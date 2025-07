Tanto faz de Campinho a Iquitos ou de Ilhéus a Chancay, dá no mesmo

Campinho, em Maraú, a ponta atlântica da conexão com o Pacífico nunca concluída - Foto: Levi Vasconcelos / Ag. A TARDE

Se vivo fosse, o engenheiro Vasco de Azevedo Neto, o Vasco Neto, que nos deixou em 2010 aos 94 anos, estaria soltando foguetes, ao ver Lula anunciar um acordo para estudar uma ferrovia entre Ilhéus e Chancay, no Peru, para fazer a conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

Vasco Neto, um mineiro de Guaxupé que adotou a Bahia, onde tornou-se engenheiro e doutor no ramo, foi deputado federal pela Bahia cinco vezes. E exerceu o seu conhecimento para defender a conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico a vida inteira, segundo ele uma redenção econômica para o Brasil.

Vasco até conseguiu iniciar o projeto, que incluía conexões rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Além da BR-030, que tem trechos bastante transitáveis e chegou a ser aberta até Campinho, em Maraú, onde também chegou a ser iniciada a construção do porto, cuja base no mar, mais especificamente na Baía de Camamu, está lá até hoje.

TIGRES – Pouco antes de ele morrer, fizemos a pergunta que todos agora fariam. E por que parou?

– Os norte-americanos botaram o dedo, não deixaram a coisa fluir. Uma conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico colocaria o Brasil em linha direta com os tigres asiáticos.

Hoje, a conexão que Lula mandou estudar abriria linha direta entre Brasil e China pela via oceânica. Aí vem a pergunta. E Trump, que se acha o senhor do mundo, vai deixar?

Diz o deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão da Agricultura da Alba, que pensando do ponto de vista brasileiro, não tem essa.

– A ideia, de Vasco Neto e agora também nossa, é tão boa que vale a pena sonhar.

Cá, na banda atlântica do sonho de Vasco Neto, Campinho virou um pequeno e bucólico lugarejo quase esquecido, cujo acesso terrestre é a BR-030, que no trecho entre Ubaitaba e a Península de Maraú nunca foi asfaltado, obra sempre reivindicada pelos prefeitos lá.

Ressalva: lá no Peru, o assunto é discutido também. Iquitos, com quase 500 mil habitantes, Capital Amazônica Peruana, é a maior cidade do mundo sem conexão terrestre, só se vai de avião ou barco. E Chancay, com 65 mil habitantes, porto oceânico, vê a chance de construir um tempo novo. No mais, é um dia, talvez, quem sabe.

REGISTROS

Novos crimes

A ação da PF que investiga a cobrança de propinas de 12% nas emendas do deputado Júnior Mano (PSB-CE) é só o começo de um tempo novo na criminalidade. Um deputado baiano diz que é muito mais comum do que se pensa.

Em Quixabeira

Quixabeira, no semiárido baiano, lamentou a perda da ex-vereadora Lucília Moura Santos, junto com Marlete Santos de Oliveira, que morreram em acidente, sábado, na BR-324, quando voltavam do sepultamento da mãe de Lucília em Candeias.

Em Serrolândia

O pior: Tarcísio Oliveira (PSD), o Teco do Maracujá, vereador em Serrolândia, filho de Marlete, disparou aviso nas redes dizendo que criminosos estavam se passando por ele, pedindo auxílio para o funeral: ‘É golpe’.

Festa em Itaitu

A Vila de Itaitu, povoado de Jacobina com 800 moradores, famoso por ter 40 cachoeiras que fazem a atração turística local, fará, de sexta a domingo da semana que vem, o Festival de Inverno. Tema: Água que une, arte que transforma’. Promovido por guias turísticos e condutores de lá.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS