Segundo os defensores da volta de São Roque, Prates já foi tarde | A TARDE

A construção do navio-plataforma Maria Quitéria, que saiu da China segunda-feira e chega aqui no campo de Jubarte, Bacia de Campos, no segundo semestre gerou lá nada menos que 700 mil empregos.

A questão: dizem que para a Petrobras lá saiu em torno de US$ 230 milhões, aqui seria um pouco mais caro. Em compensação, lá gerou esse mundo de empregos e aqui, nenhum.

Vale a pena esse tipo de economia? Os que defendem a Petrobras como empresa que deve jogar o jogo do mercado dizem que sim. Para os que trata-se de uma estatal erguida e implementada com dinheiro público é um disparate deixar 16 estaleiros no país parados porque a estatal prefere construir fora.

Paradeiro —Jean Paul Prates, o presidente da Petrobras ontem demitido, embora tenha sido senador pelo PT do Rio Grande do Norte (era suplente de Fátima Bezerra, que se elegeu governadora), era da linha de que a empresa deveria seguir as regras de mercado.

Justo por isso, com a demissão dele ontem, os defensores da volta dos estaleiros, a exemplo de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, bradaram solenemente: já foi tarde.

Sílvio Ataliba, ex-prefeito de Maragogipe, um dos que brigam por nossos estaleiros, diz que ele fez muito mal aos interesses do Brasil.

— A Petrobras vai construir 26 novos navios e plataformas. Se encomendasse 14 deles aqui seria o suficiente para reativar os 16 estaleiros do país. Só deixou 9 para nós.

Euclides Fernandes diz que ACM Neto não digeriu a derrota

O deputado Euclides Fernandes (PT) dizia ontem que ACM Neto, com as críticas que vem disparando contra Jerônimo, passa a sensação que ainda não superou a derrota de 2022, no pleito ‘que ele tinha a vitória como certa’.

— Ele critica as viagens de Jerônimo, também quer impedir o governo de tomar empréstimos mesmo tendo uma capacidade de endividamento baixo. Só dá para entender pelo inconformismo.

Ontem, Neto voltou a atacar o governo, dizendo que o União Brasil (UB), partido do qual é o vice-presidente nacional, “nunca embarcou no governo de Lula’, apesar de ter três ministros, Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Juscelino Filho (Comunicações) e Celso Sabino (Turismo).

De fato, apesar dos ministros, 40% dos 59 deputados federais e 9 senadores do UB são oposição.

Sabino muda agenda baiana

Inicialmente prevista para o meio dia, a visita do ministro do Turismo, Celso Sabino, à Fecomércio-Ba foi antecipada para 11h e depois adiada para as 16h30.

Os empresários do trade turístico baiano dizem estar na expectativa da conversa com o ministro, para expor a situação da Bahia, os trabalhos que estão sendo realizados e as pedidas que o setor quer ver atendidas.

Renata Muller, a primeira mulher a comandar Fieb

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), está na caravana de Jerônimo e governadores do Nordeste que faz um périplo por Holanda, Bélgica e Alemanha e com isso abriu brecha para um acontecimento histórico.

A empresária Renata Lomanto Carneiro Muller, da Aratu Mineração e também diretora do Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada (Sindibrita), tornou-se a primeira mulher a assumir a presidência da Fieb em 76 anos de existência da entidade. Coincide com o momento em que a desembargadora Cynthia Resende, presidente do TJ-Ba, responde pelo governo.

