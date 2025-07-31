Trump até desidratou o tarifaço, mas entre os baianos disse pouco

Presidente dos EUA, Donald Trump, assinando documento - Foto: Casa Branca | Divulgação

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), disse nesta quarta-feira, 30, que ficaram fora da lista de exceções do tarifaço de Trump produtos como a celulose, pneus, carne e derivados de cacau. Ou seja, segundo ele, para os baianos, disse pouco.

Cogita-se que nos próximos dias ele pode incluir entre os beneficiados o café e a manga. No primeiro caso, os produtores não estão nem aí, falta café no mercado, mas no segundo, pode causar problemas, ou agravar os que já existem por conta da escassez do produto.

Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas e produtor de manga em Petrolina, admite o drama.

– Se ficar como está, muita manga vai apodrecer no pé. É um absurdo, desumano, algo nunca imaginado.

Alexandre –Convém ressalvar que nos EUA, o empresariado levantou a voz, dizendo que o tarifaço iria aniquilar mais de nove mil pequenos negócios, mas Donald Trump não deixou de expor os seus delírios para ajudar o seu amigo Bolsonaro.

Ele cita que políticas e práticas recentes do governo brasileiro podem prejudicar os interesses dos EUA e também que há violações de direitos humanos, mencionando ‘a perseguição’ contra Bolsonaro e seus servidores.

Só dá para entender se avaliarmos que em 2021 aliados de Trump invadiram o Capitólio, cinco pessoas morreram e ele está de volta à presidência, e quer o mesmo cá. E por isso demoniza o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Até parece o diabo pregando quaresma.

Ciro Nogueira, o homem que botou a Bahia mirando o Piauí

Ciro Nogueira, senador do Piauí, presidente nacional do PT, entrou no radar dos baianos. Em meados do mês, no bolo das discussões do tarifaço, ele mandou o ministro Rui Costa (Casa Civil) ‘ir trabalhar’. Jerônimo defendeu Rui, ele rebateu: ‘Desculpem. Sei que isso ofende vocês, mas vá trabalhar também’.

Semana passada saiu uma pesquisa para o Senado no Piauí e Ciro estava em terceiro. Ou seja, ele que se elegeu em 2010 com o governador Wilson Martins (PSB), se reelegeu em 2018 com o governador Wellington Dias (PT), foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, corre o risco de perder ano que vem.

Em 2018, no Piauí, Lula obteve no 2º turno sua mais expressiva vitória do país, com 76,86% dos votos. Outra: em 2018, Ciro botou como suplente a mãe dele, D. Eliane Nogueira. Foi ser ministro, ela assumiu. Mas pegou mal para ele.

Defensores fazem pedida

Bethânia Ferreira, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia, levou ontem ao governo, via o chefe de gabinete da vice-governadoria, coronel Robson Pacheco, as pedidas da categoria.

O principal: incremento orçamentário. Ela diz que a categoria segue mobilizada em defesa da carreira e do acesso de toda a população à Justiça.

– Vamos intensificar as visitas a deputadas e deputados agora em agosto.

Iraquara, das grutas até o biocombustível, a nova era

Conhecida como Cidade das Grutas, pela grande quantidade de cavernas lá existentes, a pequena Iraquara, na Chapada Diamantina, com 23 mil habitantes, está escrevendo um novo capítulo na sua história. A Oleoplan Nordeste ampliou a sua capacidade de produção de biocombustíveis para 1,65 milhão de litros por dia.

Com 418 empregos diretos, o óleo que ela trabalha vem de mamona, soja e dendê e segundo Angelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico, isso é prova de que o futuro já está passando pela Bahia.

– É uma grande contribuição para a humanidade, a construção de um futuro energético regenerativo, de cuidado.

REGISTROS

Fala Escritor 1

O projeto Fala Escritor realiza hoje (17h30), na Biblioteca Central dos Barris, a 6ª edição do ano, ainda saboreando o sucesso do sarau que marcou a inauguração da Sala Mestres e Mestras da Palavra, no último dia 25, que reuniu dezenas de poetas de várias gerações.

Fala Escritor 2

O Fala Escritor é gratuito e aberto a todos que apreciam conhecer a literatura e, também, compartilhar seus poemas. Hoje, estará lá o escritor e comunicador Lucas de Matos, que apresentará suas obras: Preto Ozado e o recém-lançado Antes que o Mar Silencie, e o escritor, poeta, ator e instrumentista Deomídio Macêdo.

Targino na sanfona

O forrozeiro Targino Gondim, que também é titular da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de Juazeiro, pediu licença de 20 dias. Nada demais. Diz que como artista já havia assumido compromissos e vai cumpri-los. Claro, o secretário é passageiro, o artista é eterno.

Celso Ricardo

O comerciante Celso Ricardo, o conhecido Ricardo do Celular, chocou Euclides da Cunha no início da semana. Dono de uma casa de materiais de construção, foi encontrado morto num galpão.