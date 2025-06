Servidores da Justiça invadem o plenário da Alba e travam a sessão

Servidores do Judiciário invadem Alba e sessão é encerrada; projeto sobre plano de carreira da categoria foi protocolado na última semana - Foto: Reprodução | TV ALBA

Servidores públicos fazendo protestos na Alba é rotina, mas normalmente se manifestam com faixas e cartazes, tudo light. Ontem, a coisa mudou de tom com servidores da Justiça arregimentados pelo Sindicato dos Servidores de Serviços Auxiliares do Judiciário da Bahia (Sintaj).

Eles simplesmente invadiram o plenário antes do início da sessão, cobrando a aprovação do projeto do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa, até tentou conversar. Foi a eles:

– Eu sentei na mesa de negociação com a presidente do TJ-Ba, Cíntia Resende, com a Casa Civil, com a Secretaria de Justiça, tenho que ser justa, não estou aqui defendo ninguém, só quero ajudar.

Foi interrompida por um manifestante, cortou:

– Vocês não querem conversa, então é tchau pra vocês.

SEGURANÇA

A sessão foi aberta, mas imediatamente encerrada. Motivo alegado: falta de segurança.

Ivana chegou a dizer aos servidores que o tal projeto sequer chegou à Alba. Mas Antonio Jair, coordenador do Sintaj, disse que não está disposto a desistir.

– Queremos a recomposição

das perdas com a inflação e que diminuam a diferença da remuneração entre técnicos e analistas. Não vamos arredar o pé. Após uma hora e 20 minutos, o deputado Hilton Coelho (PSOL) convenceu eles a deixarem o plenário. Por via das dúvidas, hoje a segurança estará reforçada.

KM 20, em Una, onde o ICMBio virou inimigo que mata gente

O KM 20, povoado de Una onde moram em torno de 30 famílias, pouco mais de 100 pessoas, foi o assunto ontem na Comissão de Agricultura da Alba.

Lá, moradores do lugar disseram que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) virou o grande inimigo da coletividade

Como fala D. Raimunda Amaral Rodrigues, presidente da Acossuba, a associação da área.

– Tem uma ladeira, o ICMBio não deixa ninguém tirar nada de cascalho. Não passa carro. Aqui tudo é fazenda de cacau. Dias atrás um cidadão sentiu-se mal e teve que seguir nas costas do filho por 5km até pegar o carro. Chegou no hospital e morreu.

Também presente, o vereador Tauã Silva Santos (PP) bate na mesma tecla.

– O problema é que o ICMBio só faz autuar. Não conversa, não dialoga.



No Planserv, só o barulho

A audiência pública da Comissão de Saúde e Saneamento ontem na Alba lotou o auditório Jorge Calmon, o maior de lá, mas em matéria de representatividade, não foi lá tão boa.

O deputado José de Arimatéia, que pediu a audiência, queixava-se após o encontro.

– Não apareceu nenhum representante do Planserv, ninguém do MP e nem ninguém do governo. Uma pena que seja assim.

Angelo Almeida quer forró em tributo a Wilson Aragão

Angelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico que foi a Piritiba no sepultamento de Wilson Aragão representando Jerônimo, voltou de lá dizendo que vai conversar com Jerônimo para no dia 20 de junho, na boquinha do São João, reunir forrozeiros dos quatro cantos para fazer em Piritiba o ‘Tributo a Wilson Aragão’.

– Dizia um poeta do nordeste que Wilson Aragão cantava a alma do povo nordestino. Vimos no velório cantadores, forrozeiros, todo mundo prestando sua homenagem. Já conversamos com a prefeita Leandra Belitardo e com apoio do governador Jerônimo, vamos perenizar a memória de Wilson. A ideia é pra já, neste junho já valendo.

REGISTROS

Transição energética

Os movimentos sociais do Nordeste estão celebrando: ganharam uma cadeira no Fórum Nacional de Transição Energética (Fonte), do Ministério de Minas e Energia, que discute a transição energética no Brasil. Eles passam a integrar o plenário via coletivo Nordeste Potência.

Osba na Estrada 1

A Orquestra Sinfônica da Bahia bota o pé na estrada literalmente com o projeto OSBA na Estrada. Se apresenta domingo no Teatro Carlos Pita, recém-inaugurado no Centro de Convenções de Feira de Santana.

Osba na Estrada 2

A apresentação contará no programa com obras de três grandes compositores da música de concerto (Haydn, Prokofiev e Tchaikovsky) e terá a regência do maestro Eduardo Salazar, além do solo do violoncelista Thomaz Rodrigues.

Azul voa mais

A Azul, que opera em Porto Seguro com 54 voos semanais, vai botar nas férias de julho 111 voos extras. A ampliação inclui Salvador, Goiânia, Belo Horizonte São Paulo. Alguns dizem esperar que isso ajude a diminuir o sufoco provocado pela interdição da ponte sobre o Jequitinhonha.



COLABOROU: MARCOS VINICIUS*