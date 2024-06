Segundo Robinson, se a BR-324 já está ruim, este ano será bem pior

- Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Diz o deputado Robinson Almeida (PT) que se na BR-324, a ligação rodoviária entre Salvador e Feira de Santana, os engarrafamentos já fazem parte da rotina, no São João 2024 tudo indica que será bem pior, e com uma contribuição da ViaBahia, a concessionária da rodovia.

— No povoado do Bessa, em Conceição do Jacuípe, uma carreta bateu na passarela e a derrubou. Ao invés de recuperar a passarela, a ViaBahia botou quebra-molas.

Ele ressalva que nos dias que antecederam o São João do ano passado já foi um sufoco, com engarrafamentos de até 30 km. E de lá para cá, a frota de veículos que era de 5.113.135, segundo os registros do Detran, agora é de 5.352.778, quase 240 mil a mais. E a infraestrutura, ao invés de melhorar, ganha complicadores.

na mesma — O deputado ressalva que a ViaBahia deveria ter tido mais sensibilidade nas circunstâncias atuais, ela que bem sabe do crescimento da frota.

— Podia ter feito uma passarela provisória e tirar os quebra-molas. Já ajudaria a não complicar mais uma situação já complicada.

Pelo contrato da concessão, a ViaBahia teria que fazer, na BR-324, mais uma pista indo e outra vindo. Nada fez. E justo por isso a concessionária da rodovia, que é também da BR- 116, virou uma unanimidade entre os deputados.

Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura, diz que a ViaBahia é a maior vergonha do nosso Estado.

— É uma tremenda piada de péssimo gosto.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em greve há 25 dias, Defensores dizem que governo não os ouve

Em greve há 25 dias, brigando pela aprovação do projeto que reajusta os subsídios e amplia o quadro, engavetado desde dezembro, os defensores públicos do Estado, que ontem lotaram as galerias da Assembleia, sofreram novo revés: o projeto saiu de pauta.

Segundo o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, ‘o projeto precisa ser mais amadurecido entre a Defensoria e o governo’.

Mas a defensora Tereza Cristina, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (Adep), diz que tem tentado contato sucessivamente, sem sucesso.

— Estamos mobilizados e vamos manter a mobilização.

Ela diz que hoje são 409 defensores, pela lei deveriam ser 883. E que há 11 anos estão sem reajuste. Nos bastidores, se diz que o governo teme, se atender, abrir a porta para outros setores.

Na briga dos Zés, vice zero

Embora se diga que a esposa do deputado José de Arimatéia (Republicanos), Ana Cristina, pode ser a vice de Zé Ronaldo (UB) em Feira de Santana, ele descarta a ideia.

— Na minha conversa com Zé Ronaldo ele me disse claramente que já tinha compromisso para vice com um partido. Mas não me disse qual.

Em Feira, Ronaldo e Zé Neto (PT), o principal adversário, ainda estão sem os vices. Até nisso polarizam.

E no sertão tudo verdinho, com água até além da dose

Diz o deputado Laerte de Vando (PSC), que é de Monte Santo, integrante de uma das áreas mais castigadas pela seca no Nordeste, que no São João de 2024 o forró vai correr por lá na mais absoluta paz com a natureza.

— Está tudo verdinho, todo mundo só esperando o milho, que ao lado do feijão é a grande pedida da agricultura. Mas no feijão os que plantaram não acreditam muito que vá dá certo porque tem chuva demais. Ter a água é muito bom, mas na dose certa.

Laerte ressalva que mesmo nesse cenário dá para ver que há algo fora de tom na natureza. A previsão é que o La Niña vai provocar chuvas até outubro, o que é anormal.