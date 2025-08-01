Segundo Kelsor, o tarifaço bate no comércio, mas o efeito é lento

Kelsor Fernandes: ‘O efeito tarifaço vem mais adiante’ - Foto: Shirley Stolze /Ag A TARDE

Pergunta a Kelsor Fernandes, presidente da Federação do Comércio da Bahia (Fecomércio-Ba): e o tarifaço de Trump vai bater no comércio baiano?

– É inevitável, mas de uma forma lenta, gradual, que só vai se ver mais lá para frente. Os preços internos tendem a cair, o consumidor daqui se beneficia, sujeito que deixa de vender, deixa de faturar e desemprega gente. Menos emprego, é menos gente comprando.

Ele conta que apesar da exclusão de 692 produtos por parte de Trump, alguns na Bahia serão fortemente prejudicados se ficar como está, a carne bovina, o cacau, o café e a manga.

– A carne, por exemplo. Ela é preparada principalmente para hambúrguer. Não teríamos como absorver isso. A manga é um tipo cultivada especialmente para exportar. Também não teríamos como absorver.

Ironia –Kelsor lembra que no vasto mix do comércio, que abrange micros, pequenas e médias empresas, só da área das inorganizadas (que não têm sindicatos e afins) são em torno de 280 mil.

– Essas empresas já se batem com problemas tradicionais, como o acesso ao crédito. Os bancos querem garantias que elas não têm. Todo problema novo que chegar cai mal.

Ele lembra também, dando um pitaco político, que o caso do tarifaço embute uma grande ironia: atingiu principalmente setores como o agro, que é majoritariamente bolsonarista.

Ou seja, quis bater em Lula e acabou atingindo segmentos aliados. Talvez daí surja uma luz para o comércio fluir. Quem sabe?

Manga, café é cacau na fita

Em evento nos Emirados Árabes, Ken Juster, secretário de Comércio dos EUA, mesmo sem citar o Brasil, disse que o governo Trump cogita aplicar tarifa zero para produtos como café, cacau, manga e abacaxi.

Deles, o time da manga é o que mais sofre. Produtores do Vale do São Francisco, em Juazeiro e cercanias, dizem que hoje toneladas ou vão apodrecer no pé ou nas caixas. O Brasil não tem como absorver.

Eduardo com Trump na Alba

A Alba retorna aos trabalhos no plenário segunda plenamente conectada com o momento. O deputado Leandro de Jesus (PL), bolsonarista-raiz, apresentou dois projetos, uma Moção de Aplausos para Donald Trump e uma Comenda 2 de Julho para Eduardo Bolsonaro.

A Alba não costuma recusar homenagens, mas no caso em apreço só está faltando rolar uma bolsa de apostas. Grande parte acha que vão mofar nas gavetas.

Bacelar e o Prêmio Live

Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia, recebeu ontem na Casa Charlô, em São Paulo, o Prêmio Live, conhecido Megafone de Ouro, conquistado pela Bahia na sua 6ª edição.

A escolha levou em conta a combinação de atrativos turísticos com infraestrutura de alto padrão que o estado possui para sediar eventos corporativos.

Na área turística, a Bahia só vem acumulando prêmios.

Em parceria com o TJ-Ba, a Câmara de Conciliação

A Fecomércio-Ba está em vias de inaugurar no Pituba Ville uma novidade, a Câmara de Conciliação, que pretende buscar soluções de pendências no setor imobiliário, especialmente em condomínios. Kelsor Fernandes, o presidente, firmou parceria com o TJ-Ba, e diz que a presidente Cynthia Resende encampou a ideia.

– Vamos entrar com a cessão do espaço e o pessoal de apoio. O TJ entra com o pessoal especializado nisso.

Kelsor diz que tudo é em parceria com o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais da Bahia, com a ressalva: historicamente os condomínios convivem com uma inadimplência média de 10%.

REGISTROS

Nádia no Muncab

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) estendeu até o dia 10 a exposição Òná Ìrin: Caminho de Ferro, da artista Nádia Taquary. Com curadoria de Marcelo Campos, Amanda Bonan e de Ayrson Heráclito, lá estão elementos da cultura material afro-brasileira, como as guerreiras Geledés, as Yabás e outras.

Jairo Muniz

Jairo Muniz, que foi vice-prefeito de Ubaldo Dantas em Itabuna (1983-1986), faleceu anteontem em Aracaju, onde morava. Chegou a ser candidato a prefeito, não ganhou. Deixou uma legião de amigos.

Esquerda na rua

Já a Frente Brasil Popular, que agrega partidos, sindicatos e movimentos sociais, e a Frente Povo Sem Medo, grupo de esquerda, está fazendo convocação para um protesto hoje (15h) no Campo Grande. Pauta: fim da jornada 6x1, isenção de IR para pobre e taxação de rico e pela soberania nacional.

Rebu em Ubaíra

Ubaíra, no Vale do Jiquiriçá, viveu dias de muita fofoca com o vereador Valney do Jenipapo (Avante) acusando o presidente da Câmara, Toinho do Ônibus (SD) de assediar a filha dele. Após muito tititi, disse que a pedido da família, parou: ‘Eu entrego tudo a Deus’.