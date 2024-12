Targino volta à cena. Se diz vítima de tremenda injustiça, mas feliz

Targino Machado - Foto: Ascom (PPS) / Divulgação

Em 28 de outubro de 2020, quando estava quase no meio do sexto mandato consecutivo de deputado estadual o médico Targino Machado (DEM, hoje UB) recebeu uma má notícia: foi cassado pelo TSE, acusado de usar suas clínica para angariar votos. Ontem, ele apareceu na Assembleia para rever amigos.

Mas tem mais e a história é bastante curiosa. A Prefeitura de Feira de Santana entrou na onda e cassou o alvará das clínicas. Ele, hoje com 72 anos, ficou os últimos quatro anos sem poder politicar e nem clínicar. E agora vem a bomba: a justiça mandou arquivar tudo por falta de provas contra ele.

– É como dizia Ruy Barbosa, justiça tardia não é justiça, é injustiça qualificada. Passei dias muito angustiosos nesses quatro anos. Me imputaram mais de 300 crimes. Noites perdidas, turbulências, o diabo. Mas hoje estou feliz. Em fevereiro vou reabrir minhas clínicas, voltar a clinicar por caridade, o que eu sempre fiz, agora com a vantagem de que estou fora da política.

sem mágoa –Targino foi cassado após brigar com Maurício Barbosa, secretário de Segurança. Da tribuna da Assembleia, denunciou que a SSP adquiriu 42 aparelhos de tevê por três vezes o valor de mercado.

– Ele se vingou fazendo a denúncia que deu na cassação. Mas não tenho mágoas do Maurício, já o perdoei. Aprendi que quem carrega mágoa sofre mais do quem magoou.

Targino, que também já foi prefeito de São Gonçalo dos Campos, diz já ter um projeto definido: ajudar as pessoas, como médico. E ponto.

Colaborou: Marcos Vinicius

Tiago Correia na liderança

A bancada da oposição na Alba fechou o acordo para a escolha do novo líder. Será o deputado Tiago Correia (PSDB). O colega dele Samuel Júnior (Republicanos) aceitou de bom grado a indicação continuar integrando a mesa diretora.

A mesa é composta por oito membros, além do presidente. Samuel hoje é o 2º secretário. Aliás, a oposição tem 3 vagas, justamente a 1ª, 2ª e 3ª secretarias.

Paulo Câmara assume a Alba

Quatro vezes vereador em Salvador e deputado estadual de 2019 a 2023, Paulo Câmara (PSDB) está arrumando o paletó para assumir novo mandato de deputado a partir de janeiro.

É que ontem pela manhã o deputado Pablo Roberto (PSDB) decidiu o que fazer da vida, entre ficar deputado e tomar posse como vice-prefeito de Feira.

Vai ser vice, o que abre a vaga para Paulo Câmara.

Jerônimo faz a 300ª viagem

Jerônimo vai hoje a Ilhéus e amanhã a Camamu, quando celebra o seu 300º município visitado em 11 meses e 20 dias de governo, um recorde.

Na média, dá pouco mais de três viagens por semana, o que gera insatisfações entre aliados que preferem tê-lo mais perto ‘da governança na poltrona’, como chamam. Mas aliados próximos dizem que Jerônimo vai continuar com o pé na estrada. Quer fechar os 417 municípios ano que vem.

Curió no mesmo pacote de Caiado e Tarcízio de Freitas

Enfim, Jaime Martins dos Santos, 87 anos, o Mestre Curió, paraibano de nascimento, baiano por adoção, seguidor de mestre Pastinha, vai virar cidadão baiano. O título dele, que estava emperrado na burocracia, e motivou alguns protestos, foi aprovado ontem, mas nada especial. Ele entrou no pacote de fim de ano da Alba, que aprovou numa só penada 12 projetos, do Executivo, 35 do Legislativo e 36 honrarias entre Comendas 2 de Julho e títulos de cidadania, um total de 83.

No bolo estão, além do título de Curió, Comendas para os governadores Tarcízio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ronaldo Caiado (UB), de Goiás. Hoje, a Alba vota em 2º turno os projetos que ficaram fora. Dessa, os três estão livres.