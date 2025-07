Tarifaço de Trump atinge a Bahia em cheio, diz o presidente da Fieb

- Foto: Divulgação

– Cerca de 90% das exportações baianas para os EUA são feitas pela indústria. Ou seja, basicamente quem exporta para os EUA no nosso Estado são as indústrias.

A palavra aí é de Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), ao falar sobre as preocupações que o tarifaço de Donald Trump causam na Bahia.

Ele ressalta que os setores mais afetados são os de celulose, pneus e derivados de cacau, que representam uma fatia significativa do comércio do próprio Brasil com o mercado norte-americano.

– Essa tarifa não é apenas uma taxa de importação. Ela não permite a continuidade dos negócios. Onerar o produto em 50% do preço atual é praticamente inviabilizar a operação.

Ambiente - Ele criticou também a possibilidade do governo brasileiro aplicar a Lei da Reciprocidade.

– Aplicar a Lei da Retaliação, que venha a onerar as importações americanas, não vai ajudar em nada. Ao contrário, só vai piorar o ambiente industrial.

Carlos Henrique estava ontem no almoço, no Barbacoa, de apresentação da 7ª edição da Expotech, a indústria de cosméticos, saneantes e tintas, diante do empresariado presente, todos eles concordando e se dizendo também preocupados.

O empresariado da indústria formou um grupo de trabalho para discutir as saídas caso o tarifaço prevaleça, mas faz a advertência:

– A tarifa de 50% não é taxa de importação, é uma sanção. Ela proíbe qualquer negociação. Temos que buscar uma saída.

Mulheres negras enviam carta a Bruno pedindo fim da greve

Oito entidades que congregam o Movimento de Mulheres Negras, a começar pela União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro) subscreveram uma carta a Bruno Reis, prefeito de Salvador, pedindo o fim da greve dos professores em Salvador, que já dura 72 dias.

A carta pede o pagamento do piso salarial aos professores como forma de acabar a greve, que impacta diretamente na vida de 130 mil crianças e de suas famílias.

O fato objetivo é que a greve dos professores em Salvador e Lauro de Freitas inaugurou uma nova faceta política: o protesto de pais de alunos contra as greves.

Compreensível. Hoje, as escolas dão, além da educação, também alimento para as crianças, às vezes café, almoço e janta.

Os sindicalistas culpam os prefeitos, mas os pais dos alunos culpam todos.

Wilson celebra prorrogação das dívidas com o INSS

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, passou a semana em Brasília para convencer deputados a votar logo a PEC 060, que prorroga a dívida das prefeituras com o INSS. Valeu o esforço, a Câmara votou, só falta o Senado.

Pela PEC, as dívidas com o INSS serão pagas em 300 meses (25 anos) e o valor descontado não pode passar de 1% da Receita Corrente Líquida. Quem não quitar ao fim do prazo, ganha mais 60 meses (cinco anos).

– Bela vitória. 90% dos municípios baianos estão endividados com o INSS. Foi trabalhoso, tiramos a emenda que incluía os municípios com sistema previdenciário próprio e a coisa fluiu.

Expotech cresce mais de 50%

Juan Lorenzo, do sindicato das indústrias de saneamentes, e Raul Menezes, da indústria de cosméticos, apresentaram ontem no Barbacoa um painel do que será a Expotech 2025, que será realizada segunda e terça no Senai Cimatec.

A área foi ampliada em 50%, com 83 expositores de matérias primas, equipamentos e insumos voltados para a indústria de cosméticos, saneantes e insumos.

REGISTROS

Contas de Jerônimo

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) realiza sessão hoje (14h30) para apreciar as contas de Jerônimo referentes ao ano passado. A relatoria é do conselheiro Inaldo da Paixão. Os conselheiros irão aprovar o parecer prévio, que será enviado para a Assembleia. Ano passado, sem problemas. A sessão é aberta.

Conectando jovens

O Hub Salvador será palco da 29ª edição do Futuro em Foco (18), cujo objetivo é aproximar jovens do ensino médio e técnico das novas demandas do mercado de trabalho. O slogan é Conectando Juventude ao Futuro do Trabalho e é realizado pela CaptaRH, FIAP, Hub Salvador e Wayra, e apoio da Prefeitura de Salvador.

Projeção Colbert

Ao comentar a possibilidade do grupo de Zé Ronaldo (UB) ter três nomes como candidato a deputado federal, Zé Chico e o vice-prefeito Pablo Roberto (PSDB), além do dele, o ex-prefeito Colbert Martins saiu com essa: ‘Pablo é um bom nome para suceder Zé Ronaldo’. Ou seja, sente e espere.

Roteiro histórico

Ao falarmos sobre a violência em Cairu, Camamu, Maragogipe e Maraú, o leitor J.M.S. fez a ressalva: ‘Já que são cidades históricas, não esqueça Porto Seguro. Lá o bicho pega’.