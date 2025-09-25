Senado enterra PEC da Blindagem e livra esquerda e direita da carniça

Publicado quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 11:00 h • Atualizada em 25/09/2025 às 11:48 | Autor:

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Esquerda e direita se uniram ontem no Senado e com a unanimidade dos 26 presentes, sepultaram a PEC03/2021, ou PEC da Blindagem, para outro ainda pior, PEC da Bandidagem.

PEC significa Proposta de Emenda Constitucional. O relator, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), disse explicitamente no seu parecer o que o senador baiano Otto Alencar (PSD) vinha dizendo, a validação dela significaria abrir as portas do parlamento para o crime organizado se instalar e se proteger, em nome dos interesses populares.

Convém lembrar que o autor da tal PEC é o deputado Celso Sabino(UB-PA), ministro do Turismo de Lula indicado pelo UB, que já recebeu ordens explícitas do partido para sair do governo, mas não quer largar o osso.

IMORALIDADE – A favor da PEC, na Câmara, esquerda e direita se uniram. Dos 22 deputados federais baianos que votaram a favor,12 são aliados de ACM Neto e 10 de Jerônimo. Da mesma forma que na derrubada os dois lados se uniram.

Mas a tal PEC serviu para expor um detalhe: não é a ideologia que faz a honradez. Se tem pessoas sérias no centro, na direita e na esquerda, e corruptos em todas elas. Jerônimo, por exemplo, cobrou um posicionamento de ACM Neto, que não houve.

Governadores direitistas como Ronaldo Caiado (UB) de Goiás, Romeu Zema (Novo) de Minas e Ratinho Júnior(PSD) do Paraná foram abertamente contra, assim como Jerônimo na Bahia. Certo é que as manifestações de domingo foram decisivas para evitar a institucionalização de uma carniça.

Ottinho diz que decisão sobre a i da para o TCE é com o partido

E afinal de contas, quem vai ocupar a vaga de Antônio Honorato no Tribunal de Contas do Estado?

A vaga é indicação do governador, no caso, Jerônimo, e nos bastidores se diz que politicamente quem dirá qual é o nome é o senador Otto Alencar (PSD), embora com a ressalva de que até agora ele não tratou do assunto com ninguém.

No grupo de Otto quem desponta como nome sempre citado é o filho dele, o deputado federal Otto Filho, o Ottinho. E ele vai?

– Não fui convidado, o governador não falou nada comigo e nem com meu pai.

E se for convidado, topa?

– Teria que conversar com o partido. Essa deve ser uma decisão do PSD.

No PSD a questão é que Ottinho é tido como puxador de votos. Em 2022 foi o mais votado da Bahia, com mais de 200 mil votos.

Juliana Araújo também faz suspense sobre 2026

Juliana Araújo (PDT), prefeita de Morro do Chapéu, entrou no time de Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana: só fala de política em 2026, depois do Carnaval. Ela é filha de José Carlos Araújo, três vezes deputado estadual e três federal até 2025, sempre alinhado com ACM. Teve o primeiro encontro com Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais, esta semana e se disse muito bem recebida. E vai apoiar Jerônimo?

– Minha preocupação agora é governar e fazer o melhor para Morro do Chapéu. Como baiana, só falo de eleição depois do Carnaval.

Em 2022 apoiou ACM Neto, e Jerônimo ganhou com apenas 45 votos, mas ano passado venceu Cleová Barreto (PSD) com mais de 70% dos votos.

REGISTROS

Agito em Central 1

A professora Sandra Ferreira da Rocha e o sobrinho dela, Leandro Ferreira Rocha, foram condenados no Tribunal do Júri em Irecê pelo assassinato do líder sindical Aroldo Pereira da Silva, ocorrido em 2018, em Central, crime de intensa repercussão.

Agito em Central 2

Os dois foram condenados a 21 anos de prisão. Aroldo era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Central e Sandra estava de olho no cargo. A conclusão das investigações da polícia é que faz a singularidade do caso: ganância pelo poder. Em Central, acharam 21 anos pouco.

Rio Joanes

Sobre as notas ontem publicadas dizendo das agressões ao Rio Joanes, o radialista Átila Santana lembra que o Joanes nasce em São Francisco do Conde, na Fazenda Gurgaínha, da família de Rodolpho Tourinho Neto, que assumiu o Senado em 2003 quando Paulo Souto se elegeu governador.

Pelo espanhol

A deputada Maria Del Carmem (PT),que é espanhola de La Caniza, e Marcelino Galo (PT), que é de Salvador, mas descendente de espanhóis, se uniram para brigar pela volta do espanhol ao currículo escolar.