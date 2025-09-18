Time da ponte diz na Alba que tudo bem. Em junho, sai o primeiro pilar

Projeto Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação/Consórcio Ponte Salvador-Itaparica

O projeto da ponte Salvador-Itaparica foi esmiuçado, ontem, na Comissão de Infraestrutura da Alba com presenças da presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), do secretário Afonso Florence, da Casa Civil do governo, e do CEO do consórcio chinês da obra, Cláudio Vilas Boas, e as ausências dos deputa da oposição. Não foi um.

Segundo Florence, no primeiro contrato, o de antes da pandemia, estava previsto que as sondagens submarinas já eram o início das obras. No atual, intermediado pelo TCE, a coisa mudou. O início das obras só quando o primeiro pilar começar a ser fincado.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

E quando isso vai acontecer? Florence com a palavra:

– Em junho de 2026. Em março, abril, começará a ser montada a plataforma que servirá de acesso para caminhões e afins, com a previsão de conclusão em 2031.

PLANEJAMENTO – Tudo de acordo conforme o cronograma da obra apresentado por Cláudio Vilas Boas, que sempre faz a ressalva: o consórcio chinês é concessionário da ponte e não construtoras que tocarão a obra. Estas serão contratadas.

Cláudio também afirmou que vem trabalhando em conjunto com o governo no planejamento de obras para encarar o impacto direto que aponte vai causar, especialmente na Ilha de Itaparica.

– Nós fazemos os projetos e passamos para o governo. Está tudo fluindo bem. Enfim, a ponte começa em junho, na boquinha da campanha. Talvez por isso ela já esteja no tiroteio eleitoral.

Aniversário de Feira em Brasília aduba tititi político na cidade

Feira de Santana, a Princesa do Sertão, faz aniversário hoje, quando completa 192 anos de emancipação, mas o ‘parabéns para você’ foi entoado, ontem, na Câmara dos Deputados, em Brasília, em sessão especial.

Quem requereu a sessão? Claro que foi o deputado federal Zé Neto (PT), filho da terra. E quem estava lá? O prefeito Zé Ronaldo (UB), ao lado de Jerônimo, o que mais uma vez turbinou o tititi político feirense. Zé Ronaldo vai apoiar ACM Neto, do partido dele, ou Jerônimo, aliado de Zé Neto e adversário histórico?

A imprensa feirense considerou o dia de ontem histórico, justamente por botar os contrários lado a lado. Quanto à pergunta sobre Ronaldo, enquanto ele não se define, rola o tititi. Ele tem três opções: apoiar Neto, apoiar Jerônimo ou cruzar os braços. Se diz que uma delas acontecerá.

Irará corre atrás de água

José Roberto dos Santos, o vereador Sardinha (PT), estava, ontem, na Alba, liderando comitiva que veio bater na porta do deputado Roberto Carlos (PV), velho amigo, com uma pedida: reservatórios, ou tanques de 15mil litros, para que o povo de Irará armazene água.

– Água é nosso grande problema. Lá, 12 carros-pipa circulam ininterruptamente. E o povo precisa dos reservatórios para ter paz.

Lixões em debate: o aterro é paliativo, solução é usina

Leonice Brasil, embaixadora do Instituto Lixo Zero no Brasil, estava, ontem, no debate sobre o destino do lixo no Brasil, promovido pela Comissão do Meio Ambiente da Alba, à frente o deputado José de Arimatéia (Republicanos). Alguma luz no fim do túnel?

– A ideia que se trabalha é a da construção de aterros. Não resolve. Adiante estaremos fazendo discussões sobre o fim dos aterros. O correto é instalar usinas de reciclagem como salas de rejeito. Aí, sim, teríamos uma solução. Leonice mora em Camaçari, mas passou boa parte da vida tirando o sustento do lixão de Catu. Hoje, ela é universitária, estuda engenharia ambiental e a filha, Sara Brasil, também.

REGISTROS

A lista de Dino 1

A lista enviada pelo ministro Flavio Dino, do STF, para a PF investigar 148 processos de repasses de emendas com problemas, entre 833 analisados, rendeu bom tititi entre os deputados estaduais baianos. O que se diz: isso é apenas a ponta do fio do novelo.

A lista de Dino 2

Da Bahia, duas prefeituras foram listadas: Camaçari, num contrato de 2022, e Coração de Maria, mas os parlamentares acham que virão muito mais problemas. Ou seja, dinheiro de emenda estará sempre no noticiário da política aqui e alhures.

Flija na agenda

De 24 a 27 deste mês, acontecerá a Feira Literária de Jacobina (Flija). O evento, organizado pela Arte de Tocar e Sesc, com apoio do Ifba e da Uneb, já vai para a 7ª edição, com sucesso total. Já entrou no calendário jacobinense.

Em Formosa também

Já Formosa do Rio Preto, já na divisa com Piauí e Maranhão, enfim deixa de ser notícia pela operação Faroeste, que teve o município como palco. Realiza, hoje e amanhã, a Festa Literária Caminhos do Oeste. O prefeito Neo Araújo (PSD), que apoia, diz que festa veio pra ficar.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS