos grandes núcleos econômicos nos tempos áureos do cacau.