Segurança é o grande desafio de Jerônimo. É a banda má da herança

Sabe por que ACM Neto tanto bate em Jerônimo na questão de segurança? Elementar. Todas as pesquisas apontam que a grande preocupação popular é nesse campo, com o detalhe: apesar do governo ostentar a baixa das más estatísticas, a sensação é a de que a coisa piora.

E com justos motivos. Os dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que em Salvador houve 124 tiroteios em junho, com 103 vítimas, 81 mortos e 13 feridos, menos que em 2023, mas uma coisa do tipo nada a festejar.

Na era do PT no poder na Bahia, iniciada em 2006, quando Jaques Wagner destronou Paulo Souto, então representante da era de ACM, o original, Jerônimo herdou o melhor dos cenários. Presidente a favor e também uma alta capacidade de endividamento, fruto das perseguições de Michel Temer e Bolsonaro, que não deixavam Rui Costa tomar empréstimo. Mas também veio a banda má, a insegurança crescente.

As apostas —Claro que Jerônimo está ligado e sabe que a tarefa não é fácil, muito pelo contrário, é o grande desafio. Ele vai esta semana conversar com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça), para pedir dinheiro.

Também é claro que o problema não é baiano, é nacional, com a origem principal no Rio de Janeiro. O ministro por sua vez anuncia a criação de uma polícia nacional.

Enfim, se vê algo contra esse cenário de violência total, que na Bahia, tem-se a sensação de que o poder público está perdendo a guerra para o poder marginal.

Isaac é candidato ou não? Ele diz que sim, a justiça diz que não

E Isaac Carvalho, ex-prefeito de Juazeiro, vai poder se candidatar nas eleições deste ano? Ele acha que sim, mas tudo indica que não. Esta semana, ele perdeu no TJ-Ba uma nova tentativa de livrar-se de uma condenação que o impede, o que, segundo os aliados do governo, causa uma situação incômoda.

Isaac foi prefeito de Juazeiro entre 2009 e 2016, como integrante do PCdoB, sempre como prioridade nacional do partido. Em 2018, saiu candidato a deputado federal já com problemas na justiça.

Um integrante do PCdoB disse que ele até foi aconselhado a apoiar outro nome. Não aceitou. Resultado: teve 100.530 votos, 37.530 em Juazeiro, tudo anulado.

Isaac culpou o, o PCdoB, e por conta disso mudou para o PT que agora faz carga total defendendo o nome dele. A pergunta que se faz lá: e se não der, também vai ser culpa do PT?

Zé Neto e o mistério da vice

Em entrevista ontem ao programa De Olho na Cidade, pilotado por Jorge Bianchi, na Rádio Sociedade News, de Feira de Santana, o deputado Zé Neto (PT), pré-candidato, fez mistério sobre a vice dele.

Disse que tem o perfil; é uma mulher e evangélica, mas a ungida pediu reservas, até ela se decidir. Ele se diz otimista para o pleito.

— Confio na vontade de mudança. Ando pelas ruas de Feira e escuto muito todo mundo.

Na disputa em Candeias, Pitágoras bate e apanha

Pitágoras Ibiapina (PP), prefeito de Candeias, fecha este ano um ciclo de duas administrações bem avaliadas. o que o levou a pinçar o ex-secretário Ériton Ramos (PP) contra Marivalda Silva (PT), sua vice. Mas sofreu um revés e está em vias de sofrer outro.

1 — Teve que readmitir, por decisão judicial, dois funcionários do gabinete da vice que ele demitiu para retaliar. É ele quem contrata, mas os servidores são do gabinete da vice.

2 — A ex-prefeita Antonia Magalhães, a Tonha, agora no Avante, está em vias de fechar com Marivalda como vice dela.

Marivalda é sindicalista, petista raiz. E Pitágoras apoiou ACM Neto em 2022. Lá, Jerônimo bota todo o gás em cima dela.